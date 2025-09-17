ETV Bharat / state

હિંમતભાઈ રુદાણીની હત્યાના કેસમાં પોલીસે ઝડપી કાર્યવાહી કરીને ત્રણ આરોપીઓને રાજસ્થાનના સિરોહીથી ઝડપી લીધા છે.

અમદાવાદના બિલ્ડર હિંમતભાઈ રુદાણી હત્યા કેસ: ત્રણ આરોપીઓના પાંચ દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 17, 2025 at 4:56 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદના જાણીતા બિલ્ડર અને પાટીદાર સમાજના આગેવાન હિંમતભાઈ રુદાણીની હત્યાના કેસમાં પોલીસે ઝડપી કાર્યવાહી કરીને ત્રણ આરોપીઓને રાજસ્થાનના સિરોહીથી ઝડપી લીધા છે. કોર્ટે આ આરોપીઓના પાંચ દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે, જે 20 સપ્ટેમ્બર સુધી ચાલશે. આ રિમાન્ડ દરમિયાન હત્યા પાછળના કાવતરા અને અન્ય સંડોવણી અંગે મોટા ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.

વિરાટનગર બ્રિજ પાસે મળ્યો હતો મૃતદેહ

મૃતક હિંમતભાઈ રુદાણીનો સડેલો મૃતદેહ તેમની જ મર્સિડીઝ કારની ડિકીમાંથી વિરાટનગર બ્રિજ પાસે મળી આવ્યો હતો. આ ઘટનાએ સમગ્ર શહેરમાં ચકચાર મચાવી દીધી હતી. પોલીસે તાત્કાલિક તપાસ હાથ ધરી અને લગભગ 100 સીસીટીવી ફૂટેજની મદદથી આરોપીઓની ઓળખ કરીને તેમને ઝડપી લીધા હતા.

અમદાવાદના બિલ્ડર હિંમતભાઈ રુદાણી હત્યા કેસ: ત્રણ આરોપીઓના પાંચ દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર (Etv Bharat Gujarat)

હત્યા પાછળ આર્થિક લેણદેણ અને સુપારીનું કાવતરું

પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ હત્યા પાછળ આર્થિક લેવડદેવડનો વિવાદ હતો. આરોપી મનસુખે એક વર્ષ પહેલાં હિંમતભાઈના હાથ-પગ તોડવા માટે 50,000 રૂપિયાની સુપારી આપી હતી, પરંતુ તે સમયે આ કાવતરું સફળ થયું ન હતું. જોકે, હત્યાના માત્ર ચાર દિવસ પહેલાં ફરીથી સુપારી આપીને આ ષડયંત્ર ઘડવામાં આવ્યું હતું.

ત્રણ આરોપીઓ, જેમાં હિમાંશુ ઉર્ફે રાહુલ હરીશભાઈ રાઠોડ, પપ્પુ હિરાજી મેઘવાલ અને એક સગીરનો સમાવેશ થાય છે, તેમણે હિંમતભાઈની રેકી કરી હતી. આ આરોપીઓએ હિંમતભાઈની ઓફિસના બેઝમેન્ટમાં જ તેમની હત્યા કરી હતી. હત્યા બાદ તેમણે લાશના ફોટા મનસુખને મોકલ્યા હતા. પોલીસ ચેકિંગના ભયથી તેઓ મર્સિડીઝ કારને વિરાટનગર બ્રિજ પાસે મૂકીને ફરાર થઈ ગયા હતા.

વધુ તપાસ ચાલુ

હાલમાં, પોલીસે ત્રણેય આરોપીઓને રિમાન્ડ પર લઈને વધુ પૂછપરછ શરૂ કરી છે. આ કેસમાં અન્ય કોઈની સંડોવણી છે કે કેમ, તે અંગે પણ તપાસ ચાલી રહી છે.

