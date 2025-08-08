અમદાવાદ: બોપલમાં મંગળવારની રાત્રે ફાયરિંગના પગલે એક વ્યક્તિનું મોત નીપજ્યું હતું. જેની તપાસમાં નવા ખુલાસાઓ સામે આવ્યા છે. જેમાં બોપલમાં આવેલા કબીર એંકલેવ પાછળ આવેલી શિવાલિક સોસાયટીમાં રહેતા કલ્પેશભાઈ ટુડીયા નામના વ્યક્તિનું મોત થયું હતું. ઘટના સમયે મૃતક અને તેની દીકરી ઘરમાં હાજર હતાં. બનાવ બાદ કલ્પેશભાઈને હોસ્પિટલ લઇ જતા ત્યારે તેમને મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યા હતાં.જેના આધારે અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસે અકસ્માતનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધારી હતી. જેમાં તેમણે સુરેન્દ્રનગરના બે આરોપીની ધરપકડ કરી છે.
જયારે કલ્પેશભાઈ એ માથામાં ગોળી મારીને પગલું ભર્યું તેના પહેલાં તેમને બે વ્યક્તિઓ મળવા આવ્યા હતાં. તથા ફાયરિંગ બાદ તેઓ પોતાની સાથે લાવેલી કિયા સેલ્ટોસ ગાડીમાં આ રિવોલ્વર લઈને ત્યાંથી નાસી છૂટ્યા હતાં. જ્યારે આ આરોપી તેમને મળવા આવ્યા તે સમયે કલ્પેશભાઈ પોતાની સાથે રિવોલ્વર સંતાડીને લઇ ગયેલ જેના દ્વારા તેમણે આ પગલુ ભર્યું હતું. ત્યારબાદ પોલીસે CCTV અને ફોનની માહિતીના આધારે આ બંને લોકોની અટકાયત કરી છે.
મૃતક અને બંને આરોપીનો ગુનાહિત ઇતિહાસ:
પૂછપરછમાં આ બંને આરોપીઓએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ છેલ્લા 6-7 વર્ષ થી કલ્પેશ ટુડિયાના સંપર્કમાં હતાં. કલ્પેશ ટુડીયા સામે 6 થી 7 જેટલાં ગુનાઓ દાખલ હતાં. જેમાં લૂંટ અને છેતરપિંડીના ગુનાઓ સામેલ છે. આ સિવાય ગાંધીનગરમાં હથિયારનો ઉપયોગ કરીને ગુનાઓ આચર્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. તેની સામે આર્મ્સ એકટના ગુના પણ નોંધાયેલા છે. પકડાયેલ આરોપીમાંથી એક સાહિલ વિરુદ્ધ પણ સુરેન્દ્રનગર અને ગાંધીધામમાં આ પ્રકારના ગુનાઓ દાખલ છે.
સાહિલના જણાવ્યા પ્રમાણે, 'સુસાઇડના એક દિવસ પહેલાં કલ્પેશ ટુડીયાએ તેની પાસેથી હથિયાર માંગ્યું હતું. જેમાં દુબઇથી આવતા કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી પૈસાની છેતરપિંડી કરવા માટે એક દિવસની મુદત પર હથિયાર માંગ્યું હતું. જેના માટે બંને આરોપી હથિયાર આપવા કલ્પેશને મળવા આવ્યા હતાં.'
પોલીસની તપાસમાં સામે આવ્યા નવા ખુલાસાઓ:
મૃતક પાસેથી મળેલ સુસાઇડ નોટના આધારે એક્સપર્ટસ અને ફોરેન્સિક તપાસના આધારે અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસ હાલ તપાસ કરી રહી છે. સુસાઇડ નોટમાં એક વ્યક્તિ પાસેથી 25 લાખ રૂપિયા લેવાનું છે તેનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તથા મૃતકની જીવનશૈલી ખૂબ જ મોંઘી હોવાથી તે પ્રમાણે તેની આવક ના હોવાના લીધે નાણાકીય ખેંચતાણના લીધે તેણે આ પગલું ભર્યું હોવાનું જણાઈ આવે છે. હથિયાર ક્યાંથી આવ્યું તે વિશે તપાસ કરતાં જાણવા મળ્યું કે સુરેન્દ્રનગરના અશરફ નામના વ્યક્તિએ આ હથિયાર પૂરું પડ્યું હતું. આ સિવાય કલ્પેશ ટુડીયા શેરબજાર સાથે સંકળાયેલ હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે.
આ પણ વાંચો: