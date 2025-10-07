ETV Bharat / state

અમદાવાદ: અંધજન મંડળ અને લાયન્સ ક્લબ દ્વારા 'મેન્ટલ હેલ્થ વીક' નિમિત્તે રેલી, માનસિક સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે જાગૃતિનો સંદેશ

આ પહેલનો મુખ્ય હેતુ એ હતો કે શારીરિક સ્વાસ્થ્યની જેમ માનસિક સ્વાસ્થ્ય પણ એટલું જ મહત્વનું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 7, 2025 at 4:25 PM IST

અમદાવાદ: માનસિક સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સમાજમાં જાગૃતિ લાવવાના ઉમદા ઉદ્દેશ્ય સાથે, અંધજન મંડળ અને લાયન્સ ક્લબ દ્વારા સંયુક્ત રીતે એક ભવ્ય રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 'મેન્ટલ હેલ્થ વીક'ની ઉજવણીના ભાગરૂપે યોજાયેલી આ રેલીમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા. માનસિક સ્વાસ્થ્યનું મહત્વ સમજાવવા અને તેના પ્રત્યેનો સમાજમાં રહેલો સંકોચ દૂર કરવાના સંદેશો સાથેનાં પોસ્ટરો પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યાં હતાં. આ પહેલનો મુખ્ય હેતુ એ હતો કે શારીરિક સ્વાસ્થ્યની જેમ માનસિક સ્વાસ્થ્ય પણ એટલું જ મહત્વનું છે.

આજે સવારે 8 વાગ્યે વસ્ત્રાપુરથી અંધજન મંડળ સુધીની રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ રેલીમાં અંધજન મંડળના દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓ, પ્રોફેસરો, લાયન્સ ક્લબના સભ્યો સહિત અનેક લોકો જોડાયા હતા. રેલીમાં માનસિક સ્વાસ્થ્ય જાગૃતિનાં વિવિધ પોસ્ટરો પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યાં હતાં, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ લોકોમાં માનસિક સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે જાગૃતિ ફેલાવવાનો હતો.

બ્લાઇન્ડ પીપલ્સ એસોસિએશન દ્વારા માનસિક બીમારી ધરાવતા લોકો માટે પુનર્વસન કાર્યક્રમ ચલાવવામાં આવે છે. આ સંસ્થા દ્વારા 10 તાલુકાઓમાં પુનર્વસન કાર્યક્રમો ચાલે છે. સંસ્થાએ અત્યાર સુધીમાં 9,514 લોકોને માનસિક બીમારી ધરાવતા તરીકે શોધી કાઢ્યા છે, જેમાંથી 4,785 લોકો સારવાર લઈ રહ્યા છે. અત્યાર સુધીમાં 2,108 લોકો સાજા થઈને સારું જીવન જીવી રહ્યા છે. સંસ્થામાં 28 વ્યક્તિઓની ટીમ કાર્યરત છે, અને 6 વ્યવસાયિક તાલીમ કેન્દ્રો ચાલે છે, જ્યાં 132 લોકો તાલીમ લઈ રહ્યા છે. અત્યાર સુધીમાં 823 લોકોને સ્વરોજગાર પૂરો પાડીને આત્મનિર્ભર બનાવવામાં આવ્યા છે.

આ પુનર્વસન કાર્યક્રમના કો-ઓર્ડિનેટર મિહિર જાનીએ જણાવ્યું કે, "અમારું મુખ્ય કામ ગામડાઓમાં વધુ છે. અમે ગામડાઓમાં જાગૃતિ ફેલાવવા માટે કામ કરીએ છીએ. માનસિક બીમારીને લઈને લોકો ઘણીવાર ભૂવા પાસે જાય છે, જેના કારણે સારવારમાં વિલંબ થાય છે. અમે જે અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં કામ કરીએ છીએ, ત્યાં જાગૃતિનો અભાવ અને હોસ્પિટલોની અછત જેવી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે."

લાયન્સ ક્લબના ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર રીના ધૂપિયાએ જણાવ્યું કે, "આજના સમયમાં લોકોના જીવનમાં નિયમિતતાનો અભાવ છે. સવારે ઉઠવું, સૂવું, સ્વસ્થ ખોરાક લેવો અને વધુ તણાવ લેવાથી માનસિક સમસ્યાઓ વધી રહી છે. લોકોમાં ચિંતા અને ડિપ્રેશન વધે છે, કારણ કે તેઓ ભવિષ્ય વિશે વધુ વિચારે છે. આપણે જન્મ લીધો છે, તો જીવનનો આનંદ માણો અને તણાવમુક્ત જીવો."

