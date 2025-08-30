ETV Bharat / state

PM મોદીને અપશબ્દો કહેવા મામલે અમદાવાદ ભાજપનો ભારે વિરોધ, રાહુલ ગાંધીનું પુતળું બાળ્યું - AHMEDABAD BJP

એલિસબ્રિજ વિસ્તારમાં ટાઉનહોલ પાસે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું, અને રાહુલ ગાંધીનું પૂતળું બાળી વિરોધ નોંધાયો હતો.

અમદાવાદ ભાજપે રાહુલ ગાંધીનું પુતળુ બાળી વિરોધ કર્યો
અમદાવાદ ભાજપે રાહુલ ગાંધીનું પુતળુ બાળી વિરોધ કર્યો (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 30, 2025 at 5:05 PM IST

અમદાવાદ : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને અપશબ્દો બોલવા મામલે અમદાવાદ શહેર ભાજપ અને યુવા મોરચા દ્વારા એલિસબ્રિજ વિસ્તારમાં ટાઉનહોલ પાસે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું, અને રાહુલ ગાંધીનું પૂતળું બાળી વિરોધ નોંધાયો હતો.

ભાજપનું વિરોધ પ્રદર્શન : રાહુલ ગાંધી વોટ ચોરીના મામલે બિહારમાં વોટર અધિકારી યાત્રા કરી રહ્યા છે. 27 ઓગસ્ટના દિવસે બિહારના દરબંગા જિલ્લામાં રાહુલ ગાંધીની વોટર અધિકારી યાત્રા કરવામાં આવી હતી, ત્યાં સ્વાગત મંચ બનાવવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમ બિહાર યુથ કોંગ્રેસના મોહમ્મદ નોશાદે આયોજિત કર્યો હતો. તે જ સમયે અચાનક મોહમ્મદ રીઝવી ઉર્ફે રાજા નામનો વ્યક્તિ આવીને માઈક પરથી પીએમ મોદીને અને તેમની માતાને અપશબ્દો ઉચાર્યા હતા. તે સમયે રાહુલ ગાંધી ત્યાં હાજર ન હતા.

અમદાવાદ ભાજપે રાહુલ ગાંધીનું પુતળુ બાળી વિરોધ કર્યો (Etv Bharat Gujarat)

આ મુદ્દે ઘણા દિવસોથી શાંત રહેલી ભાજપ અચાનક જ સક્રિય મૂડમાં આવી ગઈ છે. રોડ-રસ્તા પર ભાજપ કાર્યકર્તાઓ આક્રમક રીતે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. એલિસબ્રિજ વિસ્તારમાં આવેલ ટાઉનહોલ પાસે રાહુલ ગાંધીનું પૂતળુ બાળીને ભાજપ દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો.

અમદાવાદ શહેર ભાજપ પ્રમુખ પ્રેરક શાહે જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટના ના કારણે દેશની 140 કરોડની જનતાને આઘાત પહોંચ્યો છે. અભદ્ર શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જે સહન કરવામાં નહી આવે એટલા માટે જ આજે અમે સડક પર ઉતરીને વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છીએ. રાહુલ ગાંધી માફી માંગે એવી અમારી અપેક્ષા છે.

અમદાવાદ ભાજપે રાહુલ ગાંધીનું પુતળુ બાળી વિરોધ કર્યો
અમદાવાદ ભાજપે રાહુલ ગાંધીનું પુતળુ બાળી વિરોધ કર્યો (Etv Bharat Gujarat)

ઉલ્લેખનીય છે કે, આ ઘટનાનો વિડીયો વાયરલ થયા બાદ દરબંગા ભાજપ જિલ્લા અધ્યક્ષ આદિત્ય નારાયણ ચૌધરીએ સીમરી પોલીસ સ્ટેશનમાં કેટલાક લોકો વિરુધ્ધ અપમાનજનક ભાષા અને ધાર્મિક લાગણીઓ ભડકાવવાની કલમો હેઠળ FIR નોંધાવી હતી. 28 ઓગસ્ટની રાત્રે આરોપી મોહમ્મદ રીઝવીની ધરપકડ કરવામાં આવી. 29ઓગસ્ટ પટનામાં ભાજપ કાર્યકર્તા કોંગ્રેસની ઓફિસની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કરવા માટે પહોંચ્યા અને બંને પક્ષના કાર્યકર્તાઓ વચ્ચે લાકડીઓ દંડા અને ઈંટ પથ્થરોથી ઘર્ષણ થયું હતું.

અમદાવાદ ભાજપે રાહુલ ગાંધીનું પુતળુ બાળી વિરોધ કર્યો
અમદાવાદ ભાજપે રાહુલ ગાંધીનું પુતળુ બાળી વિરોધ કર્યો (Etv Bharat Gujarat)

