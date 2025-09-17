અમદાવાદ: ભાજપ દ્વારા PM મોદીના જન્મદિવસ પર અનોખુ પ્રદર્શન, વડાપ્રધાનના જીવનના વિવિધ તબક્કાઓની તસવીરો અને કલાકૃતિઓ
નરેન્દ્ર મોદીના 75મા જન્મદિવસની ભવ્ય ઉજવણીના ભાગરૂપે, અમદાવાદ ભાજપ દ્વારા એક અનોખા પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
Published : September 17, 2025 at 8:19 PM IST
અમદાવાદ : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 75મા જન્મદિવસની ભવ્ય ઉજવણીના ભાગરૂપે, અમદાવાદ ભાજપ દ્વારા એક અનોખા પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. થલતેજ કોમ્યુનિટી હોલ ખાતે ભાજપના મહામંત્રી રજની પટેલે આ પ્રદર્શનને ખુલ્લું મૂક્યું હતું. આ પ્રદર્શનમાં મોદીના જીવનના વિવિધ તબક્કાઓને તસવીરો અને કલાકૃતિઓ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યા છે.
ચાના સ્ટોલથી લઈને વડાપ્રધાન પદ સુધીની તેમની સફર આ પ્રદર્શનનું મુખ્ય આકર્ષણ છે. તેમના બાળપણ, યુવાવસ્થા, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકેના કાર્યકાળ અને દેશના વડાપ્રધાન તરીકેના તેમના નિર્ણયો અને સિદ્ધિઓને આવરી લેવામાં આવ્યા છે.
PM મોદીના જન્મદિવસ પર અનોખુ પર્દશન
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 75માં જન્મદિવસને લઈને દેશમાં અને ગુજરાતમાં વિવિધ સ્થળો સેવા પખવાડિયાની ઉજવણી થઈ રહી છે. ગુજરાતના વિવિધ શહેરોમાં રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. અમદાવાદ ભાજપ દ્વારા થલતેજ કોમ્યુનિટી સેન્ટર ખાતે, નરેન્દ્ર મોદીના જીવન પર આધારિત પ્રદર્શન ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું છે. આ પ્રદર્શનમાં નરેન્દ્ર મોદીના બાળપણથી લઈને વડાપ્રધાન થવા સુધીની સફર બતાવવામાં આવી છે. આ પ્રદર્શન 17 સપ્ટેમ્બરથી લઈને 25 સપ્ટેમ્બર સુધી લોકો માટે ખુલ્લુ મુકવામાં આવ્યું છે. આ પ્રદર્શન ભાજપના કાર્યકર્તાઓ, અને લોકો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જીવનને જાણી શકે તેના માટે આ પ્રદર્શન આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
આ પ્રદર્શનની વિગત વાત કરીએ તો, તેમના મુખ્યમંત્રી કાળ અને વડાપ્રધાન કાળ દરમિયાન, જે રામ મંદિર બન્યું છે, સ્વચ્છ ભારત ની થીમ, મુખ્યમંત્રી કાળ દરમિયાન રોડ રસ્તામાં ગૌરવ પથ, પ્રગતિ પથ, જેવા રસ્તાઓના નિર્માણ, ગુજરાતમાં જ એક સમય પાણીની તંગી રહેતી હતી, તેના માટે નર્મદા યોજના, સુજલામ સુફલામ જેવી યોજના, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન બનાવવામાં આવ્યું છે, યુવાનો રમત ગમતમાં આગળ વધે તેમના માટે ખેલ મહાકુંભની શરૂઆત કરવામાં આવી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને જે એશિયા યુરોપ અને મિડલ ઈસ્ટ માંથી જે 28 આંતરરાષ્ટ્રીય સન્માન મળ્યા છે, તે અને બીજા બધા તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન થયેલા કાર્યો વિશે વિગતવાર માહિતી આપવામાં આવી છે.
