મહાઅષ્ટમીની રાત્રે ભદ્રકાળી મંદિરે યોજાયો મહાહવન, આખી રાત દર્શન માટે ભક્તોની ભીડ જામી
નવરાત્રીમાં આઠમની રાત્રે નગરદેવી મા ભદ્રકાળીના મંદિરમાં મહાહવન યોજાય છે. આ તકે ભદ્રકાળી માતાના દર્શન કરવા ભીડ ઉમટે છે.
અમદાવાદ : ભક્તિ અને શક્તિના મહાપર્વ નવરાત્રી દરમિયાન, અમદાવાદના હૃદય સમા ભદ્રના કિલ્લામાં બિરાજમાન નગરદેવી મા ભદ્રકાળીના મંદિરનું વિશેષ મહત્વ છે. શ્રદ્ધાળુઓની આસ્થાના કેન્દ્ર સમાન આ પ્રાચીન શક્તિપીઠમાં નવ દિવસ સુધી મા આદ્યશક્તિની આરાધના થાય છે, જેમાં મહાઅષ્ટમીનું પર્વ સર્વોચ્ચ સ્થાન ધરાવે છે.
ભદ્રકાળી મંદિરે યોજાયો મહાહવન : નવરાત્રીમાં આઠમની રાત્રે, જ્યારે ચારે તરફ માતાજીના ગરબાની રમઝટ શાંત થાય છે, ત્યારે રાત્રે બાર વાગ્યે ભદ્રકાલી માતાજીના મંદિરે એક દિવ્ય અને ભવ્ય ધાર્મિક અનુષ્ઠાનનો પ્રારંભ થાય છે. આ પવિત્ર અવસરે, મા ભદ્રકાળીની કૃપા અને આશીર્વાદ મેળવવા માટે, શાસ્ત્રોક્ત વિધિ-વિધાન અનુસાર મહાહવનનું આયોજન કરવામાં આવે છે.
મધરાત્રે શરુ થાય છે મહાહવન : ભદ્રકાળી મંદિરના ટ્રસ્ટી ઈશ્વરભાઈ કહ્યું કે, નવરાત્રીમાં આઠમની રાત્રે હવન કરવામાં આવે છે. હવનની વિધિ પરંપરાથી ચાલી આવે છે. આઠમ દરમિયાન મંદિરમાં માતાજીના દર્શન કરવા ભક્તોની ભારે ભીડ હોય છે. આઠમની રાત્રે 12:00 વાગે હવનનો પ્રારંભ થાય છે. સવારે ચાર વાગ્યે હવનની પૂર્ણાહુતિ કરવામાં આવે છે. નવરાત્રી દરમિયાન સવારના 6:00 વાગ્યાથી લઈને રાત્રીના બાર વાગ્યા સુધી ભક્તોની માતાજીના દર્શન કરવા માટે લાઈનો લાગતી હોય છે. આસો મહિનાની નવરાત્રી સિવાય ચૈત્ર મહિનાની આઠમના દિવસે પણ માતાજીનો હવન કરવામાં આવે છે.
દિવ્ય ઊર્જા અને ભક્તિનો પ્રવાહ : આમ, ભદ્રકાળી માતાજીના મંદિરે મહા અષ્ટમીની રાત એક દિવ્ય ઊર્જા અને ભક્તિના પ્રવાહમાં લપેટાઈ જાય છે. રાત્રે બાર વાગ્યે હવનની જયોત પ્રગટે છે અને આહુતિના મંત્રોચ્ચારથી ભદ્રનો કિલ્લો ગુંજી ઊઠે છે. આસો નવરાત્રી ઉપરાંત ચૈત્રની આઠમે પણ થતો આ પવિત્ર હવન, નગર દેવી મા ભદ્રકાળીના સાનિધ્યમાં અમદાવાદની આસ્થાને અખંડ અને ચિરંજીવી રાખે છે. આ શક્તિપીઠે સદીઓથી શહેરના હૃદયને ધબકતું રાખ્યું છે, જ્યાં દરેક ભક્તને માની કૃપાનો અનુભવ થાય છે.
