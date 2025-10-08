ETV Bharat / state

પરવાનગી છતાં પાથરણાવાળાઓને હટાવ્યા, અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં કર્યું વિરોધ પ્રદર્શન

અમદાવાદના ત્રણ દરવાજા ભદ્ર પ્લાઝા ખાતે કાયદેસરના કુલ 844 પાથરણાવાળાઓને બેસવા મામલે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું.

Published : October 8, 2025 at 9:02 AM IST

અમદાવાદ : અમદાવાદના ત્રણ દરવાજા ભદ્ર પ્લાઝા ખાતે કાયદેસરના કુલ 844 પાથરણાવાળાઓને બેસવા મામલે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું. પાથરણાવાળાઓ સૂત્રોચ્ચાર કરી અને ફરીથી ત્યાં બેસવાની માંગ કરી હતી. આ મુદ્દે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ઈમરાન ખેડાવાલાએ કોંગ્રેસના નેતાઓ સાથે અમદાવાદ શહેરના મેયર પ્રતિભા જૈનને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું.

પાથરણાવાળાઓની સમસ્યા અને માંગ : ભદ્ર પ્લાઝામાં સબ્જીની લારી ચલાવતા તારાબેને જણાવ્યું કે, હું દસ વર્ષથી ત્યાં સબ્જીની લારી લગાઉં છું. શાકભાજી વેચું છું. અમને બહુ હેરાન કરવામાં આવે છે. અમારી શાકભાજીની લારીઓ હટાવવામાં આવે છે. એસ્ટેટ વિભાગની ટીમ આવીને જબરદસ્તી કરે છે. અમારી માંગ છે કે અમને હાથ લારી આપો, મદદ કરો અને અમારો ધંધો શરૂ કરવા દો.

મ્યુનિ. કમિશનરે કહ્યું...

આ દરમિયાન અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના કમિશનર રમેશકુમાર ભટ્ટે જાતે આવીને લોકો વચ્ચે આવેદનપત્ર સ્વીકારતા જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત હાઇકોર્ટની અંદર આ મામલે સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે અને તે દરમિયાન કોર્ટ તરફથી જે ચુકાદો આવશે તેના આધારે પાથરણાવાળાઓની પૂરેપૂરી મદદ કરવામાં આવશે.

844 પાથરણાવાળાઓને બેસવાની પરવાનગી : આ મામલે ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલાએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ શહેરના ત્રણ દરવાજા ભદ્ર પ્લાઝા ખાતે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા કુલ 844 શ્રમજીવી ભાઈઓ-બહેનો અને પાથરણાવાળાઓને કાયદેસર બેસવા અંગેની પરવાનગી આપવામાં આવી છે, અને વર્ષોથી તેઓ સદર જગ્યાએ પાથરણા લઈને બેસે છે. દરેક તહેવાર દરમિયાન તેઓ સદર જગ્યાએ બેસી પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે.

હાલમાં દિવાળીના મુખ્ય તહેવાર નિમિત્તે કાયદેસરના પાથરણાવાળા લોકો પાસેથી ઉધાર તેમજ વ્યાજથી નાણા લઇ પોતાનો ધંધો કરે છે. પરંતુ ઘણા સમયથી તેમને હેરાન કરીને હટાવવામાં આવે છે, જેનાથી એમની રોજીરોટી પર અસર પડી રહી છે. આ સમયમાં એ લોકો બેરોજગાર બન્યા છે. તેને લઈને આજે અમે વિરોધ પ્રદર્શન કરી અને આવેદનપત્ર આપ્યું છે.

મેયર પ્રતિભા જૈને કહ્યું...

ઇમરાન ખેડાવાલાએ જણાવ્યું હતું કે, અમે મેયર પ્રતિભા જૈનને આવેદનપત્ર આપ્યું, તેમણે ખાતરી આપી છે કે આના માટે હું ચોક્કસ કમિશનરને સૂચના આપું છું કે આ તહેવારમાં ગરીબ લોકોને હેરાન કરવામાં ન આવે.

વિપક્ષે કર્યું પાથરણાવાળાઓનું સમર્થન

અમદાવાદ મનપાના વિપક્ષ નેતા શહેઝાદ ખાન પઠાણે જણાવ્યું હતું કે, પાથરણાવાળાઓ રોજ લાવી રોજ ખાનારા વ્યક્તિઓ છે. હાલમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા શ્રમજીવી ભાઈઓ-બહેનોને પાથરણા લગાવવા દેવામાં આવેલ નથી. તેઓ કાયદેસર બેસવા અંગેની પરવાનગી ધરાવતા હોવા છતા પણ તેઓને આ દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન બેસવા દેવામાં આવતા નથી. આ કાયદેસરના 844 પાથરણાવાળાઓને દિવાળીના તહેવાર નિમિત્તે પોતાનો ધંધો-રોજગાર ચાલુ રાખવા માટે સદર ભદ્ર પ્લાઝા ખાતે ટ્રાફિકની સમસ્યા ન સર્જાય તે મુજબ બેસવા દેવામાં આવે તેવી અમારી માંગણી છે.

