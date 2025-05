ETV Bharat / state

બાપુનગરમાં મેગા ડિમોલેશન : બે કલાકમાં 450 દબાણ જમીનદોસ્ત, ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો - AHMEDABAD DEMOLITION

બાપુનગરમાં મેગા ડિમોલેશન ( ETV Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : May 29, 2025 at 1:00 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 2:28 PM IST 1 Min Read

અમદાવાદ : શહેરમાં સરકારી જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ હટાવવા માટે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા અને પોલીસ વિભાગ દ્વારા ખાસ ઝુંબેશ શરુ કરવામાં આવી છે. જે અંતર્ગત સરખેજ, ચંડોળા તળાવ, જુહાપુરા, સરસપુર સહિતના વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર બાંધકામો દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. આ કડીમાં હવે બાપુનગર વિસ્તારમાં પણ ડિમોલિશન કાર્યવાહી શરુ કરવામાં આવી છે. બાપુનગરમાં બુલડોઝરવાળી : અમદાવાદના બાપુનગર વિસ્તારમાં સ્થિત અકબરનગરમાં આજે સવારથી બુલડોઝર ધણધણી ઉઠ્યા હતા. ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે આ ડિમોલિશનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. અજીત મીલ ચાર રસ્તા પાસે SP ઓફિસ પાછળના વિસ્તારમાં આવેલ આ વિસ્તારમાં અંદાજે 400થી વધુ છાપરાં અને નાના-મોટા કાચા-પાકા મકાનો પર બુલડોઝર ચલાવી તોડી પાડવામાં આવ્યા.

Last Updated : May 29, 2025 at 2:28 PM IST