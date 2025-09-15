અમદાવાદમાં નશામાં ધૂત કાર ચાલકે એક્ટિવાને ટક્કર મારી, 3 વ્યક્તિઓ ગંભીર રીતે ઘાયલ
હરિયાળી પાન પાર્લર પાસે એક નશામાં ધૂત કાર ચાલકે બેદરકારીપૂર્વક કાર ચલાવીને એક એક્ટિવાને ટક્કર મારતા ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો.
Published : September 15, 2025 at 3:45 PM IST
અમદાવાદ : શહેરના બંગલા એરિયા વિસ્તારમાં ગઇકાલે સાંજે આવેલા હરિયાળી પાન પાર્લર પાસે એક નશામાં ધૂત કાર ચાલકે બેદરકારીપૂર્વક કાર ચલાવીને એક એક્ટિવાને ટક્કર મારતા ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ દુર્ઘટનામાં એક્ટિવા પર સવાર 2 ભાઈઓ અને અન્ય 1 રાહદારી ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા.
ઘટનાની વિગત
આ ઘટના વિશાલ અશોકભાઈ મોટવાણી અને તેમના મોટા ભાઈ જયકુમાર સાથે બની હતી. બંને ભાઈઓ તેમની GJ.01.XJ.1925 નંબરની એક્ટિવા પર સોડા પીવા માટે જઈ રહ્યા હતા. બંગલા એરિયા રોડ પર આવેલા હરિયાળી પાન પાર્લર પાસે પહોંચતા, એક ફોર-વ્હીલ કારના ચાલકે પોતાની GJ-01-WN-9764 નંબરની કાર પૂરપાટ ઝડપે અને બેદરકારીપૂર્વક ચલાવી. તેણે વિશાલની એક્ટિવાને સામેથી ટક્કર મારી, જેના કારણે બંને ભાઈઓ રોડ પર પડી ગયા. એટલું જ નહીં, કાર ચાલકે પોતાની કાર એક્ટિવા અને બંને ભાઈઓ પર ચડાવી દીધી. આ સમયે, અન્ય એક વ્યક્તિ, હેમંતભાઈ જસુમલ લાલવાણી, પણ આ અકસ્માતનો ભોગ બન્યા હતા અને તેઓ પણ ઘાયલ થયા હતા.
અકસ્માત બાદ લોકોનું ટોળું ભેગું થઈ ગયું હતું, અને તેમણે ત્રણેય ઈજાગ્રસ્તોને કાર નીચેથી બહાર કાઢ્યા હતા. 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે તેમને તાત્કાલિક સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. પ્રાથમિક સારવાર અને સીટી સ્કેન બાદ તેમને વધુ સારવાર માટે શાહીબાગની રાજસ્થાન હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
આ ઘટનામાં વિશાલ મોટવાણીને નાકના ભાગે ફ્રેક્ચર થયું છે. માથાના પાછળના ભાગે, જમણા હાથના પંજા પર, ડાબી આંખ પાસે અને જમણા પગના થાપાના ભાગેથી બોલ ખસી જવાથી ગંભીર ઈજાઓ થઈ છે. જ્યારે તેમના ભાઈ જયકુમાર મોટવાણીને ડાબી બાજુની હાસડીના ભાગે ફ્રેક્ચર થયું છે. ઉપરાંત, ડાબી આંખ, માથામાં ડાબી બાજુ, કપાળ અને દાઢીના ભાગે તેમજ બંને હાથના પંજા પર ગંભીર ઈજાઓ થઈ છે. જ્યારે રાહદારી હેમંતભાઈ લાલવાણીને પેટના ડાબા ભાગે અને શરીરના અન્ય ભાગોમાં નાની-મોટી ઈજાઓ થઈ છે.
પોલીસ કાર્યવાહી
અકસ્માત સર્જીને ભાગી ગયેલા કાર ચાલકનું નામ અને સરનામું હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. પોલીસે આ ઘટનાની તપાસ શરૂ કરી છે. આ કેસમાં ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા BNSની કલમ 173 હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
