બગોદરામાં સામૂહિક આત્મહત્યા કેસ: પોલીસે ખુશ્બુ ઓટો ફાયનાન્સના કર્મચારીઓ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધ્યો
એક ખાનગી ફાયનાન્સ કંપની દ્વારા લોનના હપ્તા માટે સતત કરવામાં આવતો ત્રાસ હોવાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે.
Published : September 14, 2025 at 3:02 PM IST
અમદાવાદ : બગોદરા વિસ્તારમાં ગઈ 20 જુલાઈના રોજ એક જ પરિવારના 5 સભ્યોએ સામૂહિક આત્મહત્યા કરી હોવાની ઘટના સામે આવી હતી. આ ઘટના પાછળનું કારણ એક ખાનગી ફાયનાન્સ કંપની દ્વારા લોનના હપ્તા માટે સતત કરવામાં આવતો ત્રાસ હોવાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. આ મામલે પોલીસે ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
ઘટનાની વિગતો
આ ઘટના રવિવાર, 20 જુલાઈ, 2025ના રોજ બગોદરા બસ સ્ટેશન પાસે વાઘાભાઈ ઉર્ફે કાળુભાઈ અમરાભાઈ ભરવાડની ઓરડીમાં બની હતી. મૃતકોમાં વિપુલભાઈ કાનજીભાઈ વાઘેલા (ઉ.વ. 34), તેમની પત્ની સોનલબેન (ઉ.વ. 26), અને તેમના ત્રણ બાળકો, કરીના (ઉર્ફે સિમરન, ઉ.વ. 11), મયુર (ઉ.વ. 8) અને પ્રિન્સી (ઉ.વ. 5) નો સમાવેશ થાય છે. આ પરિવારે પોતાનું જીવન ટૂંકાવ્યું હતું.
લોન અને ત્રાસનું કારણ
મૃતક વિપુલભાઈના બનેવી સુભાષભાઈ નટુભાઈ ચેખલિયાની ફરિયાદ પ્રમાણે, વિપુલભાઈએ 'ખુશ્બુ ઓટો ફાયનાન્સ પ્રા.લી.' પાસેથી રૂ. 2,45,000ની લોન લઈને એક નવી CNG રીક્ષા ખરીદી હતી. જોકે, તેઓ રીક્ષાના માસિક હપ્તા રૂ. 8,500 ભરી શક્યા નહોતા. જેના કારણે 2 મહિનાના હપ્તા બાકી હતા.
ફાયનાન્સ કંપનીના કર્મચારીઓ સામે આરોપ
આ ફાયનાન્સ કંપનીના 3 કર્મચારીઓ, ધનરાજસિંહ ઝાલા, દર્શનભાઈ અને જીશાનભાઈ જેઓ લોનના હપ્તા માટે વારંવાર ધમકીઓ આપતા હતા. તેઓ વિપુલભાઈને ગમે ત્યારે ફોન કરીને હપ્તા ભરવા માટે દબાણ કરતા હતા, અ જો 20 જુલાઈ, 2025 સુધીમાં હપ્તા ન ભરાય તો રીક્ષા પાછી ખેંચી લેવાની ધમકી પણ આપતા હતા. આ ધમકીઓ અને દબાણને કારણે પરિવારે આત્મહત્યા જેવું આત્યંતિક પગલું ભર્યું હોવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.
પોલીસ કાર્યવાહી અને તપાસ
આ બનાવ બન્યા બાદ બગોદરા પોલીસ સ્ટેશનમાં અકુદરતી મોતનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. હવે સુભાષભાઈની ફરિયાદ બાદ, આ કેસમાં ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (BNSS)ની કલમ 108 અને 54 હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો :