અમદાવાદમાં ભૂખ્યાને ભોજન કરાવતા 'આદેશ બાપુ', એક કિસ્સાએ બદલ્યું બાબુભાઈનું જીવન
બાબુભાઈ પંચાલ છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી દરરોજ સાંજે 100 થી 150 માણસોને જમાડે છે, આથી તેઓ આદેશબાપુ તરીકે ઓળખાય છે.
Published : September 10, 2025 at 2:56 PM IST
અમદાવાદ : એક એવી જગ્યા જ્યાં બારેય માસ ભૂખ્યાને ભોજન મળે છે, આ જગ્યા એટલે અમદાવાદના દરિયાપુરમાં સ્થિત લાલભાઈનું ડહેલું. અહીં રહેતા આદેશ બાપુ છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી આ સેવાયજ્ઞ અવિરત ચલાવી રહ્યા છે. જોકે, આદેશ બાપુનું સાચું નામ બાબુભાઈ પંચાલ છે. આશરે ત્રણ વર્ષ પહેલા એક એવો કિસ્સો બન્યો જેણે બાબુ કાકાની હૃદયમાં આ સેવાયજ્ઞનું બીજ રોપ્યું...
બાબુ કાકાનું પ્રણ 'ભૂખ્યાને ભોજન'
3 વર્ષ પહેલા એક વ્યક્તિ બાબુભાઈ પંચાલના દરવાજે આવે છે ને કહે છે કે સાહેબ ભૂખ લાગી છે. જોકે, એ સમયે ઘરે કઈ જ જમવાનું ન હોવાથી બાબુ કાકા તે વ્યક્તિને જમાડી નથી શકતા. બસ ત્યારથી બાબુકાકા નિયમ લે છે કે 'મારા દરવાજેથી કોઈપણ વ્યક્તિ ભૂખ્યો તરસ્યો પાછો નહીં જાય, તેનું પેટ માંગે ત્યાં સુધી જમવાનું આપીશ.' એ સમય અને આજનો સમય માત્ર રવિવાર છોડીને દરેક દિવસે સાંજે 7:30 થી લઈને 9:30 સુધી અહીંયા ભૂખ્યાને સ્વાદિષ્ટ ભોજન મળી રહે છે.
નોધારાનો આધાર છે આદેશબાપુ
આ વિશે બાબુભાઈ ઉર્ફે આદેશ બાપુએ જણાવ્યું કે, અત્યાર સુધીનો રેકોર્ડ છે કે જમવાનું બનાવતા પહેલા ક્યારેય ચાખ્યું નથી, છતાં સ્વાદ એવો કે તમે આંગળા ચાટતા રહી જાઓ. રોજ સાંજે 100 થી 150 માણસોને જમાડીએ છીએ. લોકો તો એમ કહે છે કે નોધારાનો આધાર છે આદેશબાપુ. પણ તેમનું કહેવું છે કે 'મારો, તમારો, બધાનો આધાર છે મારો રામ…મારો ભગવાન. એની મરજી વિના તો પાંદડું'યે ના હલે. એ જ આ લોકોને જમાડે છે અને જમાડશે. એનો જ તો મને આદેશ મળ્યો છે કે તારા દરવાજેથી કોઈ ભૂખ્યું તરસ્યું ના જવું જોઈએ, અને એ આદેશનું પાલન હું મારા છેલ્લા શ્વાસ સુધી કરીશ.
ત્રણ વર્ષથી અવિરત ચાલતો સેવાયજ્ઞ
આદેશ બાપુનું અસલ નામ બાબુભાઈ પંચાલ છે. છેલ્લા ચાર વર્ષથી તે લોકોની આવી રીતે સેવા કરે છે. પાંચથી સાત માણસો મળીને દરરોજ બપોરે 1:00 વાગ્યાથી જમવાનું બનાવવાનું શરૂ કરે છે. સાંજે 07:30 વાગ્યાથી લોકોની લાંબી લાઈન લાગી જાય છે અને લોકોને ખૂબ જ પ્રેમથી જમાડે છે.
આદેશ બાપુની દીકરી શ્વેતા પંચાલે જણાવ્યું કે, 'અમે બપોરે 1:00 વાગ્યાથી જમવાનું બનાવવાની શરૂઆત કરીએ છીએ. અમારા આજુબાજુની મહિલાઓ અને મારો પરિવાર મળીને આ જમવાનું બનાવીએ છીએ. તેમાં બહુ મહેનત લાગે છે, પણ આ સેવા કરવામાં બહુ જ મજા આવે છે. જે લોકો અહીંયા આવીને જમે છે એને જોઈને આપણને ખૂબ જ આનંદ થાય છે.
બેઘર અને રાહદારીઓ માટે આશીર્વાદ સમાન : અહીંયા જમવા માટે આવેલ સ્થાનિક દશરથભાઈએ જણાવ્યું કે 'હું ઘી કાંટાથી અહીંયા જમવા માટે આવું છું. અહીંયા બહુ જ સારું જમવાનું બનાવીને આપે છે, અને બધાને પ્રેમથી જમાડે છે. આજે ખમણ, દૂધપાક, દાળવડા, પંજાબી સબ્જી અને પૂરી સહિત જુદી જુદી આઈટમ બનાવીને છે. તે ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ હોય છે. દરરોજ નવા નવા મેનુ પ્રમાણે લોકોને જમવાનું આપે છે. અહીંયા ઘણા વૃદ્ધો દરરોજ આવીને ભોજન આરોગે છે, કેટલા રાહદારીઓ પણ જમવા આવે છે.
