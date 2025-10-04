ETV Bharat / state

અમદાવાદ: વન્યપ્રાણી સપ્તાહની ઉજવણી દ્વારા જૈવવિવિધતા સંરક્ષણ પ્રત્યે જાગૃતિ

ભારતમાં દર વર્ષે ઓક્ટોબર મહિનાના પ્રથમ સપ્તાહ દરમિયાન ‘વન્યપ્રાણી સપ્તાહ’ (વર્લ્ડ વાઇલ્ડલાઇફ વીક)ની ઉજવણી કરવામાં આવે છે.

અમદાવાદ: વન્યપ્રાણી સપ્તાહની ઉજવણી દ્વારા જૈવવિવિધતા સંરક્ષણ પ્રત્યે જાગૃતિ
અમદાવાદ: વન્યપ્રાણી સપ્તાહની ઉજવણી દ્વારા જૈવવિવિધતા સંરક્ષણ પ્રત્યે જાગૃતિ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 4, 2025 at 7:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: ભારતમાં દર વર્ષે ઓક્ટોબર મહિનાના પ્રથમ સપ્તાહ દરમિયાન ‘વન્યપ્રાણી સપ્તાહ’ (વર્લ્ડ વાઇલ્ડલાઇફ વીક)ની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આ સપ્તાહ દેશના સમૃદ્ધ વન્યજીવન અને જૈવવિવિધતાના સંરક્ષણ પ્રત્યે લોકોમાં જાગૃતિ લાવવાના ઉદ્દેશથી ઉજવવામાં આવે છે.

વન્યપ્રાણી સપ્તાહનું મહત્ત્વ

ભારતમાં વન્યજીવ સંરક્ષણના લાંબા ગાળાના ધ્યેયને હાંસલ કરવાના વિચાર સાથે વર્ષ 1952માં ભારતીય વન્યજીવ બોર્ડ (ઇન્ડિયન બોર્ડ ઓફ વાઇલ્ડલાઇફ) દ્વારા સૌપ્રથમ વન્યપ્રાણી સપ્તાહની કલ્પના કરવામાં આવી હતી. આ સપ્તાહની સત્તાવાર ઉજવણી વર્ષ 1957માં શરૂ થઈ હતી.

અમદાવાદ: વન્યપ્રાણી સપ્તાહની ઉજવણી દ્વારા જૈવવિવિધતા સંરક્ષણ પ્રત્યે જાગૃતિ (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદ: વન્યપ્રાણી સપ્તાહની ઉજવણી દ્વારા જૈવવિવિધતા સંરક્ષણ પ્રત્યે જાગૃતિ
અમદાવાદ: વન્યપ્રાણી સપ્તાહની ઉજવણી દ્વારા જૈવવિવિધતા સંરક્ષણ પ્રત્યે જાગૃતિ (ETV Bharat Gujarat)

ભારત જૈવવિવિધતાનું એક મુખ્ય કેન્દ્ર (બાયોડાયવર્સિટી હોટસ્પોટ) છે. વન્યજીવો પૃથ્વી પરનું જૈવિક સંતુલન (ઇકોલોજિકલ બેલેન્સ) જાળવવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. શહેરીકરણ અને જંગલોના ઘટતા વ્યાપને કારણે લુપ્ત થતી પ્રજાતિઓના જીવનને સુરક્ષિત કરવા તેમજ વન્યજીવોનું મહત્ત્વ સામાન્ય જનતા, ખાસ કરીને બાળકો સુધી પહોંચાડવા માટે આ સપ્તાહનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ ઉજવણીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય લોકોને સંરક્ષણના પ્રયાસોમાં ભાગ લેવા પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે.

અમદાવાદ: વન્યપ્રાણી સપ્તાહની ઉજવણી દ્વારા જૈવવિવિધતા સંરક્ષણ પ્રત્યે જાગૃતિ
અમદાવાદ: વન્યપ્રાણી સપ્તાહની ઉજવણી દ્વારા જૈવવિવિધતા સંરક્ષણ પ્રત્યે જાગૃતિ (ETV Bharat Gujarat)

કાંકરિયા પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં વિશેષ આયોજન

આ રાષ્ટ્રીય અભિયાનના ભાગરૂપે, અમદાવાદના કાંકરિયા પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં ઝૂ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ ડૉ. શર્વ શાહની દેખરેખ હેઠળ 1 ઓક્ટોબરથી 7 ઓક્ટોબર સુધી વન્યપ્રાણી સપ્તાહની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે.

અમદાવાદ: વન્યપ્રાણી સપ્તાહની ઉજવણી દ્વારા જૈવવિવિધતા સંરક્ષણ પ્રત્યે જાગૃતિ
અમદાવાદ: વન્યપ્રાણી સપ્તાહની ઉજવણી દ્વારા જૈવવિવિધતા સંરક્ષણ પ્રત્યે જાગૃતિ (ETV Bharat Gujarat)

ડૉ. શાહે જણાવ્યું કે, આ સપ્તાહ દરમિયાન બાળકોને વન્યજીવોનું મહત્ત્વ સમજાવવા માટે અનોખી પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

બાળકો માટે વિનામૂલ્યે પ્રવેશ અને ‘ટચ ટેબલ’નો અનુભવ

આ ખાસ સપ્તાહમાં 9થી 12 વર્ષની વયના બાળકો માટે સવારે 9થી 12 વાગ્યા સુધી પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં વિનામૂલ્યે પ્રવેશ આપવામાં આવે છે.

આ બાળકો માટે આયોજિત પ્રવૃત્તિઓમાંનું મુખ્ય આકર્ષણ ‘ટચ ટેબલ પ્રેઝન્ટેશન’ છે. આ પ્રેઝન્ટેશનમાં બાળકોને વન્યજીવોને નજીકથી સ્પર્શ કરીને અનુભવવાની તક મળે છે. આ ટેબલ પર પક્ષીઓનાં ઇંડાં, પીંછાં અને હરણનાં ખરી ગયેલાં શીંગડાં જેવી વસ્તુઓ પ્રદર્શિત કરવામાં આવે છે.

ડૉ. શાહે ઉમેર્યું, “આ પ્રવૃત્તિ દ્વારા બાળકો આ વસ્તુઓને સ્પર્શીને અને જોઈને વન્યજીવોનું મહત્ત્વ સમજી શકે છે, જે પુસ્તકીય જ્ઞાન કરતાં વધુ અસરકારક છે.”

આ ઉપરાંત, બાળકોને સમગ્ર પ્રાણી સંગ્રહાલયની મુલાકાત કરાવવામાં આવે છે અને તેમની જિજ્ઞાસાને શાંત કરવા ઝૂ અધિકારીઓ દ્વારા તેમના પ્રશ્નોના સંતોષકારક જવાબો આપવામાં આવે છે. આ પ્રયાસનો ઉદ્દેશ્ય બાળકોમાં બાળપણથી જ વન્યજીવ સંરક્ષણ પ્રત્યેની ભાવના કેળવવાનો છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

WILDLIFE WEEKAHMEDABADAWARENESS ON BIODIVERSITYBIODIVERSITY CONSERVATIONWILDLIFE WEEK CELEBRATIONS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.