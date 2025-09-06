ETV Bharat / state

ભજીયા અને ફાલુદાના શ્રેષ્ઠ સ્વાદનું સરનામું 'આસ્ટોડિયા ભજીયા હાઉસ', 40 વર્ષથી અકબંધ વિશ્વાસ

અમદાવાદના પ્રખ્યાત આસ્ટોડિયા દરવાજાની સામે સ્થિત 'આસ્ટોડિયા ભજીયા હાઉસ' કેવી રીતે પ્રખ્યાત થયું, જુઓ સંપૂર્ણ સફર...

'આસ્ટોડિયા ભજીયા હાઉસ'
'આસ્ટોડિયા ભજીયા હાઉસ' (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 6, 2025 at 12:53 PM IST

3 Min Read

અમદાવાદ : હેરિટેજ સિટી અમદાવાદના પ્રખ્યાત આસ્ટોડિયા દરવાજાની સામે સ્થિત આસ્ટોડિયા ભજીયા અને જ્યુસ કોર્નર સ્વાદ રસિકોમાં પ્રખ્યાત છે. આસ્ટોડિયા ભજીયા હાઉસ વર્ષ 2001 માં શરુ થયું, અને તે પછી આસ્ટોડિયા જ્યુસ કોર્નર પણ ખોલવામાં આવ્યું હતું. જોકે, આ સફરની શરૂઆત શરીફભાઈએ એક ભજીયાની લારીથી કરી હતી. જાણો કેવી રીતે એક લારીથી ત્રણ શાખા સુધી ફેલાઈને બન્યું સ્વાદનું સરનામું 'આસ્ટોડિયા ભજીયા હાઉસ'...

સ્વાદનું સરનામું 'આસ્ટોડિયા ભજીયા હાઉસ'

સ્વાદનું સરનામું 'આસ્ટોડિયા ભજીયા હાઉસ' (ETV Bharat Gujarat)

આસ્ટોડિયા ભજીયા હાઉસના સ્થાપક મોહમ્મદ શરીફ શમસુદ્દીન કક્કુવાલા છે. તેમના પુત્ર મોહમ્મદ સલીમ કક્કુવાલાએ જણાવ્યું કે, વર્ષ 2001 માં મારા પિતાએ આસ્ટોડિયા ભજીયા હાઉસનો પાયો નાખ્યો હતો. અહીં પહોંચવા સુધી મારા પિતાની સફર મુશ્કેલીથી ભરેલી રહી છે. 2001 પહેલા, તેઓ અમદાવાદના ST બસ સ્ટેન્ડ પાસે એક નાની લારી લગાવીને ભજીયા વેચતા હતા. 15 વર્ષથી તેઓ લારી લગાવીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા હતા.

'આસ્ટોડિયા ભજીયા હાઉસ'
'આસ્ટોડિયા ભજીયા હાઉસ' (ETV Bharat Gujarat)

ભજીયાની લારીથી ત્રણ શાખા સુધીની સફર

ધીરે ધીરે લોકો તેમના ભજીયા ખૂબ પસંદ કરવા લાગ્યા, આથી તેમણે વિચાર્યું કે, હું તેને દુકાનમાં રૂપાંતરિત કરી શકું છું. બાદમાં તેમણે આસ્ટોડિયા દરવાજા પાસે આસ્ટોડિયા ભજીયા હાઉસના નામે એક નાની દુકાન ખોલી. ત્યારબાદ, થોડા વર્ષો પહેલા તેમણે આસ્ટોડિયા જ્યુસ સેન્ટર ખોલ્યું. હવે તે એટલું સફળ થયું છે કે અમે ત્રણ શાખા ખોલી છે. અમદાવાદમાં આશ્રમ રોડ, નારોલ અને આસ્ટોડિયા ગેટ પાસે એમ કુલ ત્રણ શાખા છે.

સ્વાદનું સરનામું 'આસ્ટોડિયા ભજીયા હાઉસ' (ETV Bharat Gujarat)

મોહમ્મદ સલીમે વધુમાં જણાવ્યું કે, અમારી શાખામાં સ્વચ્છતા અંગે તમામ પ્રકારનું ધ્યાન રાખવામાં આવે છે. અહીંયા નાસ્તા માટે બધું જ ઉપલબ્ધ છે, તેથી જ લોકો અહીં ખાવાનું ખૂબ પસંદ કરે છે. અહીં સામે જ બસ સ્ટેન્ડ છે, આથી પ્રવાસીઓ પણ અહીં આવે છે અને ભજીયા અને જ્યુસનો સ્વાદ માણે છે. ઉનાળામાં ફાલુદા અને વરસાદમાં લોકો ભજીયા ખાવા માટે અહીં આવે છે.

30-40 વર્ષથી સફરના સાથી રહ્યા કારીગરો

અમને ખૂબ આનંદ છે કે અમે અમારી મહેનત અને સમર્પણને કારણે આજે આ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. અમે ખૂબ મહેનત કરીને આ વ્યવસાય ચલાવી રહ્યા છીએ. તેના કારણે, ઘણા કારીગરો અહીં આજીવિકા મેળવી રહ્યા છે. કેટલાક કારીગરો તો 20 થી 30 વર્ષથી અમારી સાથે કામ કરી રહ્યા છે. અમને લોકો તરફથી ખૂબ જ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે. આ માટે, અમારી શાખાઓને વિસ્તારવાનો અમે પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ.

'આસ્ટોડિયા ભજીયા હાઉસ'
'આસ્ટોડિયા ભજીયા હાઉસ' (ETV Bharat Gujarat)

ભજીયા, ફાલુદા, ખમણ અને ઘણું બધું...

અહીં તમામ પ્રકારના જ્યુસ, બટાકાના ભજીયા, ગોટા, ખમણ અને સેન્ડવીચ વેચાય છે. અહીંની બધી ખાદ્ય ચીજોની કિંમત પણ પોસાય તેવી છે. ગુજરાતભરમાંથી લોકો અહીં ખાસ ભજીયા ખાવા અને ફાલુદા પીવા આવે છે, અને ઘણા પ્રસંગોમાં ઓર્ડર પણ આપે છે. આસ્ટોડિયા જ્યુસ સેન્ટરમાં લસ્સી, ફાલુદા, જ્યુસ, મિલ્કશેક અને આઈસ્ક્રીમ ઉપલબ્ધ છે, જે તૈયાર કરીને ગ્રાહકને તરત જ પીરસવામાં આવે છે. અમારા જ્યુસ સેન્ટરની લસ્સી ખૂબ પ્રખ્યાત છે. સાથે જ આઈસ્ક્રીમનું અમારું પોતાનું ઉત્પાદન છે.

આસ્ટોડિયા જ્યુસ કોર્નર
આસ્ટોડિયા જ્યુસ કોર્નર (ETV Bharat Gujarat)

ગ્રાહકોનો પ્રતિભાવ...

આ અંગે ગ્રાહક મોહમ્મદ યાસીન અબ્દુલ કાદિરે જણાવ્યું કે, અહીં ફાલુદા પીવા આવ્યો છું. હું ઘણા વર્ષોથી અહીંના ફાલુદા અને ભજીયાઘરે લઈ જાઉં છું. અહીં ભજીયા શુદ્ધ તેલમાં સ્વચ્છતા સાથે તૈયાર કરવામાં આવે છે. જે ખાવામાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ હોય છે. અમે અમારા મિત્રો સાથે પણ અહીં આવીએ છીએ અને ભજીયા પાર્ટી કરીએ છીએ.

'આસ્ટોડિયા ભજીયા હાઉસ'નો 40 વર્ષથી અકબંધ સ્વાદ (ETV Bharat Gujarat)

વિનોદભાઈએ જણાવ્યું કે, મારી ઓફિસ ઇન્કમ ટેક્સ ખાતે છે, જ્યાં હું કામ કરું છું. ત્યાંથી આવતી વખતે, હું ભજીયા ખરીદવા માટે આસ્ટોડિયા ભજીયા હાઉસ આવ્યો હતો. અહીંના ભજીયા ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે અને ખાવામાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ છે. મેં મેથીના ભજીયા અને બટાકા વડા ખરીદ્યા છે. હું લગભગ 20 વર્ષથી અહીંથી ભજીયા ખાઉં છું અને મારા પરિવારને પણ તે ખાવાનો શોખ છે.

'આસ્ટોડિયા ભજીયા હાઉસ'
'આસ્ટોડિયા ભજીયા હાઉસ' (ETV Bharat Gujarat)

ગ્રાહક પ્રતીક પંચાલે જણાવ્યું કે, હું છેલ્લા 15 વર્ષથી અહીં ભજીયા અને સેન્ડવિચ ખાવા આવું છું. વર્ષોથી અહીં એક જ સ્વાદમાં મળે છે. અહીંની સેન્ડવીચ પણ ખૂબ પ્રખ્યાત છે. રાત્રે 1:30 વાગ્યા સુધી અહીં સારી સેવા આપવામાં આવે છે. દુકાન ખુલ્લી રહે છે અને લોકો કંઈપણ ખરીદી અને ખાઈ શકે છે. અમે બાળકો અને પરિવાર સાથે અહીં આવીએ છીએ અને ફાલુદા પીએ છીએ. સાથે જ પ્રસંગો માટે પણ ફાલુદા મંગાવીએ છીએ.

