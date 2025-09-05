શિક્ષક દિવસે NPS કર્મચારીઓનું વિરોધ પ્રર્દશન, અસારવા રેલવે સ્ટેશન ખાતે ઓલ્ડ પેન્શન સ્કીમ માટે વિરોધ પ્રદર્શન - OLD PENSION SCHEME
અમદાવાદના અસારવા રેલવે સ્ટેશન ખાતે NPS હેઠળના કર્મચારીઓએ જુની પેન્શન સ્કીમ (OPS) ફરીથી લાગુ કરવાની માંગ સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું.
અમદાવાદ : આજે સમગ્ર દેશમાં જ્યારે શિક્ષક દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે, ત્યારે અમદાવાદના અસારવા રેલવે સ્ટેશન ખાતે NPS (નેશનલ પેન્શન સ્કીમ) હેઠળના કર્મચારીઓએ જુની પેન્શન સ્કીમ (OPS) ફરીથી લાગુ કરવાની માંગ સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. આ પ્રદર્શનમાં રેલ્વના સરકારી કર્મચારીઓ અને અન્ય વિભાગોના કર્મચારીઓ જોડાયા હતા. આ વિરોધ પ્રદર્શનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સરકારનું ધ્યાન NPSની ખામીઓ અને તેનાથી કર્મચારીઓને થતા નુકસાન તરફ દોરવાનો હતો.
ઓલ્ડ પેન્શન સ્કીમની માંગ શા માટે? : વર્ષ 2005માં સરકારે જુની પેન્શન યોજના (OPS) રદ કરીને નવી પેન્શન યોજના (NPS) અમલમાં મૂકી હતી. આ યોજના બાદથી ભરતી થયેલા તમામ સરકારી કર્મચારીઓને NPS હેઠળ આવરી લેવામાં આવ્યા છે. જ્યારે સાંસદો અને ધારાસભ્યોને હજુ પણ જૂની પેન્શન યોજનાનો લાભ મળે છે. આ ભેદભાવનો મુદ્દો વિરોધ પ્રદર્શનનું મુખ્ય કારણ છે.
જુની પેન્શન યોજનામાં, નિવૃત્તિ સમયે કર્મચારીના છેલ્લા પગારના 50% રકમ પેન્શન તરીકે આપવામાં આવતી હતી. આ યોજનામાં, પેન્શનની રકમ નિશ્ચિત હતી, અને તેના પર મોંઘવારી ભથ્થું (DA) પણ મળતું હતું. જે કર્મચારીઓને આર્થિક સુરક્ષા પૂરી પાડતું હતું.
નવી પેન્શન યોજનાની ચિંતાઓ : નવી પેન્શન યોજના (NPS) પર કર્મચારીઓનો મુખ્ય વાંધો એ છે કે, તે શેરબજારના જોખમો સાથે જોડાયેલી છે. NPS હેઠળ, કર્મચારીના પગારમાંથી 10% અને સરકાર દ્વારા 14% રકમ જમા કરવામાં આવે છે. આ રકમનો એક ભાગ શેરબજારમાં રોકાણ કરવામાં આવે છે. કર્મચારીઓનું કહેવું છે કે આનાથી તેમની સામાજિક સુરક્ષા શૂન્ય થઈ ગઈ છે. નિવૃત્તિ સમયે કેટલું પેન્શન મળશે તે અચોક્કસ છે, અને તે બજારની પરિસ્થિતિઓ પર આધાર રાખે છે.
આ વિરોધ પ્રદર્શનમાં કર્મચારીએ જણાવ્યું કે, "જૂની પેન્શન યોજના અમારી સામાજિક સુરક્ષાની ગેરંટી હતી. NPSમાં, અમને ખબર નથી કે નિવૃત્તિ પછી અમારું ભવિષ્ય કેવું હશે. ભારત દુનિયાની ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનવા જઈ રહ્યું છે, પરંતુ જ્યારે કર્મચારીઓની સુરક્ષાની વાત આવે છે, ત્યારે સરકારને તકલીફ પડે છે. આ એક ચિંતાજનક મુદ્દો છે જેની સરકાર અવગણના કરી રહી છે."
સરકાર સામે પડકાર : આંદોલનકારીઓએ ચેતવણી આપી છે કે જો સરકાર તેમની માંગણીઓ પર ધ્યાન નહીં આપે તો તેઓ પોતાનું આંદોલન વધુ ઉગ્ર બનાવશે. તેમનું માનવું છે કે, સરકાર સાંસદો અને ધારાસભ્યો માટે જુની પેન્શન યોજના રાખી શકે છે તો પછી સરકારી કર્મચારીઓ સાથે ભેદભાવ કેમ? આ વિરોધ પ્રદર્શન માત્ર અમદાવાદ પૂરતું સીમિત નથી, પરંતુ દેશભરમાં NPS હેઠળના કર્મચારીઓ દ્વારા આ પ્રકારના આંદોલનો થઈ રહ્યા છે. આ મુદ્દો હવે એક મોટી રાજકીય ચર્ચાનો વિષય બની ગયો છે.
