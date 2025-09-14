અમદાવાદ અંધજન મંડળના રાસોત્સવમાં દિવ્યાંગ કલાકારોએ જીત્યા સૌના દિલ, 25 ઇન્સ્ટિટ્યૂટે ભાગ લીધો
કાર્યક્રમમાં દ્રષ્ટિહીન લોકો અને દિવ્યાંગજનોએ ગરબા, ડાન્સ અને ગીતો રજૂ કરીને પોતાની અંદર છુપાયેલી પ્રતિભાને પ્રદર્શિત કરી હતી.
Published : September 14, 2025 at 4:21 PM IST
અમદાવાદ : અંધજન મંડળના વિદ્યાર્થીઓ અને દિવ્યાંગજનો માટે એક અનોખો દિવસ હતો. સામાન્ય રીતે સમાજથી થોડા અલગ રહેતા આ લોકોએ આજે તેમના અદ્ભુત ઉત્સાહ અને કલાકારીથી સૌને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા. અંધજન મંડળ દ્વારા પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય હોલમાં નવરાત્રીને લઈને રાસોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમમાં દ્રષ્ટિહીન લોકો અને દિવ્યાંગજનોએ ગરબા, ડાન્સ અને ગીતો રજૂ કરીને પોતાની અંદર છુપાયેલી પ્રતિભાને પ્રદર્શિત કરી હતી.
અંધજન મંડળમાં રાસોત્સવ
બ્લાઇન્ડ પીપલ્સ એસોસિએશન અને તેની સાથે સંકળાયેલા ટ્રસ્ટના વાર્ષિક દિવસ સમારોહમાં જેમાં BPAના લગભગ 30 કેમ્પસના લગભગ 350 અંધ અને અપંગ વિદ્યાર્થીઓ ભેગા થયા હતા. ગાયન, નૃત્ય, માઇમ, શાસ્ત્રીય નૃત્યો, બોલીવુડ નૃત્યો, ફેશન શો, અન્ય પ્રદર્શનો અને ઘણું બધું દ્વારા તેમની ક્ષમતાઓ પ્રદર્શિત કરી હતી.
આ કાર્યક્રમમાં 25 જેટલા ઇન્સ્ટિટયૂટે ભાગ લીધો હતો. જેમાં ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા રાસોત્સવમાં ગણેશ વંદના, નશા મુક્ત અભિયાન, ઓપરેશન સિંદૂર, હમ ઇન્ડિયા વાલે, રંગીલો મહેમાન, ફેશન શો, કર હર મેદાન ફતેહ, શક્તિ સ્તુતિ, જેવા પરફોર્મન્સ આપ્યા હતા.
પરફોર્મન્સ કરનાર બાળકોના મેન્ટર મહેન્દ્રસિંહૈ કહ્યું કે, "હું જોધપુર રાજસ્થાનથી આવેલો છું, અહીંયા જોધપુરથી બ્લાઇન્ડ પીપલ એસોસિયેશનના 7 બાળકો પર્ફોમન્સ માટે આવ્યા છે. આ બાળકોએ રંગીલો મહેમાન કરીને સોંગ ઉપર પર્ફોમન્સ કર્યું છે. મને ખુશી છે કે જયપુરમાંથી બાળકો આવીને અમદાવાદ શહેરમાં પર્ફોમન્સ કરી રહ્યા છે. આ 7માંથી 3 બાળકો બોલી નથી શકતા, અને સાંભળી નથી શકતા. બાકીના 4 બાળકો માનસિક રીતે અસ્થિર છે. છેલ્લા 1 મહિનાથી આ બાળકો તૈયારી કરી રહ્યા છે.
અંધજન મંડળ અમદાવાદના વિદ્યાર્થીઓએ પર્ફોમન્સ કર્યું છે, તેમના કોરિયોગ્રાફર સાહિલ મન્સૂરી ઓછી દ્રષ્ટિવાળા છે. તેમણે કહ્યું કે, આજના કાર્યક્રમ 8 ડાન્સ મેં કોરિયોગ્રાફ કર્યા છે. 8 ગ્રુપમાં 50 કરતાં વધુ વિદ્યાર્થીઓને મેં ડાન્સ શીખવાડ્યું છે. હું છેલ્લા 10 વર્ષથી અમદાવાદ અંધજન મંડળ ખાતે ડાન્સ શીખી રહ્યો હતો. હું છેલ્લા 5 વર્ષથી વિધાર્થીઓને ડાન્સ કોરિયોગ્રાફ કરી રહ્યો છું. બહાર પણ લોકોને હું ડાન્સ કોરિયોગ્રાફ કરું છું.
આ કાર્યક્રમ માત્ર મનોરંજનનું સાધન નહી, પરંતુ તે દિવ્યાંગજનોની દ્રઢતા, હિંમત અને જીવન પ્રત્યેના સકારાત્મક અભિગમનું પ્રતીક છે. ગરબાના તાલે ઝૂમતા, સંગીતના સૂર રેલાવતા અને નૃત્યની મસ્તીમાં લીન આ કલાકારોએ સાબિત કરી દીધું કે પ્રતિભા કોઈ શારીરિક સીમાઓને ઓળખતી નથી. તેમનો દરેક ડાન્સ સ્ટેપ, દરેક ગીત અને દરેક ગરબો પ્રેક્ષકોના હૃદયને સ્પર્શી ગયો.
