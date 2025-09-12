અમદાવાદ: AMC ગ્રામ પંચાયતના સ્મશાન ગૃહો પોતાના હસ્તક લેશે, પ્રાથમિક સુવિધાઓમાં સુધારો લાવશે

ETV Bharat / state

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા (AMC) દ્વારા ગ્રામ પંચાયતના હસ્તકના ચાર સ્મશાન ગૃહોને પોતાના હસ્તક લેવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2025 at 10:06 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા (AMC) દ્વારા ગ્રામ પંચાયતના હસ્તકના ચાર સ્મશાન ગૃહોને પોતાના હસ્તક લેવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ નિર્ણય હેલ્થ અને સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ કમિટીની બેઠકમાં લેવાયો હતો. હંસપુરા, ચેનપુર, શીલજ અને કઠવાડા ખાતેના સ્મશાન ગૃહો AMCના હસ્તક લેવામાં આવશે. આ સ્મશાન ગૃહોનું સંચાલન હવે AMC દ્વારા કરવામાં આવશે, જે અગાઉ ગ્રામ પંચાયતો દ્વારા કરવામાં આવતું હતું.

આ નિર્ણય અંતર્ગત, કલેક્ટરની મધ્યસ્થીથી AMCએ આ સ્મશાન ગૃહોને પોતાના તાબામાં લીધા છે. આ સ્મશાન ગૃહોમાં પ્રાથમિક સુવિધાઓના અભાવને દૂર કરવા AMC દ્વારા જરૂરી પગલાં લેવામાં આવશે. હાલમાં, ગ્રામ પંચાયત હસ્તકના સ્મશાન ગૃહોમાં લાકડાની વ્યવસ્થા AMC દ્વારા કરવામાં આવતી નથી, અને અન્ય પાયાની સુવિધાઓ પણ અપૂરતી હોય છે. આના કારણે નાગરિકોને ડેથ સર્ટિફિકેટ મેળવવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. હવે, AMCના હસ્તક આવવાથી આ સમસ્યાઓ દૂર થશે અને નાગરિકોને સુવિધાઓનો લાભ મળશે.

AMC દ્વારા કુલ 24 સ્મશાન ગૃહોનું સંચાલન કરવામાં આવશે. હેલ્થ અને સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ કમિટીના ચેરમેને જણાવ્યું કે, આ સ્મશાન ગૃહો AMCના હસ્તક આવવાથી તેમાં તમામ પ્રાથમિક સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવશે. આ સુવિધાઓમાં રિપેરિંગ, CNG અને લાકડાની ભટ્ટીઓની સ્થાપના, પતરાના શેડ, કમ્પાઉન્ડ વોલ, દરવાજા, મૃતદેહ મૂકવા માટે વિસામો અને સ્વજનો માટે બેસવાની વ્યવસ્થાનો સમાવેશ થશે.

ખાસ કરીને, ચેનપુર સ્મશાન ગૃહ આસપાસનો વિસ્તાર હવે રહેણાંક વિસ્તાર બની ગયો હોવાથી, તેને અન્ય સ્થળે ખસેડવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ માટે, નજીકના બે કિલોમીટરની ત્રિજ્યામાં નવું સ્થળ શોધવા અધિકારીઓને સૂચના આપવામાં આવી છે.

આ યોજનાને અમલમાં મૂકવા માટે AMC દ્વારા દરખાસ્ત તૈયાર કરવામાં આવી છે, જેને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં મોકલવામાં આવશે અને મંજૂરી માટે રજૂ કરવામાં આવશે. આ પગલાંથી આગામી દિવસોમાં સ્મશાન ગૃહોમાં સુવિધાઓમાં નોંધપાત્ર સુધારો થવાની અપેક્ષા છે.

