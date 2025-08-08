Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

રક્ષાબંધનના દિવસે AMCની મહિલાઓને ભેટ, AMTS-BRTSની કોઈપણ બસોમાં ફ્રી મુસાફરી - FREE BUS SERVICE FOR WOMEN

શનિવારના રોજ રક્ષાબંધનના પર્વ નિમિત્તે મહિલાઓને નિશુલ્ક રૂપે AMTS બસોમાં મુસાફરીનો લાભ આપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

રાખડી બાંધવા જતી બહેનોને મળશે ફ્રી બસ સેવાનો લાભ
રાખડી બાંધવા જતી બહેનોને મળશે ફ્રી બસ સેવાનો લાભ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2025 at 11:04 AM IST

1 Min Read

અમદાવાદ: ભાઈ બહેનનો પવિત્ર તહેવાર રક્ષાબંધનની ઉજવણીને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ એક મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ રક્ષાબંધનના પર્વને લઈને બહેનોને એએમટીએસ (AMTS) અને બીઆરટીએસ (BRTS) બસમાં સંપૂર્ણપણે મફત મુસાફરી કરવાની તક આપી છે. કોર્પોરેશન દ્વારા લીધેલ આ નિર્ણયથી બહેનોને મુસાફરી ખર્ચમાં રાહત મળશે અને ભાઈઓને રાખી બાંધવા જવામાં બહેનોને સરળતા રહેશે.

આ અંગે અમદાવાદ જનમાર્ગ લિમિટેડ BRTS તરફથી જાહેર જનતાની માહિતી આપવામાં આવી છે કે, આગામી 9 ઓગસ્ટ રક્ષાબંધનના દિવસે બહેનો માટે BRTS બસોમાં મુસાફરી સંપૂર્ણ મફત રાખવામાં આવશે. રક્ષાબંધનના દિવસે બહેનો પોતાના ભાઈઓ સાથે રક્ષાબંધનના તહેવારની ઉજવણી માટે સુરક્ષિત અને સરળ રીતે મુસાફરી કરી શકે તે હેતુસર આ વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

રક્ષાબંધનના દિવસે AMCની મહિલાઓને ભેટ (Etv Bharat Gujarat)

રક્ષાબંધન અને ફ્રી બસ સેવાને લઈને અમદાવાદ શહેરની મેયર પ્રતિભા જેને સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને લખ્યું છે કે,

"શબ્દોમાં જ બધું સાકાર
ભાવની વર્ષા અહીંયા શ્રીકાર
જગમાં મોધુમુલું આ ધન
અદકેરું બંધન, રક્ષાબંધન"

તેમણે વધુમાં લખ્યું કે, "શનિવારના રોજ રક્ષાબંધનના પર્વ નિમિત્તે મહિલાઓને નિશુલ્ક રૂપે AMTS બસોમાં મુસાફરીનો લાભ આપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે."

આ અંગે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, "9મી ઓગસ્ટ રક્ષાબંધનનો તહેવાર છે, ત્યારે બહેન ભાઈના ઘરે રાખડી બાંધવા માટે જાય છે તો બહેન માટે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ મહાનગર સંચાલિત BRTS બસોમાં તે દિવસે બહેનોને નિશુલ્ક મુસાફરી કરવામાં આપવામાં આવશે. આ દિવસે બહેનો સવારથી રાત સુધી BRTS બસમાં મફતમાં મુસાફરી કરી શકશે."

રક્ષાબંધનના દિવસે મહિલાઓને ફ્રી બસ સેવા મળશે
રક્ષાબંધનના દિવસે મહિલાઓને ફ્રી બસ સેવા મળશે (Etv Bharat Gujarat)

મહત્વની જાણવા જેવી બાબતો પર ખાસ ધ્યાન,...

  • 9 ઓગસ્ટે BRTSમાં નિશુલ્ક મુસાફરી માત્ર મહિલાઓ માટે લાગુ રહેશે.
  • મહિલા સાથે પ્રવાસ કરતા અન્ય મુસાફરોએ નિયત દરની ટિકિટ લેવાની રહેશે.
  • મહિલાઓ માટે સ્ત્રી મુસાફરીની સુવિધા લાભ BRTSના ઓપરેશન સમયગાળા દરમિયાન એટલે કે સવારે 6:00 વાગ્યાથી રાત્રિના 10:45 વાગ્યા સુધી રહેશે
  • આ સુવિધા માત્ર રક્ષાબંધનના એક દિવસ પૂરતી જ ઉપલબ્ધ હશે.

આ પણ વાંચો:

  1. સુરેન્દ્રનગરના કારીગરનું 'ટાંગલિયા' આર્ટ હોલિવૂડ સુધી પહોંચ્યું, બ્રાડ પીટે 700 વર્ષ જૂની કળાનો શર્ટ પહેર્યો
  2. રક્ષાબંધન શુક્રવારે કે શનિવારે ? જાણો ક્યા મુહૂર્તમાં રક્ષાબંધનનો તહેવાર ઉજવવો જોઈએ ?

અમદાવાદ: ભાઈ બહેનનો પવિત્ર તહેવાર રક્ષાબંધનની ઉજવણીને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ એક મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ રક્ષાબંધનના પર્વને લઈને બહેનોને એએમટીએસ (AMTS) અને બીઆરટીએસ (BRTS) બસમાં સંપૂર્ણપણે મફત મુસાફરી કરવાની તક આપી છે. કોર્પોરેશન દ્વારા લીધેલ આ નિર્ણયથી બહેનોને મુસાફરી ખર્ચમાં રાહત મળશે અને ભાઈઓને રાખી બાંધવા જવામાં બહેનોને સરળતા રહેશે.

આ અંગે અમદાવાદ જનમાર્ગ લિમિટેડ BRTS તરફથી જાહેર જનતાની માહિતી આપવામાં આવી છે કે, આગામી 9 ઓગસ્ટ રક્ષાબંધનના દિવસે બહેનો માટે BRTS બસોમાં મુસાફરી સંપૂર્ણ મફત રાખવામાં આવશે. રક્ષાબંધનના દિવસે બહેનો પોતાના ભાઈઓ સાથે રક્ષાબંધનના તહેવારની ઉજવણી માટે સુરક્ષિત અને સરળ રીતે મુસાફરી કરી શકે તે હેતુસર આ વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

રક્ષાબંધનના દિવસે AMCની મહિલાઓને ભેટ (Etv Bharat Gujarat)

રક્ષાબંધન અને ફ્રી બસ સેવાને લઈને અમદાવાદ શહેરની મેયર પ્રતિભા જેને સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને લખ્યું છે કે,

"શબ્દોમાં જ બધું સાકાર
ભાવની વર્ષા અહીંયા શ્રીકાર
જગમાં મોધુમુલું આ ધન
અદકેરું બંધન, રક્ષાબંધન"

તેમણે વધુમાં લખ્યું કે, "શનિવારના રોજ રક્ષાબંધનના પર્વ નિમિત્તે મહિલાઓને નિશુલ્ક રૂપે AMTS બસોમાં મુસાફરીનો લાભ આપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે."

આ અંગે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, "9મી ઓગસ્ટ રક્ષાબંધનનો તહેવાર છે, ત્યારે બહેન ભાઈના ઘરે રાખડી બાંધવા માટે જાય છે તો બહેન માટે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ મહાનગર સંચાલિત BRTS બસોમાં તે દિવસે બહેનોને નિશુલ્ક મુસાફરી કરવામાં આપવામાં આવશે. આ દિવસે બહેનો સવારથી રાત સુધી BRTS બસમાં મફતમાં મુસાફરી કરી શકશે."

રક્ષાબંધનના દિવસે મહિલાઓને ફ્રી બસ સેવા મળશે
રક્ષાબંધનના દિવસે મહિલાઓને ફ્રી બસ સેવા મળશે (Etv Bharat Gujarat)

મહત્વની જાણવા જેવી બાબતો પર ખાસ ધ્યાન,...

  • 9 ઓગસ્ટે BRTSમાં નિશુલ્ક મુસાફરી માત્ર મહિલાઓ માટે લાગુ રહેશે.
  • મહિલા સાથે પ્રવાસ કરતા અન્ય મુસાફરોએ નિયત દરની ટિકિટ લેવાની રહેશે.
  • મહિલાઓ માટે સ્ત્રી મુસાફરીની સુવિધા લાભ BRTSના ઓપરેશન સમયગાળા દરમિયાન એટલે કે સવારે 6:00 વાગ્યાથી રાત્રિના 10:45 વાગ્યા સુધી રહેશે
  • આ સુવિધા માત્ર રક્ષાબંધનના એક દિવસ પૂરતી જ ઉપલબ્ધ હશે.

આ પણ વાંચો:

  1. સુરેન્દ્રનગરના કારીગરનું 'ટાંગલિયા' આર્ટ હોલિવૂડ સુધી પહોંચ્યું, બ્રાડ પીટે 700 વર્ષ જૂની કળાનો શર્ટ પહેર્યો
  2. રક્ષાબંધન શુક્રવારે કે શનિવારે ? જાણો ક્યા મુહૂર્તમાં રક્ષાબંધનનો તહેવાર ઉજવવો જોઈએ ?

For All Latest Updates

TAGGED:

AHMEDABAD BUS SERVICE FOR WOMENRAKSHA BANDHAN ON AUGUST 9FREE BUS SERVICE ON RAKSHA BANDHANAMTS BRTS FREE BUS SERVICEFREE BUS SERVICE FOR WOMEN

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.