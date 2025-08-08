અમદાવાદ: ભાઈ બહેનનો પવિત્ર તહેવાર રક્ષાબંધનની ઉજવણીને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ એક મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ રક્ષાબંધનના પર્વને લઈને બહેનોને એએમટીએસ (AMTS) અને બીઆરટીએસ (BRTS) બસમાં સંપૂર્ણપણે મફત મુસાફરી કરવાની તક આપી છે. કોર્પોરેશન દ્વારા લીધેલ આ નિર્ણયથી બહેનોને મુસાફરી ખર્ચમાં રાહત મળશે અને ભાઈઓને રાખી બાંધવા જવામાં બહેનોને સરળતા રહેશે.
આ અંગે અમદાવાદ જનમાર્ગ લિમિટેડ BRTS તરફથી જાહેર જનતાની માહિતી આપવામાં આવી છે કે, આગામી 9 ઓગસ્ટ રક્ષાબંધનના દિવસે બહેનો માટે BRTS બસોમાં મુસાફરી સંપૂર્ણ મફત રાખવામાં આવશે. રક્ષાબંધનના દિવસે બહેનો પોતાના ભાઈઓ સાથે રક્ષાબંધનના તહેવારની ઉજવણી માટે સુરક્ષિત અને સરળ રીતે મુસાફરી કરી શકે તે હેતુસર આ વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
રક્ષાબંધન અને ફ્રી બસ સેવાને લઈને અમદાવાદ શહેરની મેયર પ્રતિભા જેને સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને લખ્યું છે કે,
"શબ્દોમાં જ બધું સાકાર
ભાવની વર્ષા અહીંયા શ્રીકાર
જગમાં મોધુમુલું આ ધન
અદકેરું બંધન, રક્ષાબંધન"
તેમણે વધુમાં લખ્યું કે, "શનિવારના રોજ રક્ષાબંધનના પર્વ નિમિત્તે મહિલાઓને નિશુલ્ક રૂપે AMTS બસોમાં મુસાફરીનો લાભ આપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે."
આ અંગે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, "9મી ઓગસ્ટ રક્ષાબંધનનો તહેવાર છે, ત્યારે બહેન ભાઈના ઘરે રાખડી બાંધવા માટે જાય છે તો બહેન માટે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ મહાનગર સંચાલિત BRTS બસોમાં તે દિવસે બહેનોને નિશુલ્ક મુસાફરી કરવામાં આપવામાં આવશે. આ દિવસે બહેનો સવારથી રાત સુધી BRTS બસમાં મફતમાં મુસાફરી કરી શકશે."
મહત્વની જાણવા જેવી બાબતો પર ખાસ ધ્યાન,...
- 9 ઓગસ્ટે BRTSમાં નિશુલ્ક મુસાફરી માત્ર મહિલાઓ માટે લાગુ રહેશે.
- મહિલા સાથે પ્રવાસ કરતા અન્ય મુસાફરોએ નિયત દરની ટિકિટ લેવાની રહેશે.
- મહિલાઓ માટે સ્ત્રી મુસાફરીની સુવિધા લાભ BRTSના ઓપરેશન સમયગાળા દરમિયાન એટલે કે સવારે 6:00 વાગ્યાથી રાત્રિના 10:45 વાગ્યા સુધી રહેશે
- આ સુવિધા માત્ર રક્ષાબંધનના એક દિવસ પૂરતી જ ઉપલબ્ધ હશે.
આ પણ વાંચો: