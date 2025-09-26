ETV Bharat / state

અમદાવાદ: PG સામે AMCની કડક કાર્યવાહી; 385 પીજીને નોટિસ, NOC અને પોલીસ વેરિફિકેશન ફરજિયાત

શહેરના સાત ઝોનમાં ચાલતા 401 પીજીમાંથી 385ને નોટિસ આપવામાં આવી છે. હવે સોસાયટીની NOC અને પોલીસ વેરિફિકેશન વિના કોઈ પણ પીજી ચલાવી શકાશે નહીં.

અમદાવાદ: PG સામે AMCની કડક કાર્યવાહી; 385 પીજીને નોટિસ
અમદાવાદ: PG સામે AMCની કડક કાર્યવાહી; 385 પીજીને નોટિસ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 26, 2025 at 9:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા (AMC) દ્વારા શહેરમાં ગેરકાયદેસર રીતે ચાલતા પેઇંગ ગેસ્ટ (પીજી) સામે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. શહેરના સાત ઝોનમાં ચાલતા 401 પીજીમાંથી 385ને નોટિસ આપવામાં આવી છે. હવે સોસાયટીની NOC અને પોલીસ વેરિફિકેશન વિના કોઈ પણ પીજી ચલાવી શકાશે નહીં. નોટિસ મળ્યા બાદ પીજી સંચાલકોએ 15થી 21 દિવસની અંદર કાયદેસર દસ્તાવેજો રજૂ કરવાના રહેશે. આ મુદ્દે હાઇકોર્ટે પણ માર્ગદર્શિકા જારી કરી છે.

સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું કે, અમદાવાદના સાત ઝોનની વિવિધ સોસાયટીઓ અને રહેણાંક વિસ્તારોમાં પીજી ચાલે છે. હાઇકોર્ટની માર્ગદર્શિકા અનુસાર, શહેરમાં કુલ 401 પીજી નોંધાયેલા છે, જેમાંથી 385ને નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે. પીજી સંચાલકોને પોલીસ વેરિફિકેશન અને સોસાયટીની NOC રજૂ કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. જો આ દસ્તાવેજો નિયત સમયમાં રજૂ નહીં થાય તો કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

અમદાવાદ: PG સામે AMCની કડક કાર્યવાહી; 385 પીજીને નોટિસ (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદ: PG સામે AMCની કડક કાર્યવાહી; 385 પીજીને નોટિસ
અમદાવાદ: PG સામે AMCની કડક કાર્યવાહી; 385 પીજીને નોટિસ (ETV Bharat Gujarat)

ઉલ્લેખનીય છે કે, થોડા દિવસો પહેલા સંકલન સમિતિની બેઠકમાં સાંસદ નરહરિ અમીન દ્વારા પીજીનો મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું કે, પોલીસ વેરિફિકેશન અને સોસાયટીની NOC વિના પીજી ચલાવી શકાશે નહીં. AMC આગામી દિવસોમાં આ મુદ્દે કડક પગલાં લેશે.

અમદાવાદમાં અનેક ફ્લેટ અને સોસાયટીઓમાં પીજી ચાલે છે, જેના કારણે સ્થાનિક રહેવાસીઓને હાલાકીનો સામનો કરવો પડે છે. મોટાભાગે કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ અને નોકરી કરતા યુવાનો આવા પીજીમાં રહે છે, અને તેમના દ્વારા ન્યુસન્સ થતું હોવાની ફરિયાદો સામે આવી છે. આને પગલે AMCએ માર્ગદર્શિકા તૈયાર કરી છે અને તાજેતરમાં SOP જાહેર કર્યું છે. આ SOPમાં સ્પષ્ટ જણાવાયું છે કે, રહેણાંક વિસ્તારોમાં પીજી ચલાવવા માટે સોસાયટીની NOC અને પોલીસ વેરિફિકેશન ફરજિયાત છે.

શહેરના થલતેજ, બોપલ, વસ્ત્રાપુર, સેટેલાઇટ, ઘાટલોડિયા, ઘુમા, ગોતા, ચાંદલોડિયા, ચાંદખેડા અને જગતપુર જેવા વિસ્તારોમાં પીજીની સંખ્યા વધુ છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

STRICT ACTION AGAINST PGSAHMEDABAD AMCPOLICE VERIFICATION MANDATORYNOTICES ISSUED TO PGSSTRICT ACTION AGAINST PGS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.