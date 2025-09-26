અમદાવાદ: PG સામે AMCની કડક કાર્યવાહી; 385 પીજીને નોટિસ, NOC અને પોલીસ વેરિફિકેશન ફરજિયાત
શહેરના સાત ઝોનમાં ચાલતા 401 પીજીમાંથી 385ને નોટિસ આપવામાં આવી છે. હવે સોસાયટીની NOC અને પોલીસ વેરિફિકેશન વિના કોઈ પણ પીજી ચલાવી શકાશે નહીં.
Published : September 26, 2025 at 9:58 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા (AMC) દ્વારા શહેરમાં ગેરકાયદેસર રીતે ચાલતા પેઇંગ ગેસ્ટ (પીજી) સામે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. શહેરના સાત ઝોનમાં ચાલતા 401 પીજીમાંથી 385ને નોટિસ આપવામાં આવી છે. હવે સોસાયટીની NOC અને પોલીસ વેરિફિકેશન વિના કોઈ પણ પીજી ચલાવી શકાશે નહીં. નોટિસ મળ્યા બાદ પીજી સંચાલકોએ 15થી 21 દિવસની અંદર કાયદેસર દસ્તાવેજો રજૂ કરવાના રહેશે. આ મુદ્દે હાઇકોર્ટે પણ માર્ગદર્શિકા જારી કરી છે.
સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું કે, અમદાવાદના સાત ઝોનની વિવિધ સોસાયટીઓ અને રહેણાંક વિસ્તારોમાં પીજી ચાલે છે. હાઇકોર્ટની માર્ગદર્શિકા અનુસાર, શહેરમાં કુલ 401 પીજી નોંધાયેલા છે, જેમાંથી 385ને નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે. પીજી સંચાલકોને પોલીસ વેરિફિકેશન અને સોસાયટીની NOC રજૂ કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. જો આ દસ્તાવેજો નિયત સમયમાં રજૂ નહીં થાય તો કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, થોડા દિવસો પહેલા સંકલન સમિતિની બેઠકમાં સાંસદ નરહરિ અમીન દ્વારા પીજીનો મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું કે, પોલીસ વેરિફિકેશન અને સોસાયટીની NOC વિના પીજી ચલાવી શકાશે નહીં. AMC આગામી દિવસોમાં આ મુદ્દે કડક પગલાં લેશે.
અમદાવાદમાં અનેક ફ્લેટ અને સોસાયટીઓમાં પીજી ચાલે છે, જેના કારણે સ્થાનિક રહેવાસીઓને હાલાકીનો સામનો કરવો પડે છે. મોટાભાગે કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ અને નોકરી કરતા યુવાનો આવા પીજીમાં રહે છે, અને તેમના દ્વારા ન્યુસન્સ થતું હોવાની ફરિયાદો સામે આવી છે. આને પગલે AMCએ માર્ગદર્શિકા તૈયાર કરી છે અને તાજેતરમાં SOP જાહેર કર્યું છે. આ SOPમાં સ્પષ્ટ જણાવાયું છે કે, રહેણાંક વિસ્તારોમાં પીજી ચલાવવા માટે સોસાયટીની NOC અને પોલીસ વેરિફિકેશન ફરજિયાત છે.
શહેરના થલતેજ, બોપલ, વસ્ત્રાપુર, સેટેલાઇટ, ઘાટલોડિયા, ઘુમા, ગોતા, ચાંદલોડિયા, ચાંદખેડા અને જગતપુર જેવા વિસ્તારોમાં પીજીની સંખ્યા વધુ છે.
