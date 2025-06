ETV Bharat / state

એર ઈન્ડિયા વિમાન દુર્ઘટના : મૃત્યુઆંક 278 એ પહોંચ્યો, કાટમાળમાંથી મૃતદેહ મળવાનુ યથાવત - AHMEDABAD PLANE CRASH

એર ઈન્ડિયા વિમાન દુર્ઘટના ( Etv Bharat )

અમદાવાદ : 12 જૂને અમદાવાદથી લંડન જતી ફ્લાઈટ 171 ક્રેશ થયાને આજે ચોથો દિવસ છે. દુર્ઘટના સ્થળે કાટમાળમાંથી હજી પણ મૃતદેહ મળી રહ્યા છે. છેલ્લી અધિકૃત માહિતી મુજબ આ દુર્ઘટનામાં કુલ મૃત્યુ આંક 278 સુધી પહોંચ્યો છે. આ ઘટનાની શું છે છેલ્લી સ્થિતિ, જાણીએ.. શનિવારે વધુ ત્રણ મૃતદેહ મળ્યા, કુલ મૃત્યુ આંક 278 થયો અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટના થયાના સ્થળથી હું પણ મૃતદેહ મળી રહ્યા છે. અધિકૃત જાણકારી પ્રમાણે હજી પણ મૃતદેહ શોધવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. શનિવારે ક્રેશ વિમાનના કાટમાળને હટાવવાની કામગીરી દરમિયાન ત્રણ મૃતદેહો શોધાયા છે, જે દુર્ઘટનાગ્રસ્ત પ્લેનની ટેઈલ, પૂંછડીના ભાગેથી મળ્યા છે. આ દુર્ઘટનામાં કુલ મૃત્યુ આંક 278 થયા છે. શનિવારે BJ મેડિકલ કોલેજની મેસ ઉપરના ભાગે પ્લેનની ટેઈલમાંથી એક યુવતી અને બે અન્ય મૃતદેહ બળેલી હાલતમાં મળ્યા છે. યુવતી એર ઇન્ડિયાની ક્રૂ મેમ્બર હોવાની શક્યતા છે. હાલ દુર્ઘટના સ્થળે NDRF સાથે ફાયર બ્રિગેડ અને અન્ય તપાસ એજન્સી તપાસ કરી રહી છે. હજી પણ બચાવ ટીમો ક્રેશ વિસ્તારની આસપાસ ગુમ વ્યક્તિઓ વિશે તપાસ કરી રહ્યા છે. આ દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ આંક વધી શકે છે. DNA તપાસ માટે 252 થી વધુ બ્લડ સેમ્પલ લેવાયા, 19 મૃતકોના DNA સેમ્પલ મેચ થયા એર ઇન્ડિયા પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનામાં માર્યા ગયેલા કુલ 241 પ્રવાસીઓ પૈકી કુલ 19 પ્રવાસીઓના DNA સેમ્પલ મેચ થયા છે. હજી મૃતક પ્રવાસીઓ સાથે અન્ય મળી 17 મૃતકોના DNA સેમ્પલ મેળવવાના બાકી છે. અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે કુલ 36 નિષ્ણાતો દ્વારા DNA સેમ્પલ મેચ કરવાની પ્રક્રિયા સતત ચાલી રહી છે. DNA મેચ કરવા 24 કલાક મેચિંગ માટેની તપાસ ચાલે છે. DNA મેચની પ્રક્રિયા માટે 36 થી 48 કલાક બેચ પ્રમાણે સેમ્પલ પરીક્ષણ હાથ ધરાઇ રહ્યું છે. જે યાત્રી મૃતકોના DNA સેમ્પલ મેચ પ્રક્રિયા બાકી છે, એમાં 3 વિદેશી અને એક ભારતીય નાગરિકનો સમાવેશ થાય છે.

વિમાન દુર્ઘટનામાં માર્યા ગયેલા લોકોના પોસ્ટમોર્ટમ કરનારા ડોક્ટરોએ શું કહ્યું ? જુઓ

