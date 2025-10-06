ETV Bharat / state

અમદાવાદ: નિકોલ-કઠવાડામાં રૂ. 39.70 કરોડના ખર્ચે અત્યાધુનિક ઓડિટોરિયમનું નિર્માણ, જાણો તેની ખાસિયત

આ ઓડિટોરિયમમાં અત્યાધુનિક ઓડિટોરિયમ હોલ, બેન્ક્વેટ હોલ, મલ્ટીપર્પઝ હોલ, કિચન, વી.આઈ.પી. લાઉન્જ, ગ્રીન રૂમ, લાઇટ રૂમ અને પાર્કિંગ સુવિધા ઉપલબ્ધ છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 6, 2025 at 5:48 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદના નિકોલ-કઠવાડા વિસ્તારમાં વસતા લોકો માટે રૂ. 39.70 કરોડના ખર્ચે નવીન ઓડિટોરિયમ બિલ્ડિંગનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. આ ઓડિટોરિયમમાં અત્યાધુનિક ઓડિટોરિયમ હોલ, બેન્ક્વેટ હોલ, મલ્ટીપર્પઝ હોલ, કિચન, વી.આઈ.પી. લાઉન્જ, ગ્રીન રૂમ, લાઇટ રૂમ અને પાર્કિંગ સુવિધા ઉપલબ્ધ છે.

સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું કે, અમદાવાદના દસકોઈ વિધાનસભા વિસ્તારના કઠવાડામાં શહેરનું સૌથી મોટું ઓડિટોરિયમ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જેની બેઠક ક્ષમતા 1,052 વ્યક્તિઓની છે. આ ઓડિટોરિયમ રૂ. 33 કરોડના ખર્ચે બનાવવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદ શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ (ઔડા) દ્વારા નિર્મિત આ ઓડિટોરિયમનો કબજો અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા (એએમસી)ને સોંપવામાં આવ્યો છે. મહાનગરપાલિકાએ જરૂરી રિનોવેશન, વૃક્ષારોપણ અને પરકોલેશન વેલ જેવી કામગીરી પૂર્ણ કરીને આ ઓડિટોરિયમને જાહેર જનતા માટે ખુલ્લું મૂક્યું છે. તેના વપરાશ માટેના દર નક્કી કરવામાં આવ્યા છે અને ટૂંક સમયમાં એએમસીના પોર્ટલ પર રેન્ટની વિગતો ઉપલબ્ધ કરાશે.

આ ઓડિટોરિયમમાં 450 વ્યક્તિઓની ક્ષમતા ધરાવતો એસી બેન્ક્વેટ હોલ અને 500 વ્યક્તિઓની ક્ષમતા ધરાવતો મલ્ટીપર્પઝ હોલ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. આગામી દિવસોમાં શહેરીજનોને 8 થી 10 હોલ અને પાર્ટી પ્લોટની સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ કરાશે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના પશ્ચિમ ઝોનમાં દિન દયાલ હોલ, ટાગોર હોલ, ટાઉન હોલ અને કુશા ભાઉ ઠાકરે હોલ સહિત દરેક ઝોનમાં ઓડિટોરિયમ હોલ તૈયાર થયા છે.

અમદાવાદ શહેરી વિકાસ સત્તામંડળે નિકોલ-કઠવાડા વિસ્તારમાં સામાજિક પ્રસંગો માટે યોગ્ય અને આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ માળખું ઉપલબ્ધ કરાવવા ટી.પી. સ્કીમ નં. 110, એફ.પી. 83માં આ ઓડિટોરિયમ બિલ્ડિંગનું નિર્માણ કર્યું છે. આ બિલ્ડિંગમાં આકર્ષક મુખ્ય અને બાજુનો ગેટ, પૂરતી બેઠક વ્યવસ્થા સાથેનો અત્યાધુનિક ઓડિટોરિયમ હોલ, બેન્ક્વેટ હોલ, મલ્ટીપર્પઝ હોલ, કિચન, વી.આઈ.પી. લાઉન્જ, ગ્રીન રૂમ, લાઇટ રૂમ, પાર્કિંગ, એચ.વી.એ.સી., ફાયર ફાઇટિંગ સિસ્ટમ અને ટોઇલેટ બ્લોક જેવી સુવિધાઓનો સમાવેશ થાય છે.

કઠવાડા ઓડિટોરિયમની મુખ્ય વિગતો:

  • કામનું નામ: કઠવાડા ટી.પી. સ્કીમ નં. 110, એફ.પી. નં. 83, અમદાવાદમાં ઓડિટોરિયમનું નિર્માણ
  • અંદાજિત ખર્ચ: રૂ. 39.70 કરોડ
  • ઈજારદાર: કતિરા કન્સ્ટ્રક્શન
  • પી.એમ.સી.: જીઓ ડિઝાઇન
  • ડિઝાઇન કન્સલ્ટન્ટ: એચ.સી.પી. ડિઝાઇન, પ્લાનિંગ એન્ડ મેનેજમેન્ટ પ્રા. લિ.
  • પ્લોટનું ક્ષેત્રફળ: 9,300 ચો.મી.
  • પાર્કિંગ ક્ષેત્રફળ: 5,769 ચો.મી.
  • ઓડિટોરિયમ હોલ બેઠક ક્ષમતા: 1,052 બેઠકો
  • બેન્ક્વેટ હોલ ક્ષમતા: 450 વ્યક્તિઓ
  • મલ્ટીપર્પઝ હોલ ક્ષમતા: 450 વ્યક્તિઓ
  • ગ્રીન રૂમ ક્ષમતા: 20 વ્યક્તિઓ
  • પાર્કિંગ ક્ષમતા: 110 ફોર-વ્હીલર, 56 ટુ-વ્હીલર
  • સ્ટ્રક્ચર: આર.સી.સી. ફ્રેમ સ્ટ્રક્ચર

ઉપલબ્ધ સુવિધાઓ:

  • બેઝમેન્ટ: પાર્કિંગ, UGWT, પમ્પ રૂમ, સ્ટોરેજ
  • ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર: મુખ્ય અને બાજુની એન્ટ્રી, બેન્ક્વેટ હોલ, પ્રી-ફંક્શન એરિયા, બે લિફ્ટ, બે દાદર, ટોઇલેટ બ્લોક, સર્વિસ રૂમ સાથેનું રસોડું, રિસેપ્શન ઓફિસ
  • પહેલો અને બીજો માળ: ઓડિટોરિયમ હોલ, ગ્રીન રૂમ, વી.આઈ.પી. લાઉન્જ, સર્વિસ રૂમ

આ ઓડિટોરિયમ નિકોલ-કઠવાડા વિસ્તારના રહેવાસીઓ માટે સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક પ્રસંગોનું આયોજન કરવા માટે આધુનિક અને સુવિધાજનક માળખું પૂરું પાડશે.

