અમદાવાદમાં 8 સ્થળોએ સિવિલ ડિફેન્સ મોકડ્રિલ, બ્લેકઆઉટ માટેનો સમય બદલાયો - CIVIL DEFENCE MOCK DRILL

અમદાવાદમાં 8 સ્થળોએ મોકડ્રીલ ( ETV Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : May 7, 2025 at 4:23 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 4:48 PM IST 2 Min Read

અમદાવાદ: ગુજરાત સહિત દેશભરમાં આજે સાંજથી મોકડ્રિલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ગુજરાતના 19 શહેરોમાં આ મોકડ્રિલ યોજાઈ રહી છે. અમદાવાદ શહેરમાં પણ મોકડ્રિલ યોજાઈ રહી છે. અમદાવાદમાં જિલ્લા કલેક્ટર સુજીત કુમારના માર્ગદર્શનમાં 'ઓપરેશન અભ્યાસ' અંતર્ગત જિલ્લાનાં 8 સ્થળો પર સિવિલ ડિફેન્સ મોકડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ઓપરેશન અભ્યાસ અંતર્ગત સિવિલ ડિફેન્સ મોક ડ્રીલ યોજાશે. આ મુદ્દે કલેક્ટર સુજીત કુમારે જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ શહેરમાં ત્રણ સ્થળે યોજાશે મોકડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવશે. આખા શહેરમાં મોકડ્રીલનું આયોજન નથી. અમદાવાદના પેલેડીયમ મોલ, ટોરેન્ટ પાવર સાબરમતી અને વટવા જીઆઇડીસી ખાતે મોકડ્રીલ યોજાશે. આની સાથે અમદાવાદ જિલ્લાના 6 સ્થળે થશે મોકડ્રીલ કરવામાં આવશે. જેમાં ધંધુકા નગરપાલિકા, વિરમગામ ટેંક ફાર્મ, પાવરગ્રીડ પીરાણા, ગેલોપ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક ચાંગોદર, ગણેશ પુરા કોઠ મંદિર, સાણંદ જીઆઈડીસી, ટાટા પ્લાન્ટનો સમાવેશ થાય છે. આ સિવાયના જિલ્લાના અને શહેરના અન્ય સ્થળે નથી. મોકડ્રીલ સાંજે 4 થી 9 મોક ડ્રિલ થશે. હાલ બ્લેક આઉટનો સમય બદલાયો છે. જેમાં 8:30 થી 9 બ્લેકઆઉટ થશે. ગ્રામ્ય અને શહેરના 8 સેન્ટર પર મોક ડ્રીલ કરવામાં આવશે. બ્લેકઆઉટ આખા શહેર અને જિલ્લામાં કરવાનું રહેશે. બ્લેકઆઉટ સ્વૈચ્છિક રીતે કરવાનું છે અમદાવાદમાં 8 સ્થળોએ મોકડ્રીલ (ETV Bharat Gujarat) ક્યાં ક્યાં થશે મોકડ્રિલ?

અમદાવાદ જિલ્લામાં ધંધુકા નગરપાલિકા, વિરમગામ ટેન્ક ફાર્મ, પીરાણા સબ સ્ટેશન પાવરગ્રીડ, વટવા જી.આઈ.ડી.સી, ગેલોપ્સ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક, ગણેશપુરા(કોઠ) મંદિર, સાબરમતી ખાતે આવેલ ટોરેન્ટ પાવર પ્લાન્ટ, સાણંદ જી.આઈ.ડી.સીમાં ટાટા પ્લાન્ટ તથા થલતેજના પેલેડિયમ મોલ ખાતે બપોરે 4 થી 8:15 દરમિયાન આ સિવિલ ડિફેન્સ મોકડ્રીલ યોજવામાં આવશે. અમદાવાદ શહેરી અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં બ્લેકઆઉટનો સમય 8:30 થી 9:00 નો રહેશે. આના માટે એજન્સીઓની નિમણૂંક થઈ ગઈ છે. અમદાવાદ ગ્રામ્યના SP ઓમ પ્રકાશ જાટે જણાવ્યું હતું કે, મોકડ્રિલ અમારી તૈયારી સાથે જનતાની અવેરનેસ માટે છે. તે માટે એક ઈન્ચાર્જ અને 1 કોમ્પોમેન્ટ હશે. કેઝ્યુલ્ટી, ફાયર, રેસ્ક્યુ, વેલ્ફેર, ST અને RTO માણસોનું ઈવેક્યુએશન કરવામાં આવશે. ડિસ્ટ્રીક સ્પાય ઓફીસર હશે. 4 વાગે મોકડ્રિલ શરૂ થશે. લોકોએ શું કરવાનું તે મોકડ્રિલમાં બતાવવામાં આવશે. જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા તમામ 8 સ્થળોએ સિવિલ ડિફેન્સ મોકડ્રીલના યોગ્ય આયોજન માટે નોડલ અધિકારીઓની નિમણૂંક કરવામાં આવી છે. તેમજ તમામ વિભાગો સાથે સંકલન કરીને અન્ય તમામ જરૂરી વ્યવસ્થાઓ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી છે. આ પણ વાંચો: વડોદરાની MS યુનિ.માં ભણેલા કર્નલ સોફિયા કુરેશી બન્યા ઓપરેશન સિંદૂરનો ચહેરો, હવે દેશભરમાં થઈ રહી છે ચર્ચા

Last Updated : May 7, 2025 at 4:48 PM IST