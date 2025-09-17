ETV Bharat / state

નવરાત્રીની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. ગરબાના આયોજનને લઈ પોલીસે કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવી છે.

અમદાવાદ: નવરાત્રીમાં 12,000 પોલીસકર્મીઓ પેટ્રોલિંગ કરશે, મહિલા સુરક્ષા માટે SHE ટીમ દ્વારા ચાંપતી નજર
અમદાવાદ: નવરાત્રીમાં 12,000 પોલીસકર્મીઓ પેટ્રોલિંગ કરશે, મહિલા સુરક્ષા માટે SHE ટીમ દ્વારા ચાંપતી નજર (Etv Bharat Gujarat)
Published : September 17, 2025 at 4:10 PM IST

અમદાવાદ: નવરાત્રીની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. ગરબાના આયોજનને લઈ પોલીસે કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવી છે. અમદાવાદ શહેર ડીસીપી રીમા મુનશીએ જણાવ્યું કે, આ વર્ષે ગરબા આયોજકો માટે નવા નિયમો અને શરતો લાગુ કરવામાં આવી છે, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ કાયદો-વ્યવસ્થા જાળવવી અને ખાસ કરીને મહિલાઓની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.

ગરબા આયોજકો માટે SOP અને શરતોડીસીપી રીમા મુનશીના જણાવ્યા મુજબ, અમદાવાદમાં અત્યાર સુધી 66 ગરબા આયોજકોએ મંજૂરી માટે અરજી કરી છે, પરંતુ હજુ સુધી કોઈને મંજૂરી આપવામાં આવી નથી.

અમદાવાદ: નવરાત્રીમાં 12,000 પોલીસકર્મીઓ પેટ્રોલિંગ કરશે, મહિલા સુરક્ષા માટે SHE ટીમ દ્વારા ચાંપતી નજર (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસ કમિશનર દ્વારા જાહેર કરાયેલા સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રોસિજર (SOP) હેઠળ આયોજકોએ નીચેની શરતોનું પાલન કરવું ફરજિયાત છે:

એન્ટ્રી-એક્ઝિટ અને પાર્કિંગ: ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં પ્રવેશ અને બહાર નીકળવા માટે અલગ રસ્તાઓ અને પૂરતી પાર્કિંગ વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ.

મહિલા સુરક્ષા: મહિલાઓની સુરક્ષા માટે મહિલા બાઉન્સરોની વ્યવસ્થા ફરજિયાત છે.

અન્ય સુવિધાઓ: દિવ્યાંગો માટેના નિયમોનું પાલન, અવિરત વીજળી પુરવઠો અને અકસ્માત માટે રેસ્ક્યૂ ટીમની તૈયારી રાખવી પડશે.

કટોકટીની પરિસ્થિતિ: આયોજકોએ હોસ્પિટલ અને ફાયર બ્રિગેડના નંબર હાથવગા રાખવા.

CCTV કેમેરા: સમગ્ર ગ્રાઉન્ડ અને પાર્કિંગ વિસ્તારમાં CCTV કેમેરા ફરજિયાત લગાવવા પડશે, જેના ફૂટેજનો ઉપયોગ ભવિષ્યમાં તપાસ માટે થઈ શકે.

અરજી બાદ સંબંધિત પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓ સ્થળની મુલાકાત લઈ તપાસ કરશે અને ત્યારબાદ જ મંજૂરી આપવામાં આવશે.

નવરાત્રી માટે 12,000 પોલીસકર્મીઓ તૈનાત

નવરાત્રી દરમિયાન કાયદો-વ્યવસ્થા જાળવવા, ટ્રાફિક નિયમન અને મહિલાઓની સુરક્ષા માટે 12,000થી વધુ પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ તૈનાત કરવામાં આવશે.

મહિલા સુરક્ષા પર વિશેષ ધ્યાન

SHE ટીમ અને ક્રાઈમ બ્રાન્ચ: છેડતી જેવા બનાવો રોકવા SHE ટીમ, ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને મહિલા ACPની ટીમો સાદા ડ્રેસમાં ગરબા ગ્રાઉન્ડ પર નજર રાખશે.

પેટ્રોલિંગ: સિંધુ ભવન રોડ, એસ.જી. હાઈવે અને રિવરફ્રન્ટ જેવા સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં પેટ્રોલિંગ વધારવામાં આવશે.

ડાર્ક સ્પોટ: શહેરના રસ્તાઓ અને ગ્રાઉન્ડ પર 'ડાર્ક સ્પોટ' ન રહે તે માટે તકેદારી રાખવામાં આવશે અને આવા સ્થળોએ પોલીસ પેટ્રોલિંગ વધારાશે.

સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશન: દરેક પોલીસ સ્ટેશનમાંથી એક વિશેષ ટીમ ઊભી કરવામાં આવશે, અને ક્રાઈમ બ્રાન્ચની 10 ટીમો પણ પેટ્રોલિંગમાં જોડાશે.

લાઉડસ્પીકર અને શેરી ગરબાના નિયમોપોલીસ કમિશનરના જણાવ્યા મુજબ, રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી લાઉડસ્પીકર પર ગરબા રમી શકાશે. ત્યારબાદ ખેલૈયાઓ ઢોલ અને શરણાઈ જેવા પરંપરાગત વાદ્યો સાથે શેરી ગરબા રમી શકશે.

આ તમામ પગલાંનો હેતુ નવરાત્રીના પવિત્ર પર્વ દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને અને લોકો સુરક્ષિત વાતાવરણમાં ઉત્સવની ઉજવણી કરી શકે તે સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.

