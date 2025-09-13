અમદાવાદમાં પાણીના જગ સપ્લાય કરનાર યુનિટને ત્યાં ચેકિંગ, 178 યુનિટમાંથી 58 યુનિટના સેમ્પલ ફેઈલ
પાણીજન્ય રોગો અને સમસ્યાઓ સામે કોર્પોરેશન દ્વારા એક મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
Published : September 13, 2025 at 1:50 PM IST
અમદાવાદ : પાણીજન્ય રોગો અને સમસ્યાઓ સામે કોર્પોરેશન દ્વારા એક મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. 2 મહિનાથી વોટર જગ સપ્લાય કરનાર યુનિટની ચેકિંગ પ્રક્રિયા કોર્પોરેશન દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી છે.
જેમાંથી 178 યુનિટના પાણીના સેમ્પલ લઈ તપાસ કરતા 58 યુનિટના સેમ્પલ ફેલ થયા છે. જેના લીધે કોર્પોરેશને 58 વોટર જગ સપ્લાય કરનાર યુનિટને સીલ કર્યા, અને પાણીજન્ય અને ખાદ્યપદાર્થને લગતી ફરિયાદોના સેમ્પલ લઈને તપાસ કરી રોગચાળો અટકાવવા માટેની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે.
ડૉ. ભાવિન સોલંકી (ચીફ મેડિકલ ઓફિસર ઓફ હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટ AMC) એ જણાવ્યું હતું કે, "અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં જે ગીચ વિસ્તાર છે, ત્યાં પાણીના પોલ્યુશન અંગે ઘણી સેમ્પલ આવે છે. આ તમામ વિસ્તારમાં કોર્પોરેશન દ્વારા ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવી હતી. પાણીના સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા. કોર્પોરેશન દ્વારા જે લોકો પાણીના જગ સપ્લાય કરતા હોય છે, તેવા તમામ ઉદ્યોગિક એકમોને ત્યાં પણ ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતુ.
178 જેટલા યુનિટ પર ચેકિંગ કરવામાં આવી હતી. જેમાં 58 જેટલા યુનિટમાં વોટર સેમ્પલ અનફિટ આવ્યા હતા. જેના લીધે આ તમામ યુનિટને કોર્પોરેશન દ્વારા સીલ કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. આ જ પ્રમાણે બીજી ઘણી જગ્યા છે, કે જ્યાં કાર્યવાહી અને ચેકિંગ કરવામાં આવશે, અને વોટર સેમ્પલ લેવામાં આવશે. બેદરકારી જાણવા મળશે તો કોર્પોરેશન દ્વારા શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
આમ પાણીજન્ય કેસીસ માટે જે કોઈ લોકલ ફરિયાદો હોય છે, તેને ધ્યાનમાં રાખીને પાણીના સેમ્પલ લેવામાં આવે છે. તદુપરાંત ફુડ વિભાગ દ્વારા પણ ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવે છે. પ્રાણીજન રોગચાળો અટકાવવા માટે તમામ પ્રકારની કાર્યવાહી કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં આવે છે.
આ પણ વાંચો :