PM મોદીનો ગુજરાત પ્રવાસ: અમદાવાદ એરપોર્ટથી રાજભવન સુધી રોડ શણગારાયો, રોડ શોમાં 70 હજાર લોકો જોડાશે - PM MODI AHMEDABAD ROAD SHOW

અમદાવાદમાં PMના રોડ શોને લઈને તૈયારી ( ETV Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : May 24, 2025 at 8:41 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 9:08 PM IST 2 Min Read

અમદાવાદ: ઓપરેશન સિંદૂર પછી પીએમ નરેન્દ્ર મોદી પ્રથમ વખતે ગુજરાતની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. ત્યારે અમદાવાદમાં પીએમ મોદીના ભવ્ય સ્વાગત માટે તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. અને અમદાવાદ એરપોર્ટ થી રાજભવન સુધીના રોડને સજાવવા માં આવી રહ્યો છે. આ અંગે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, ઓપરેશન સિંદૂર પછી પહેલીવાર પીએમ મોદી અમદાવાદ આવવાના છે. ત્યારે નગરજનો દ્વારા ભવ્યથી ભવ્ય રોડ શો કરવામાં આવશે. તો લાખોની સંખ્યામાં નગરજનો પીએમ મોદીનો સ્વાગત કરશે. આ રોડ શો અમદાવાદના એરપોર્ટ સર્કલથી ઇન્દ્રોડા બ્રીજ સુધી લગભગ બે કિલોમીટર સુધીનો રહેશે. અલગ અલગ સમાજના લોકો દ્વારા પીએમ મોદીનું સ્વાગત કરવામાં આવશે. એ લોકો સ્વાગત કરવા માટે ખૂબ જ ઉત્સુક છે. અને આ રોડ શોમાં એ લોકોનો ટેબ્લો રાખવામાં આવશે અને સમગ્ર રોડ પર તિરંગા પ્રકારની રોશની અને દરેક જગ્યા પર તિરંગાથી માનનીય પીએમ મોદીનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવશે. તે માટે મહાનગરપાલિકા દ્વારા તમામ પ્રકારની તૈયારી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણી (ETV Bharat Gujarat)

