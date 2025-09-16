PM મોદીના જન્મદિવસ પૂર્વે જુનાગઢમાં શિક્ષકો અને પોલીસ જવાનોએ કર્યું રક્તદાન
આજે જુનાગઢ જિલ્લાના તમામ તાલુકા મથકો પર રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં શિક્ષકો અને પોલીસ જવાનો સામેલ થયા હતા.
September 16, 2025
જુનાગઢ: આવતીકાલે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો જન્મદિવસ છે તેને ધ્યાને રાખીને આજે જુનાગઢ જિલ્લાના તમામ તાલુકા મથકો પર રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં શિક્ષકો અને પોલીસ જવાનો સામેલ થયા હતા. સાંજે 5:00 વાગ્યા સુધી રક્તદાન કેમ તમામ તાલુકાઓમાં ચાલ્યું હતું. જેમાં અંદાજિત 1500 થી 2000 બોટલ લોહી જુનાગઢ જિલ્લામાંથી એકત્ર થવાની શક્યતાઓ છે.
મોદીનો જન્મદિવસ અને રક્તદાન કેમ્પ
આવતીકાલે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો જન્મદિવસ છે, તેને ખાસ ધ્યાન રાખીને આજે જુનાગઢ જિલ્લાના જુનાગઢ, કેશોદ, માણાવદર, ભેસાણ, માંગરોળ, માળીયા સહિત તમામ તાલુકા મથકોએ મહારક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં શિક્ષણ સાથે જોડાયેલા શિક્ષકો અને પોલીસ જવાનો તાલુકા મથકોએ આયોજિત થયેલા રક્તદાન કેમ્પમાં રક્તદાન કરીને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસને અનોખી રીતે ઉજવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આજે તમામ શાળાઓનો સમય સવાર ના 07 વાગ્યાથી લઈને 11:00 વાગ્યા સુધી કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યાર બાદના સમયમાં તમામ શિક્ષકો રક્તદાન કેમ્પમાં જઈ શકે તે માટેની અલગ વ્યવસ્થા પણ ઉભી કરવામાં આવી હતી.
1500 થી 2000 બોટલ લોહી થવાની શક્યતા
આવતી કાલના મોદીના જન્મ દિવસને લઈને રક્તદાન કેમ્પ થકી 1500 થી 2000 જેટલી લોહીની બોટલ એકત્ર થવાનો અંદાજ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે. આ જ પ્રકારે ગુજરાતના અન્ય જિલ્લાઓમાં પણ રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આજે દિવસ દરમિયાન શિક્ષણ સંસ્થા સાથે જોડાયેલા વ્યક્તિઓ પાસેથી અંદાજિત 18000 બોટલ રાજ્ય સ્તરે એકત્ર થાય તે માટેનો અંદાજ પણ લગાવાયો છે. આ સિવાય પોલીસ સહિત અન્ય સરકારી કર્મચારીઓ કે જે વડાપ્રધાન મોદીના જન્મદિવસને લઈને સ્વેચ્છાએ પોતાનું રક્તદાન કરવા માંગતા હોય આવા તમામ લોકોને રક્તદાન કરવા માટે પ્રેરણા પણ આપવામાં આવી છે. એકત્ર થયેલું તમામ લોહી રાજ્યની અલગ અલગ સરકારી અને અન્ય હોસ્પિટલોને દાન કરીને તેનો ઉપયોગ થેલેસેમિયા અને આકસ્મિક કિસ્સામાં લોહીની જરૂરિયાત દ્વારા દર્દીઓને આપવા માટે થશે.
