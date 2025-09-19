ETV Bharat / state

ભાવનગરમાં PM મોદીની મુલાકાત પૂર્વે કોંગ્રેસનો આક્ષેપ: 'ખોટા વચનો અને ગુમરાહ કરતી જાહેરાતો'

આવતીકાલના રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ભાવનગર આવી રહ્યા છે. આજે કોંગ્રેસના રાજ્યસભા સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલે વડાપ્રધાનના અગાઉના પ્રવચનોના વીડિયો રજૂ કરીને આકરા પ્રહાર કર્યા છે.

ભાવનગરમાં PM મોદીની મુલાકાત પૂર્વે કોંગ્રેસનો આક્ષેપ: 'ખોટા વચનો અને ગુમરાહ કરતી જાહેરાતો'
ભાવનગરમાં PM મોદીની મુલાકાત પૂર્વે કોંગ્રેસનો આક્ષેપ: 'ખોટા વચનો અને ગુમરાહ કરતી જાહેરાતો' (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2025 at 8:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: આવતીકાલના રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ભાવનગર આવી રહ્યા છે. આજે કોંગ્રેસના રાજ્યસભા સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલે એક પત્રકાર પરિષદ યોજી, વડાપ્રધાનના અગાઉના પ્રવચનોના વીડિયો રજૂ કરીને ભાજપ પર આકરા પ્રહાર કર્યા છે. તેમણે કહ્યું કે, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ નજીક આવતા, કરોડોના નવા વિકાસકામોની જાહેરાતો અને ભવિષ્યના ‘ખોટા સપના’ દર્શાવતી વીડિયો પ્રેઝન્ટેશન રજૂ કરીને લોકોને ગુમરાહ કરવાના પ્રયાસો થશે તેવી આશંકા કોંગ્રેસે વ્યક્ત કરી છે.

શક્તિસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું કે, વડાપ્રધાને ભાવનગર માટે અનેક વચનો આપ્યા હતા. જેમાં ભાવનગર-દહેજ વચ્ચે 12 -માર્ગીય રોડ, કલ્પસર યોજના, અને 2020 સુધીમાં ભાવનગરથી સુરતનો સીધો હાઈવે બનાવવાની જાહેરાતો મુખ્ય હતી. આ ઉપરાંત, ભાવનગરની જહાંગીર મિલના કમ્પાઉન્ડમાં આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનો ડાયમંડ પાર્ક, જુદી-જુદી GIDC, અને મહુવા, સરતાનપર અને મીઠી વીરડીના બંદરોને રાષ્ટ્રીય કક્ષાના વિકસાવવાની જાહેરાતો પણ કરવામાં આવી હતી. આમાંથી એક પણ વચન હકીકતમાં પૂરું થયું નથી.

કોંગ્રેસે આ તકે વડાપ્રધાન મોદી પાસે સાત મુખ્ય માંગણીઓ રજૂ કરી છે:

(૧) જૂની જાહેરાતો સંપૂર્ણ ઠગારી નીવડેલી છે માટે પ્રધાનમંત્રી ભાવનગરમાં જાહેરમાં ભાવનગરની જનતાની માફી માંગે

(૨) સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સાહેબની 150મી જન્મજયંતિનું વર્ષ છે ત્યારે અમદાવાદ ખાતેનું ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ કે જે સરદાર સાહેબના નામ પર હતું તેને બદલાવીને હાલના વડાપ્રધાનના નામે કરાયું છે તે ક્રિકેટ સ્ટેડિયમને પુનઃ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના નામનું જાહેર કરવામાં આવે અને ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ પર સરદાર સાહેબનું નામ લગાવવામાં આવે

(૩) ભાવનગરના લોકોને રોજી પૂરી પાડતાં ડાયમંડ અને શીપ બ્રેકિંગના માટે ખાસ પેકેજ અને સહાયક પોલીસી જાહેર કરવામાં આવે

(૪) કપાસ, ડુંગળી અને મગફળી પકવતા ખેડૂતોને પોષણક્ષમ ભાવ બિલકુલ મળતા નથી ત્યારે તાત્કાલિક ખેડૂતોને પોષણક્ષમ ભાવો મળે અને ખેડૂતોને કાયમી પોષણક્ષમ ભાવ મળે તે માટે એમએસપીનો કાયદો કેન્દ્ર સરકાર ત્વરિત સંસદમાં પસાર કરે

(૫) અતિવૃષ્ટિગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં પારાવાર નુકસાન થયું છે એવા વિસ્તારોની વડાપ્રધાનશ્રી ખુદ વિમાનમાંથી નીચે ઉતરી મુલાકાત લે અને અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોના પ્રશ્નોને રૂબરૂ સાંભળે

(૬) ભાવનગરમાં ચૂંટણી સમયે અંધ ભક્તોએ કહ્યું હતું કે મહારાજાશ્રી કૃષ્ણકુમારસિંહજીને ભારતીય જનતા પાર્ટીના હાલના વડાપ્રધાન ભારત રત્ન એનાયત કરી દેવાના છે તો હવે તાત્કાલિક પ્રાતઃસ્મરણીય મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજીને ભારત રત્ન આપવામાં આવે

(૭) ભાવનગરમાં આલ્કોક એશડાઉન કંપની અનેક જહાજો બનાવીને લોકોને રોજી પૂરી પાડતી સરકારી કંપની હતી, તે બંધ કરીને ભાવનગરને જે અન્યાય કરવામાં આવ્યો છે, તે તાત્કાલિક દૂર કરવામાં આવે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI BHAVNAGARCONGRESSFALSE PROMISESMISLEADING ADVERTISEMENTSPM MODI BHAVNAGAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.