વરસાદ સારો રહ્યો પણ પાકને જીવાત-ઇયળથી બચાવવા ખેતીવાડી વિભાગની મહત્વની સલાહ

આ વર્ષે થયેલો માપસર વરસાદ કપાસ અને મગફળીના વાવેતર માટે ખૂબ ફાયદાકારક રહ્યો છે.

વરસાદ સારો રહ્યો પણ પાકને જીવાત-ઇયળથી બચાવવા ખેતીવાડી વિભાગની મહત્વની સલાહ
વરસાદ સારો રહ્યો પણ પાકને જીવાત-ઇયળથી બચાવવા ખેતીવાડી વિભાગની મહત્વની સલાહ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2025 at 6:39 PM IST

2 Min Read
ભાવનગર: જિલ્લામાં ચોમાસાનો વરસાદ માપસર અને સમયસર આવવાને કારણે સારો પાક થવાની શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે. ખેતીવાડી વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આ વર્ષે થયેલો માપસર વરસાદ કપાસ અને મગફળીના વાવેતર માટે ખૂબ ફાયદાકારક રહ્યો છે. જોકે, ચોમાસાના અંતિમ તબક્કામાં જીવાતો અને ઇયળના ઉપદ્રવથી પાકને બચાવવા ખેડૂતોએ સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે. ખેતીવાડી વિભાગે આ માટે ખાસ સલાહ આપી છે, જેની વિગતો નીચે મુજબ છે.

કેમિકલ અને દવા છટકાવની યોગ્ય રીત

ખેતીવાડી વિભાગના નાયબ અધિકારી જે. વી. ધાનાણીએ જણાવ્યું કે, જીવાતો અને ઇયળથી પાકને નુકસાન ન થાય તે માટે યોગ્ય રીતે દવા છટકાવ કરવી જરૂરી છે. ખેડૂતોએ દવાને સીધી પંપમાં નાખવાને બદલે, સૌપ્રથમ પ્લાસ્ટિકની ડોલમાં બે લિટર પાણી લઈ, ભલામણ કરેલી દવા નાખી, લાકડી વડે હલાવીને મિશ્રણ તૈયાર કરવું જોઈએ. આ મિશ્રણ પછી પંપમાં ભરવાથી દવા અસરકારક રીતે કામ કરે છે.

વરસાદ સારો રહ્યો પણ પાકને જીવાત-ઇયળથી બચાવવા ખેતીવાડી વિભાગની મહત્વની સલાહ (Etv Bharat Gujarat)

ઝીણો કોર શા માટે જરૂરી?

નાયબ ખેતીવાડી અધિકારી જે. વી. ધાનાણીના જણાવ્યા અનુસાર, ઘણી વખત દવા છટકાવવા છતાં ઇચ્છિત પરિણામ ન મળે તેવી ફરિયાદો આવે છે. આનું કારણ દવાનું યોગ્ય મિશ્રણ ન થવું હોઈ શકે છે. નવા ગ્રૂપની દવાઓની ઘનતા ઓછી હોવાથી તે પાણીમાં તરે છે, જ્યારે કેટલીક દવાઓની ઘનતા વધુ હોવાથી તે તળિયે બેસી જાય છે. આથી દવાનું યોગ્ય મિશ્રણ કરીને છટકાવ કરવું જરૂરી છે. ખેડૂતોએ દવા છટકાવવા માટે ઝીણો કોર વાપરવો જોઈએ, કારણ કે મોટો કોર વાપરવાથી દવા પાંદડા પરથી સરકીને નીચે પડી જાય છે, જેનાથી અસર ઓછી થાય છે.

ઝીણા કોરનો ફાયદો

જે. વી. ધાનાણીએ જણાવ્યું કે, ઝીણો કોર વાપરવાથી દવા પાંદડા પર રજની સ્વરૂપે ફેલાય છે, જે ઇયળને નિયંત્રિત કરવામાં અસરકારક છે. ઇયળને નાક નથી હોતું, પરંતુ તેમના શરીરમાં શ્વાસ લેવા માટેનાં છિદ્રો હોય છે. ઝીણા કોરથી છાંટેલી દવા આ છિદ્રોમાં પ્રવેશીને ઇયળના શરીરમાં જાય છે, જેનાથી ઇયળ મૃત્યુ પામે છે.

શોષક અને કોન્ટેક્ટ દવાઓનો ઉપયોગ

નાયબ ખેતીવાડી અધિકારીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, દવાઓ બે પ્રકારની હોય છે: શોષક અને કોન્ટેક્ટ. કોન્ટેક્ટ દવાઓ ઇયળને સ્પર્શે ત્યારે જ અસર કરે છે, જ્યારે શોષક દવાઓ ઇયળના સંપર્કમાં આવે તો પણ તેને નાશ કરે છે. આથી શોષક દવાઓનો ઉપયોગ વધુ અસરકારક છે. ખેડૂતોએ જીવાતના પ્રકાર અનુસાર યોગ્ય દવાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, જેનાથી દવાની કાર્યક્ષમતા વધે છે.

નોંધ: ખેડૂતોએ હંમેશાં ખેતીવાડી વિભાગની ભલામણ મુજબની દવાઓનો ઉપયોગ કરવો અને યોગ્ય સલાહ લેવી.

