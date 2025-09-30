ETV Bharat / state

અમદાવાદ: ખાનવાડીમાં 3 પેઢીથી મુસ્લિમ કારીગરો બનાવે છે રાવણ, સુરત-રાજકોટના રાવણ દહનમાં અહીંથી જાય છે પૂતળું

અમદાવાદના રામોલ વિસ્તારમાં આવેલ ખાનવાડીમાં છેલ્લા ત્રણ પેઢીથી રાવણના પૂતલા બનાવવાનું કામ ઉત્તર પ્રદેશના આગ્રાના કારીગરો કરી રહ્યા છે.

અમદાવાદમાં રાવણ બનાવવાની કામગીરી
અમદાવાદમાં રાવણ બનાવવાની કામગીરી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2025 at 4:21 PM IST

અમદાવાદ: નવરાત્રીનું પર્વ ગુજરાત સહિત દેશભરમાં ભારે ઉત્સાહથી ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. છેલ્લા બે નોરતામાં વરસાદ પડવા છતાં ખેલૈયાઓ ઘણી જગ્યાએ ગરબે ઝૂમી રહ્યા છે. હવે દશેરાને ગણતરીના કલાકો બાકી છે. ત્યારે અમદાવાદમાં મુસ્લિમ સમાજના 40થી વધારે કારીગરો રાવણના વિશાળ પૂતળાઓ બનાવી રહ્યા છે અને ભાઈચારા અને કોમી એકતાનો મેસેજ આપી રહ્યા છે. ત્યાંથી આખા ગુજરાતમાં રાવણના પૂતળા જાય છે અને રાવણના પૂતળાનું દહન કરવામાં આવે છે.

અમદાવાદના રામોલ વિસ્તારમાં આવેલ ખાનવાડીમાં છેલ્લા ત્રણ પેઢીથી રાવણના પૂતલા બનાવવાનું કામ ઉત્તર પ્રદેશના આગ્રાના કારીગરો કરી રહ્યા છે. આ કારીગરો બે મહિના પહેલાથી આવીને પૂતળા બનાવવાની શરૂઆત કરે છે અને બહુ જ મહેનતથી મહાકાય પૂતળા બનાવે છે.

40 કારીગરો દિવસ-રાત મહેનતથી બનાવે છે રાવણના પૂતળા
અહીંયા કામ કરતા કારીગર સમીરભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, અમે આગરાથી આવીએ છીએ. અમે અહીં પાછલા બે મહિનાથી આવીને કામ કરીએ છીએ. દશેરાના પર્વને ઉજવવાનો જે ઉત્સાહ છે તે મુજબ અહીં તૈયારી ચાલી રહી છે. અમારી 40 લોકોની ટીમ છે. અમારા બધા લોકો આગરાના છે.

રામોલ વિસ્તારમાં આવેલ ખાનવાડીમાં છેલ્લા ત્રણ પેઢીથી રાવણના પૂતલા બનાવવાનું કરે છે
આ પૂતળા બનાવનાર મોટાભાગના કારીગરો મુસ્લિમ છે અને છેલ્લા ત્રણ પેઢીથી દર વર્ષે આ કામ કરે છે. આ કામ પૂર્ણ થયા બાદ તે દશેરા પછી પોતાના ઘરે યુપી જતા રહે છે. અને ત્યાં મંડપ બાંધવા, ઘોડાગાડી ચલાવવાનું કામ કરીને રોજીરોટી કમાય છે.

અમદાવાદમાં રાવણ બનાવવાની કામગીરી
ભાડજ-કર્ણાવતી ક્લબમાંથી મળ્યા છે ઓર્ડર
આ કારીગરે જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદના નાગરવેલ હનુમાન, ભાડજ મંદિર, ઇસ્કોન મંદિર, ખોખરા, કર્ણાવતી ક્લબ, સાબરમતી ખાતે રાવણ દહન યોજાશે. તેના માટે અમને ઓર્ડર આપવામાં આવ્યો છે. નાગરવેલ હનુમાન ખાતે 51 ફૂટના રાવણનું દહન કરવામાં આવશે. અને મદ્રાસી મંદિર પાસે 45 ફૂટ, કર્ણાવતી ક્લબ ખાતે 40 ફૂટ અને ભાડજમાં 40 ફૂટના રાવણનું પૂતળા દહન કરવામાં આવશે. જેના માટે અમને ઓર્ડર મળ્યો છે 10 ફૂટથી લઈને 51 ફૂટ સુધીના રાવળ અને તૈયાર કર્યા છીએ.

અમદાવાદમાં રાવણ બનાવવાની કામગીરી
10 હજારથી લઈને લાખા રૂપિયા સુધીની કિંમત
રાવણના પૂતળા બનાવનાર મોહસીન ખાને જણાવ્યું હતું કે, અમે દર વર્ષે ઉત્તર પ્રદેશથી અમદાવાદ આવીએ છીએ અને દશેરા માટે રાવણના પુતળા બનાવવાની તૈયારીઓ કરીએ છીએ. 40 માણસો અમે આવીને રામોલ વિસ્તારમાં પૂતળા બનાવીએ છીએ. દશેરાના દિવસે રાવણ દહન થાય છે એ રાવણના પૂતળા અમારા દ્વારા બનાવવામાં આવે છે. એક મોટું કારખાના બનાવવામાં આવ્યું છે જેમાં દરરોજ 12 કલાક સુધી કામ કરીને મહાકાય પૂતળા બનાવવામાં આવે છે. અલગ અલગ સાઈઝના પૂતળા બનાવવામાં આવે છે. 51, 61, 71 ફૂટના 40 રાવણના પૂતળા બનાવવાનું કામ આ વર્ષે કરવામાં આવ્યું છે. જેની કિંમતે 10000 થી લઈને લાખો રૂપિયા સુધીની છે. અને અમારા ત્યાં રાજકોટ, સુરત, આણંદ, નડિયાદ, દ્વારકા, લાલપુર સહિતના શહેરોમાંથી પૂતળા બનાવવાનો ઓર્ડર મળ્યો હતો અને હવે આ પૂતળાઓ જુદા જુદા શહેરોમાં મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. અમે વર્ષોથી રાવણના પૂતળા બનાવીને હિન્દુસ્તાનમાં ભાઈચારા કોમી એકતાનો મેસેજ આપીએ છીએ. અને અમારો મેસેજ છે કે હિન્દુસ્તાન, રાવણનું દહન કરીને અસત્ય પર સત્યનો વિજય ઉત્સવ મનાવે.

અમદાવાદમાં રાવણ બનાવવાની કામગીરી
અમદાવાદમાં રાવણ બનાવવાની કામગીરી
