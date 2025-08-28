અમદાવાદમાં સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીની હત્યા બાદ વાલીઓનો વિરોધ અને ભાડાપટ્ટો રદ કરવાની માંગ

અમદાવાદ: સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થી નયનની હત્યાની ઘટનાને લગભગ એક અઠવાડિયું વીતી ગયું છે. આ મામલે સેવન્થ ડે સ્કૂલ જન આક્રોશ વાલી મંડળ સંઘર્ષ સમિતિ દ્વારા અમદાવાદ શહેરના મેયરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. આ ઉપરાંત, સેવન્થ ડે સ્કૂલના વાલીઓએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ને માંગ કરવામાં આવી કે શાળામાં થયેલા ગેરકાયદેસર બાંધકામો દૂર કરવામાં આવે, મૃતક નયનને ન્યાય મળે અને શાળાને આપેલી ભાડાપટ્ટાની જમીન પરત લેવામાં આવે.
સેવન્થ ડે સ્કૂલ (SDA), મણિનગર પૂર્વ ખોખરા ખાતે આવેલી છે, જેનો ભાડાપટ્ટો રદ કરવા અને ગેરકાયદેસર બાંધકામો દૂર કરવા માટે વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓએ આવેદનપત્ર આપ્યું હતું.
તારીખ 19 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ શાળામાં ભણતા વિદ્યાર્થી નયન ગીરીશભાઈ સંતાણી પર શાળાના અન્ય વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે તેનું મૃત્યુ થયું હતું.
સેવન્થ ડે સ્કૂલ જન આક્રોશ વાલી મંડળ સંઘર્ષ સમિતિના પ્રમુખ રાકેશ માખીજાએ જણાવ્યું કે, "આ શાળા ભાડાપટ્ટાની જમીન પર આવેલી છે અને આ ગંભીર ઘટના ત્યાં જ બની છે. આ ઘટના શાળા સંચાલકોની ગંભીર બેદરકારી દર્શાવે છે. આ બેદરકારીને કારણે ગુજરાત પોલીસની ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા શાળા સંચાલકો વિરુદ્ધ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. આ મિલકતની માલિકી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની હોવાથી, આવી ગંભીર ઘટના બનવા બદલ AMCએ યોગ્ય પગલાં લેવા જોઈએ અને શાળા સંચાલકો સામે કાર્યવાહી કરવી જોઈએ. અમારી માંગ છે કે શાળાનો ભાડાપટ્ટો તાત્કાલિક રદ કરવામાં આવે."
વધુમાં, તેમણે ઉમેર્યું કે, "શાળાનો હેતુ શિક્ષણ આપવાનો હોવા છતાં, અહીં ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ ચાલે છે અને હિન્દુ બાળકોનું ખ્રિસ્તી ધર્મમાં ધર્માંતરણ કરવામાં આવે છે. આવી પ્રવૃત્તિઓ શાળા બિલ્ડિંગમાં ન ચલાવવી જોઈએ. શિક્ષણની શરતોનો ભંગ થયો હોવાથી, શાળાનો ભાડાપટ્ટો રદ કરવાની અમારી વિનંતી છે."
આ મુદ્દે અમદાવાદ શહેરના મેયર પ્રતિભા જૈને જણાવ્યું, "સૌથી પહેલાં હું નયનને શ્રદ્ધાંજલિ આપું છું. આ ઘટના અંગે તપાસ કરવામાં આવશે અને શાળા અંગે આગળનો નિર્ણય લેવામાં આવશે."
