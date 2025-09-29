ભરૂચમાં વરસાદથી ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં પાણી જ પાણી, અનેક ગરબા કાર્યક્રમો કેન્સલ
ધોધમાર વરસાદના કારણે શહેરના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા, જ્યારે ગરબા ગ્રાઉન્ડોમાં પણ પાણી ભરાતા અનેક આયોજકોને કાર્યક્રમ રદ કરવાની ફરજ પડી હતી.
Published : September 29, 2025 at 5:33 PM IST
ભરૂચ: નવરાત્રીના સાતમા દિવસે ભરૂચ જિલ્લામાં મેઘરાજાએ ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી હતી. શનિવાર રાત્રેથી જ શરૂ થયેલો વરસાદ રવિવારે દિવસભર અવિરત વરસતા સમગ્ર જિલ્લામાં પાણી-પાણી જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી. ધોધમાર વરસાદના કારણે શહેરના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા, જ્યારે ગરબા ગ્રાઉન્ડોમાં પણ પાણી ભરાતા અનેક આયોજકોને કાર્યક્રમ રદ કરવાની ફરજ પડી હતી. ખેલૈયાઓ માટે આ મોટી નિરાશાજનક પરિસ્થિતિ ઉભી થઈ હતી.
શહેરમાં પાણી ભરાઈ જતા જનજીવન અસરગ્રસ્ત
રવિવારે સવારથી જ ભરૂચ શહેરના મુખ્ય વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ વરસતા માર્ગવ્યવહાર ખોરવાઈ ગયો હતો. સેવાશ્રમ માર્ગ, પાંચબત્તી અને કસક સર્કલ જેવા મુખ્ય સ્થળોએ ગૂંથણ સમા પાણી ભરાતા વાહનચાલકો અને પદયાત્રીઓ મુશ્કેલીમાં મુકાયા. ઘણા વાહનો પાણીમાં બંધ પડી જવાના બનાવો પણ નોંધાયા. શહેરના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ઘરોમાં અને દુકાનોમાં પણ પાણી ઘૂસી જતાં નાગરિકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો. વરસાદને કારણે ટ્રાફિક જામ જેવી પરિસ્થિતિ ઉભી થઈ હતી અને લોકો ઘરમાં જ રહેવાનું પસંદ કરતા જોવા મળ્યા હતા.
ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં પાણી – ખેલૈયાઓ નિરાશ
નવરાત્રીના સાતમા દિવસે ખેલૈયાઓ પૂરા ઉત્સાહ સાથે તૈયાર હતા, પરંતુ મેઘરાજાએ વરસાદ વરસાવતા ઉત્સાહ પર પાણી ફરી વળ્યું. ભરૂચ અને અંકલેશ્વર સહિત જિલ્લાના મોટાભાગના ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં પાણી ભરાઈ ગયા. ભારે વરસાદને કારણે અનેક સ્થળોએ માટી-ચીકટ થવાથી ખેલૈયાઓ માટે ગરબા રમવું અશક્ય બન્યું. ગરબાનું આયોજન કરતા ઘણા સમિતિઓએ કાર્યક્રમ રદ કરીને માત્ર માતાજીની આરતી કરવાની જાહેરાત કરી. ખેલૈયાઓ લાંબા સમયથી નવરાત્રીની રાહ જોઈ રહ્યા હતા, પરંતુ વરસાદે તેમની મજા ખરાબ કરી નાખી. ઘણા ખેલૈયાઓએ સોશિયલ મીડિયા પર પોતાનો ગુસ્સો અને નિરાશા પણ વ્યક્ત કરી.
ક્રિકેટના જશ્નમાં ગરબા ભૂલાયા
રસપ્રદ વાત એ છે કે, સાતમના દિવસે ભારત-પાકિસ્તાનની ફાઇનલ ક્રિકેટ મેચ યોજાઈ રહી હતી. અનેક ખેલૈયાઓએ ગરબા કેન્સલ થતા ઘરમાં જ ટીવી પર ક્રિકેટ મેચ જોવા નિર્ણય લીધો. કેટલાક ખેલૈયાઓએ તો સોશિયલ મીડિયા પર મીમ્સ શેર કરી લખ્યું કે, “ગરબા નથી તો શું થયું? આજે ભારત-પાકિસ્તાનનો જશ્ન છે.” આથી ઘણા યુવાનો અને પરિવારોને વરસાદના કારણે ગરબા ચૂકી જવાની નિરાશામાં ક્રિકેટ મેચે થોડું મન રીઝવી દીધું.
જિલ્લામાં નોંધાયેલો વરસાદ
- અંકલેશ્વર : 4 ઇંચ
- ભરૂચ શહેર : 3 ઇંચ
- ઝઘડિયા : 3 ઇંચ
- વાલિયા, હાંસોટ અને નેત્રંગ : 2 ઇંચ
- વાગરા : 1 ઇંચ
આયોજકોની મુશ્કેલી વધી
ગરબા આયોજકો માટે વરસાદે ભારે મુંઝવણ ઉભી કરી છે. મહિનાોથી થયેલી તૈયારીઓ પાણીમાં વહી ગઈ છે. સ્ટેજ, લાઇટિંગ અને સાઉન્ડ સિસ્ટમને પણ વરસાદથી નુકસાન થવાનો ભય છે. ઘણા સ્થળોએ તાત્કાલિક પાણી નિકાલ માટે તંત્રને વિનંતી કરાઈ રહી છે.
પૂર્વ ધારાસભ્ય તથા ગરબા આયોજક દુષ્યંત પટેલે કહ્યું : “ભરૂચમાં ગરબા એક પરંપરા છે. હજારો ખેલૈયાઓ રોજ ઉત્સાહપૂર્વક ઉમટી પડે છે. પરંતુ વરસાદને કારણે આજે અમારે કાર્યક્રમ રદ કરવાનો કડવો નિર્ણય લેવો પડ્યો. ખેલૈયાઓ નિરાશ થયા છે, પરંતુ સલામતીને ધ્યાનમાં રાખીને આ પગલું લેવુ જરૂરી હતું.”
ખેડૂતો માટે વરસાદ રાહતરૂપ
જ્યારે શહેરમાં વરસાદને કારણે લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે, ત્યારે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ખેડૂતોને વરસાદથી રાહત મળી છે. ખાસ કરીને મગફળી, તુવેર, જવાર જેવા પાક માટે વરસાદ લાભકારી સાબિત થઈ રહ્યો છે. સિંચાઈની સમસ્યા અનુભવી રહેલા ખેડૂતો માટે આ વરસાદ જીવદાયી સમાન છે.
પ્રશાસન સતર્ક:
જિલ્લા પ્રશાસન અને નગરપાલિકા તંત્ર સતર્ક બન્યું છે. ફાયર બ્રિગેડની ટીમોને એલર્ટ પર રાખવામાં આવી છે. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાતા તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક પાણી નિકાલની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. સાથે જ નાગરિકોને ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે અતિભારે વરસાદ દરમિયાન ઘરમાં જ રહેવું અને જરૂરી ન હોય ત્યાં સુધી બહાર ન નીકળવું.
ભરૂચ જિલ્લામાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર બેટિંગે નવરાત્રીના સાતમના ઉત્સવને નિરાશામાં ફેરવી દીધો છે. શહેરના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા, ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં ચીકણી માટી છવાઈ ગઈ અને ખેલૈયાઓ માટે મજા ખરાબ થઈ ગઈ. અનેક આયોજકોએ ગરબા રદ કરી માત્ર માતાજીની આરતી કરીને પરંપરા જાળવી રાખવાનો નિર્ણય લીધો.
એક બાજુ ખેલૈયાઓ નિરાશ થયા છે, પરંતુ બીજી બાજુ ખેડૂતોને વરસાદ રાહતરૂપ સાબિત થયો છે. તંત્ર સતર્ક છે અને હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે આગામી કલાકોમાં પણ વરસાદ ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે. હાલ સૌની નજર આકાશ તરફ છે કે મેઘરાજા ક્યારે વિરામ લે છે જેથી ખેલૈયાઓ ફરી ઉત્સાહપૂર્વક માદરે વ્હાલાની આરાધનામાં ગરબા રમી શકે.
