ડાંગમાં ભારે વરસાદથી નવસારીની અંબિકા નદીએ રૌદ્ર રૂપ ધારણ કર્યું, કાંઠાના 26 ગામો એલર્ટ કરાયા

અંબિકા નદી હાલ તેની ભયજનક સપાટીથી ઉપર પાંચ ફૂટ એટલે 33 ફૂટે પહોંચી છે.

અંબિકા નદી ભયજનક સપાટીથી ઉપર
અંબિકા નદી ભયજનક સપાટીથી ઉપર
નવસારી: ઉપરવાસના ડાંગ જિલ્લામાં પડેલા મુશળધાર વરસાદને કારણે અંબિકા નદી એ રૌદ્ર રૂપ ધારણ કર્યું છે. વહેલી સવારે પડેલા વરસાદ બાદ નવસારી જિલ્લામાં અંબિકા એ પોતાની જળ સપાટી વધારી છે. નવસારીના બીલીમોરા શહેરથી પસાર થતી અંબિકા નદી હાલ તેની ભયજનક સપાટીથી ઉપર પાંચ ફૂટ એટલે 33 ફૂટે પહોંચી છે. અંબિકાનું જળસ્તર વધતા બીલીમોરા શહેર તેમજ અંબિકાના કિનારાના ગામડાઓને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે.

અંબિકા નદી ભયજનક સપાટીથી ઉપર

અંબિકા નદીના કિનારાના ગામો એલર્ટ
બીલીમોરા શહેરની ફાયર ટીમ શહેરના નિચાણ વાળા વિસ્તારો વાડિયા શિપ યાર્ડ, માછીવાડ બંદર રોડના લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસવા સૂચનાઓ આપી છે. સાથે જ કિનારાની એકદમ નજીક રહેતા લોકોને સ્થળાંતર કરવા માટે પણ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે. બીજી તરફ અંબિકા કિનારાના ઘોલ ફળિયા, મોરલી, રાંભલ, કલમઠા સહિતના 26 ગામોને પણ એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે.

અંબિકા નદી ભયજનક સપાટીથી ઉપર
અંબિકા નદી ભયજનક સપાટીથી ઉપર

લોકોને સલામત સ્થળે ખસી જવા સૂચના
અંબિકા નદીનું જળસ્તર વધતા ગણદેવીના ધારાસભ્ય નરેશ પટેલ, બીલીમોરા પાલિકાના પ્રમુખ મનીષ પટેલ, ભાજપી આગેવાન શાંતિલાલ પટેલ સહિતના આગેવાનોએ ધોલ ફળિયા સહિતના વિસ્તારોની મુલાકાત લઈ લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસી જવા સૂચના આપી હતી. જ્યારે દરિયામાં ભરતી શરૂ થતા અંબિકાના જળસ્તરમાં વધારો થવાની શક્યતાને જોતા બીલીમોરા ફાયરની ટીમ સાથે એક બોટ તેમજ વધુ બે બોટની વ્યવસ્થા કરી કોઈપણ સ્થિતિને પહોંચી વળવા કુલ ત્રણ બોટ સ્ટેન્ડબાય રાખવામાં આવી છે.

અંબિકા નદી ભયજનક સપાટીથી ઉપર
અંબિકા નદી ભયજનક સપાટીથી ઉપર

જિલ્લાના 18 રસ્તાઓ બંધ
ઉપરવાસના ડાંગ જિલ્લામાં ભારે વરસાદને પગલે નવસારીની લોકમાતાઓમાં પાણીની આવક વધી છે. નવસારીની નદીઓમાં પાણી વધતા જિલ્લાના માર્ગ મકાન હસ્તકના 18 રસ્તાઓ ઓવરટોપિંગને કારણે થયા બંધ હતા. નવસારી જિલ્લાના નવસારી તાલુકામાં એક, ગણદેવી તાલુકાના 6 ચીખલી તાલુકાના 3 ખેરગામ અને વાંસદા તાલુકાના 4-4 રસ્તાઓ થયા બંધ થયા છે. જિલ્લાના 18 રસ્તાઓએ બંધ થતા કેટલાક ગામડાંઓએ લાંબો ચકરાવો મારવાની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. તંત્રની લોકોને સુરક્ષિત યાતાયાત કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે.

