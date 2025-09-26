ETV Bharat / state

જુનાગઢની કસરતની સાથે એરોબિક ગરબાનો સંયોગ, ફીટ રહેવા મહિલાઓએ શોધ્યો નવો કીમિયો

જુનાગઢના ફિટનેસ ટ્રેનર અને તબીબ ડો. નીતિ ગઢવીના માર્ગદર્શન અને તેમની દેખરેખ નીચે ચાલી રહી છે, આમ તો એરોબિક ગરબા ફિટનેસનો એક ભાગ જ છે.

ડો. નીતિ ગઢવીના માર્ગદર્શન અને તેમની દેખરેખ
ડો. નીતિ ગઢવીના માર્ગદર્શન અને તેમની દેખરેખ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 26, 2025 at 4:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ : નવરાત્રીના દિવસોમાં ગરબાનું ખાસ મહત્વ જોવા મળે છે, ત્યારે ગરબાને લઈને તમામ વય જૂથના ખેલૈયાઓ આખું વર્ષ નવરાત્રીની રાહ જોતા હોય છે, ત્યારે પારીવારીક અને મોટી ઉંમરની મહિલાઓ દ્વારા નવરાત્રિના આ દિવસો દરમિયાન ગરબા મંડળમાં જઈને ગરબા કરી શકવાનો તેમનો શોખ ફિટનેસ સેન્ટરમાં એરોબિક ગરબા કરીને પુર્ણ કરી રહી છે. કસરતની સાથે ગરબા અને નવ દિવસ માં જગદંબાની આરાધનાનો આજ સુમેળ જૂનાગઢના ફિટનેસ ટ્રેનર અને તબીબ ડો. નીતિ ગઢવીના માર્ગદર્શન અને તેમની દેખરેખ નીચે ચાલી રહી છે, આમ તો એરોબિક ગરબા ફિટનેસનો એક ભાગ જ છે, પરંતુ નવરાત્રીમાં ખાસ કરીને મહિલાઓ ખૂબ જ ઉમળકા સાથે કસરત અને ગરબા ફિટનેસ સેન્ટરમાં માણતી હોય છે.

કસરતની સાથે એરોબિક ગરબાનો સંયોગ

નવરાત્રીના નવ દિવસો ખેલૈયા માટે વર્ષના સૌથી શ્રેષ્ઠ દિવસો માનવામાં આવે છે, તમામ વય જૂથના વ્યક્તિઓ નવરાત્રિની ખૂબ જ ઉમળકા અને આસ્થા સાથે રાહ જોતા હોય છે. દશેરાના તહેવારથી જ ફરી પાછા ખેલૈયાઓ આવતા વર્ષે નવરાત્રી ક્યારે આવશે તેને લઈને ચિંતા પણ કરતા હોય છે. આ સમય દરમિયાન ખેલૈયાઓ દ્વારા ગરબે ઘૂમીને પોતાનો શોખ પૂરો કરતા હોય છે. નવ દિવસ સુધી અવનવા સ્ટેપ અને રંગબેરંગી વેશ પરિધાન સાથે થઈ જવાઈ છતાં પણ ગરબા કરવાની ઈચ્છા પરસેવો જેમ જેમ વહે તેમ તેમ વધતી જાય છે.

મહિલાઓ એરોબિક ગરબા કરીને મેળવી રહી છે ફિટનેસ (ETV Bharat Gujarat)

બિલકુલ આવી જ રીતે ગૃહિણી અને સાંસારીક જીવન જીવતી મહિલાઓ કે જે ગરબા પંડાલમાં જઈને ખેલૈયાઓની માફક સાંસારીક જવાબદારીને કારણે ગરબા કરી શકતી નથી. આવી તમામ મહિલાઓ ફિટનેસ સેન્ટરમાં નવરાત્રિના નવ દિવસો દરમિયાન ગરબે ઘૂમીને શરીરને સ્વસ્થ રાખવાની સાથે માં જગદંબાની આરાધના કરવાની તક પણ નવ દિવસ દરમિયાન પ્રાપ્ત કરતી હોય છે.

ડો. નીતિ ગઢવીના માર્ગદર્શન અને તેમની દેખરેખ
ડો. નીતિ ગઢવીના માર્ગદર્શન અને તેમની દેખરેખ (ETV Bharat Gujarat)

ડો. નીતિ ગઢવીની દેખરેખમાં થાય છે એરોબિક ગરબા

પાછલા દસ વર્ષથી જુનાગઢમાં ફિટનેસ સેન્ટર ચલાવતા ડો. નીતિ ગઢવીની દેખરેખ અને તેના સીધા માર્ગદર્શન નીચે નવરાત્રિના દિવસોમાં ખાસ એરોબિક ગરબાનું આયોજન થતું હોય છે. આમ તો દૈનિક ધોરણે વજન ઘટાડવા અને ફિટનેસ પ્રાપ્ત કરવા માટે મહિલાઓ નિત્ય ક્રમે આવતી હોય છે, પરંતુ નવરાત્રીના આ નવ દિવસો દરમિયાન વિવિધ કસરત અને ફિટનેસની સાથે એરોબિક ગરબા પણ મહત્વના બનતા હોય છે.

ડો. નીતિ ગઢવીના માર્ગદર્શન અને તેમની દેખરેખ
ડો. નીતિ ગઢવીના માર્ગદર્શન અને તેમની દેખરેખ (ETV Bharat Gujarat)

ડો. નીતિ ગઢવીની સીધી દેખરેખ અને તેના માર્ગદર્શન મુજબ કરવામાં આવે છે. કોઈ પણ પ્રકારનો વ્યાયામ કે કસરત કે જેમાં એરોબિક ગરબાનો પણ સમાવેશ થાય છે, તે કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાની આપમેળે શરૂ કરે તો તેના ફાયદા થવાની સાથે કેટલાક ગેર ફાયદા પણ થઈ શકે છે. જેથી કોઈ પણ વ્યક્તિ તબીબના સીધા માર્ગદર્શન નીચે એરોબિક ગરબા કરે તો તેના ફિટનેસમાં પણ ઘણો ફરક પડે છે અને નવરાત્રીના આ દિવસો દરમિયાન ફિટનેસ સેન્ટરમાં જ ગરબા કર્યાનો એક આનંદ પણ મહિલાઓ અનુભવતી હોય છે.

એરોબિક ગરબા
એરોબિક ગરબા (ETV Bharat Gujarat)
ડો. નીતિ ગઢવીના માર્ગદર્શન અને તેમની દેખરેખ
ડો. નીતિ ગઢવીના માર્ગદર્શન અને તેમની દેખરેખ (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો...

  1. 125 વર્ષથી 'વાડી ગામની પોળ'માં થતાં શેરી ગરબાની પરંપરા, અહીં માત્ર બહેનો અને માતાઓ જ રમે છે ગરબા
  2. 'મારા નખના પરવાળા જેવી...' નવરાત્રીમાં મેકઅપ અને ડ્રેસિંગની સાથે નેઈલ આર્ટનો વધતો ટ્રેન્ડ

For All Latest Updates

TAGGED:

JUNAGADH AEROBIC GARBAJUNAGADH NEWSDR NITI GADHVINAVRATRI 2025JUNAGADH AEROBIC GARBA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.