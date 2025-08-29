અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટના જસ્ટિસ સંદીપ ભટ્ટની પ્રસ્તાવિત બદલીના મામલે આજે પણ ગુજરાત હાઇકોર્ટ એડવોકેટ એસોસિએશન કોર્ટના કામકાજથી અલગ રહી સતત બીજા દિવસે હડતાલ કરી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. ગુજરાત હાઇકોર્ટ એડવોકેટ એસોસિએશન દ્વારા વકીલ એકતા જિંદાબાદના નારા સાથે ઉગ્ર વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. વકીલોના આ નિર્ણયના કારણે હાઇકોર્ટની ન્યાય પ્રક્રિયા ઠપ થઈ ગઈ છે. વકીલોની હડતાલના પગલે ચૈતર વસાવાની જામીન અરજી સહિત 5000 કેસને અસર પહોંચી રહી છે.
હાઇકોર્ટના વકીલો કામથી અળગા રહ્યા
આ મુદ્દે ગુજરાત હાઇકોર્ટ બાર એસોસિએશન દર્શન ભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, અત્યારે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અમે ઠરાવ કર્યો છે કે જે વકીલ મિત્રો છે હાઇકોર્ટમાં પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે એ કામથી અળગા રહેશે અને બીજા બધા બાર એસોસિએશન વાળાને અમે સપોર્ટ કરી રહ્યા છીએ અને લોકો પણ માની રહ્યા છે કે તમે જે કરી રહ્યા છો એ બરોબર છે અને સ્વતંત્રત ન્યાયપ્રણાલી માટે આ વસ્તુ કરવી જરૂરી લાગે છે. ગઈકાલે બાર એસોસિએશનની જનરલ બોડી દ્વારા જે જાહેરાત કરવામાં આવી હતી તે આજે પણ યથાવત છે અને એટલા માટે જ આજે પણ વકીલ મિત્રો દ્વારા કામ ના કરવાનું નક્કી કરવા આવ્યું છે.
આજે પણ વકીલોની હડતાળ યથાવત
બીજા એક બાર કાઉન્સિલના મેમ્બર નિમેષ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ગઈકાલે પણ રાખવામાં આવી હતી અને આજે પણ હડતાલ કરવામાં આવી અને જ્યાં સુધી યોગ્ય ન્યાયના મળે ત્યાં સુધી પરિસ્થિતિ રહેશે.
સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમની એક બેઠક કરવામાં આવી હતી. જેમાં વિવિધ હાઇકોર્ટના 14 જજને ટ્રાન્સફરની ભલામણ કરવામાં આવી હતી. આ ટ્રાન્સફરની ભલામણમાં ગુજરાતના હાઇકોર્ટના બે જજ પણ શામેલ છે. જેનું નામ જસ્ટિસ સંદીપ ભટ્ટ અને જસ્ટિસ સી.એમ રોય છે. ત્યારે સંદીપ ભટ્ટની બદલીના વિરોધમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટ એડવોકેટ એસોસિએશન દ્વારા આ ચોક્કસ મુદતની હડતાલ નો એલાન કરવામાં આવ્યું છે.
