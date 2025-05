ETV Bharat / state

May 13, 2025

કચ્છ: હાલમાં જ ધોરણ 12નું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં કચ્છ જિલ્લાના પરિણામની વાત કરી તો સામાન્ય પ્રવાહમાં 95.05 ટકા અને વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં 83.23 ટકા આવ્યું છે. ત્યારે હવે વિધાર્થીઓને પણ ધોરણ 12 બાદ હવે શું કરવું? કયું ક્ષેત્ર પસંદ કરવું? તો આગામી સમયમાં કયા કોર્સમાં એડમિશન મેળવવું? કચ્છની અંદર જ કઈ કોલેજમાં એડમિશન મેળવવો વગેરે પ્રશ્નો થતા હોય છે ત્યારે કચ્છના વિધાર્થીઓ કચ્છમાં જ રહીને કચ્છ યુનિવર્સિટી હેઠળની કોલેજોમાં કુલ 48 જેટલા કોર્સ પૈકી કોઈ કોર્સ પસંદ કરીને સ્નાતક કક્ષાનો અભ્યાસ કરી શકે છે. સમગ્ર કોર્સની માહિતી અહીં જાણો આ અહેવાલમાં.

ધોરણ 12 બાદ કચ્છમાં જ રહીને અભ્યાસ કરવા માંગો છો તો કચ્છ યુનિવર્સિટીમાં 48 જેટલા કોર્સ છે ઉપલબ્ધ:

5મી મેના રોજ ધોરણ 12ના પરિણામો જાહેર થયા હતા જેમાં કચ્છનું શ્રેષ્ઠ પરિણામ આવ્યું છે અને ધોરણ 12ના 10,770 વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયા છે, તો યુનિવર્સિટી અને કોલેજોમાં વિદ્યાર્થીઓ માટે 12,000 જેટલી બેઠકો ઉપલબ્ધ છે. જિલ્લામાં 10,000થી પણ વધારે વિદ્યાર્થીઓ કોલેજમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે લાયકાત ધરાવે છે જેની સામે કચ્છ યુનિવર્સિટી હેઠળ આવતી કોલેજો અને ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં 12,000 જેટલી બેઠકો ઉપલબ્ધ છે જેથી તમામ વિદ્યાર્થીઓ કચ્છમાં જ રહીને અભ્યાસ કરી શકે અને કચ્છની જ કોલેજોમાં તેમને સરળતાથી પ્રવેશ મળી શકે છે.

કચ્છ યુનિવર્સિટીમાં 48 વધારે કોર્સ ઉપલબ્ધ છે (Etv Bharat Gujarat)

GCASના સેન્ટર પરથી વિવિધ કોર્સની મેળવો માહિતી:

ધોરણ 12ના પરિણામ જાહેર થઈ જતા હાલમાં GCAS (Gujarat Common Admission Service) મારફતે ઓનલાઇન પ્રવેશ ફોર્મ ભરવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું છે અને કચ્છની વિવિધ કોલેજોમાં આ GCASના સેન્ટર પણ આપવામાં આવ્યા છે. GCAS પોર્ટલની મદદથી વિદ્યાર્થીઓ કચ્છ તેમજ ગુજરાતની તમામ સરકારી યુનિવર્સિટીઓ તેમજ કોલેજમાં કોર્સ અને પ્રવાહ બાબત સહિતની માહિતી એક જ પોર્ટલ પરથી મેળવી એડમિશન લઈ શકશે. કચ્છ યુનિવર્સિટીમાં થતા કોર્સ તેમજ યુનિવર્સિટી સંબંધિત માહિતી www.kskvku.ac.in વેબસાઇટ પરથી મેળવી શકાય છે.

ધોરણ 12 બાદ BA અને B.Comના વિધાર્થીઓ વધારે:

છેલ્લા બે દાયકાથી કચ્છમાં ખાસ કરીને ધોરણ 12 પાસ કરેલા વિદ્યાર્થીઓ બીએ (BA) અને બીકોમ (B.Com) તરફ વધારે પસંદગી રાખતા હોય છે ત્યારે સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને સેલ્ફ ફાઇનાન્સ મળી BAની કોલેજમાં જુદા-જુદા 15 વિષય સાથે 5211અને B.Comમાં 4,680 સીટ ઉપલબ્ધ હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. જોકે હવે તો B.Comમાં પણ પ્રોફેશનલ કોર્સનો સમાવેશ થયો છે. BSc એટલે કે બેચલર ઓફ સાયન્સ (Bachelor of Science)માં 650 અને બેચલર ઓફ સાયન્સ ઇન કોમ્પ્યુટર સાયન્સ (Bachelor of Science in Computer Science)માં 120 જેટલી બેઠકો છે. LLB, જર્નાલિઝમ એન્ડ માસ કોમ્યુનિકેશન, BBA, MBA જેવા કોર્સ પણ યુનિવર્સિટીમાંથી થઈ શકે છે.

કચ્છ યુનિવર્સિટી કેમ્પસ (Etv Bharat Gujarat)

વિદ્યાર્થીઓની સ્કિલ વધારવા માટે કોર્સ:

કચ્છ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ ડૉક્ટર મોહન પટેલે જણાવ્યું હતું કે, વર્ષોથી જે પરંપરાગત કોર્સ ચાલી રહ્યા છે તે સિવાય પણ વિદ્યાર્થીઓની સ્કિલ વધારવા માટે તેમજ તેમનામાં રહેલી આવડતને આગળ વધારવા વોકેશનલ કોર્સ પણ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં એગ્રીકલ્ચર, સંગીત, નૃત્ય, હોટલ મેનેજમેન્ટ, ટુરિઝમ, હોસ્પિટાલીટી મેનેજમેન્ટ, ચિત્રકામ, વિઝ્યુઅલ આર્ટ્સ સહિત અનેક વોકેશનલ કોર્સનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં પણ 6 મહિનાનો સર્ટિફિકેટ કોર્સ, 1 વર્ષનો ડિપ્લોમા કોર્સ અને 2 વર્ષનો એડવાન્સ ડિપ્લોમા કોર્સ પસંદ કરવાનો વિકલ્પ પણ વિદ્યાર્થીઓ પાસે ઉપલબ્ધ છે.

5 એક્સટેન્શન સેન્ટર: