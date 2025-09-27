વેરાવળમાં ઘીની દુકાનમાં દરોડા, મોટી માત્રામાં ભેળસેળયુક્ત ઘી ઝડપાયું, વેપારી સામે કાર્યવાહી
ગીર સોમનાથ જિલ્લા SOG ટીમ અને ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગે વેરાવળમાંથી એક ઘીની દુકાનમાં દરોડા પાડીને ભેળસેળ વાળું ઘી વેચનાર વેપારીને ઝડપી પાડ્યો છે.
Published : September 27, 2025 at 11:33 AM IST|
Updated : September 27, 2025 at 11:58 AM IST
ગીર સોમનાથ: છેલ્લાં ઘણા સમયથી ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ભેળસેળયુક્ત ઘી તેમજ માખણનો વેપલો થઈ રહ્યાનું ચર્ચાઈ રહ્યું હતું. ત્યારે વેરાવળમાંથી એક લેભાગુ વેપારી ઝડપાયો છે, જે ભેળસેળયુક્ત ઘી વેચીને લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરી રહ્યો હતો.
રાજ્યમાં હાલ નવરાત્રીનો તહેવાર ચાલી રહ્યો છે, અને દિવાળીનો તહેવાર હવે નજીક આવી રહ્યો છે, ત્યારે ભેળસેળ કરતા વેપારીઓ ભેળસેળ વાળું ઘી અને માખણ બનાવી સંગ્રહ કરતા હોય છે, તેમજ અસલીના નામે નકલી ઘી માખણ પધરાવીને લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરતા હોય છે.
ગીર સોમનાથ જિલ્લા SOGના ઇન્ચાર્જ પીઆઈ N.A. વાઘેલા સહિતનો સ્ટાફ વેરાવળ સિટી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં હતો, ત્યારે વેરાવળ સિટી પોલીસ સ્ટેશન નજીક ભેળસેળ વાળું ઘી વેચાતું હોવાની બાતમી મળતા SOG ટીમે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગની સંયુક્ત ટીમ બનાવી હતી અને દુકાનમાં દરોડો પાડ્યો હતો.
વેરાવળ શહેરના સિટી પોલીસ સ્ટેશન પાસે આવેલા પાટણ દરવાજા પાસે "વોલ્ગા ઘી ડેપો" નામની દુકાનમાં ટીમે દરોડો પાડ્યો હતો. આ દરમિયાન સિનિયર ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર અને ડ્રગ કંટ્રોલ એડમિનિસ્ટ્રેશન સહિતનાને સાથે રાખી જિલ્લા SOG ટીમે તપાસ કરતા દિવેલ, વનસ્પતિ તેલ, સોયા તેલ ભેળવીને બ્રાન્ડેડ માહી તથા એવર ગ્રીન ઘી બનાવવામાં આવી રહ્યું હોવાનું સામે આવ્યું હતું. ભેળસેળયુક્ત ઘી 300 થી 700 રૂપિયામાં વેચતા હોવાનું પણ જણાયું છે. ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે, આરોપી વેપારી પાસે ફૂડ લાઇસન્સ પણ ન હોવાનું સામે આવ્યું છે.
ભેળસેળયુક્ત ઘી વેચનાર આરોપી વેપારી ગૌતમ રતિલાલ વાઘેલા વેરાવળના રહેવાશી છે, અને તેમની દુકાન માંથી ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગે જરૂરી નમૂનાઓ લઈ દુકાન માલિક વિરુદ્ધ બનાવટી ભેળસેળ વાળું ઘી વેચવા અંગે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. દુકાન માલિક ગૌતમ વાઘેલા વેચાણ લાયસન્સ વગર વેપાર કરતા હોવાનું જણાઈ આવતા ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગ દ્વારા તેમને નોટિસ પણ ફટકારવામાં આવી છે.