પોલીસ સ્ટેશનમાં યુવકને સીન સપાટા ભારે પડ્યા, કલર કામ કરવા આવેલા યુવકે PSIની ખુરશી પર બેસીને ફોટો પડાવતા ફસાયો
સુરતમાં એક યુવકને પોલીસ સ્ટેશનમાં PSIની ખુરશી પર બેસીને ફોટો પડાવવો ભારે પડી ગયો, હાલ યુવક વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
Published : September 12, 2025 at 7:08 AM IST
સુરત: રાંદેર પોલીસ સ્ટેશનમાં કલરકામ કરવા આવેલા એક યુવકે પોલીસ અધિકારીની ખુરશી પર બેસીને ફોટો પડાવ્યો અને બાદમાં તેને સોશિયલ મીડિયા પર અપલોડ કરતાં પોલીસ દ્વારા તેની વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. પોલીસે આ યુવકને કાયદાનો પાઠ ભણાવતા તેણે પોતાની ભૂલ બદલ માફી માંગી છે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, મૂળ ઉત્તર પ્રદેશનો વતની યોગેન્દ્ર રાજ નામનો યુવક થોડા મહિના પહેલાં રાંદેર પોલીસ સ્ટેશનમાં કલરકામ માટે આવ્યો હતો. તે દરમિયાન તેણે પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (PSI)ની ખુરશી પર બેસીને ફોટો પડાવ્યો હતો અને બાદમાં તેને સોશિયલ મીડિયા પર "યમરાજ સે અપની યારી હૈ" ગીત સાથે પોસ્ટ કર્યો હતો. આ પોસ્ટ પોલીસના ધ્યાનમાં આવતા પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
રાંદેર પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટના 4 ડિસેમ્બર, 2024ની છે. ફોટો વાઇરલ થતાં પોલીસની પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે તપાસ કરીને યોગેન્દ્ર રાજને ઝડપી પાડ્યો હતો. પોલીસની પૂછપરછમાં યુવકે પોતાની ભૂલ સ્વીકારી હતી અને કાન પકડીને માફી પણ માંગી હતી.
જોકે, પોલીસે તેની વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ ઉપરાંત, રાંદેર પોલીસના જણાવ્યા મુજબ અગાઉ પણ આ યુવકે પોલીસ ચોપડે એન્ટ્રી કરાવી હતી. જ્યારે તેણે પોતાના કલરકામના પૈસા બાકી હોવાનો દાવો કર્યો હતો ત્યારે તેણે પોલીસ સ્ટેશનમાં અપશબ્દોનો ઉપયોગ પણ કર્યો હતો. પોલીસે આ ઘટના દ્વારા એક સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે, કાયદાનું પાલન કરવું દરેક નાગરિકની ફરજ છે અને કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરનાર સામે કડક પગલાં લેવામાં આવશે.