જુનાગઢ જેલમાં બંધ આરોપીની દીવ કોર્ટની મુદત બાદ ખુલ્લે આમ બાઇક પર લટાર, ગેંગ લીડરને પોલીસની પાર્ટી!
આ પાર્ટીમાં પોલીસ મસ્ત હતી, ત્યારે રસિક જીણા બાંભણિયા 5 કલાક સુધી દીવ અને ઉના તાલુકાના ગામોમાં ફરતો રહ્યો હતો.
Published : September 12, 2025 at 9:26 PM IST
ગીર સોમનાથ : જિલ્લાના ઉના તાલુકાના ખાણ ગામના અને જુનાગઢ જેલમાં ઘણા મહિનાથી બંધ રસિક જીણા બાંભણિયાને 25 જુનના રોજ પોલીસ જાપ્તા સાથે દીવ કોર્ટમાં મુદત માટે લવાયો હતો, અને કોર્ટની મુદત પૂર્ણ થયા બાદ પોલીસ જાપ્તા સાથે દીવની હોટલમાં રાખ્યો હતો. દીવની હોટલમાં રસિક જીણાએ પોલીસને પાર્ટી આપી હતી. આ પાર્ટીમાં પોલીસ મસ્ત હતી, ત્યારે રસિક જીણા બાંભણિયા 5 કલાક સુધી દીવ અને ઉના તાલુકાના ગામોમાં ફરતો રહ્યો હતો.
પોલીસની ફરજમાં બેદરકારી બદલ જુનાગઢ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક સુબોધ ઓડેદરાએ રસિક જીણાને કોર્ટ મુદત માટે લઈ ગયેલ જુનાગઢ પોલીસ હેડ ક્વાર્ટરના PSI એચ.એમ.કટારા, હેડ.કોન્સ્ટેબલ અનિલ નથુભાઈ મણવર, કોન્સ્ટેબલ ચેતન પરમારને સસ્પેન્ડ કરતા પોલીસ બેડામાં ખળભળાટ મચી ગયો હતો.
ગુજસીટોકના ગેંગ લીડરે પોલીસને પાર્ટી આપી
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ઉનાના ખાણ ગામે રહેતો, અને 40 જેટલા ગુનામાં સંડોવાયેલ અને ગુજસીટોકનો ગેંગ લીડર રસિક જીણા બાંભણિયા પોલીસ જાપ્તા સાથે દીવ કોર્ટમાં ગત તા.25 જુનના રોજ મુદત માટે આવ્યો હતો. તેણે પોલીસને દીવની એક હોટેલમાં પાર્ટી આપી હતી. આ પાર્ટીમાં પોલીસ મસ્ત હતી, ત્યારે રસિક જીણા તેના મિત્રની બાઇક લઈ તેની સાથે ઉના આવ્યો હતો. એ વખતે તેની સાથે પ્રશાંત ઉર્ફે જીગો મનુભાઈ બાંભણિયા હતો. આ દરમ્યાન તેઓ 5 કલાક સુધી ઉના તાલુકાના ગામોમાં ફર્યા હતા
બંને શખ્સ દીવ નજીકના માંડવી પોલીસ ચેક પોસ્ટની પસાર કરી દેલવાડા થઈ ઉના આવવા નીકળ્યા હતા. ઉનામાં વિદ્યાનગર રોડ પર આવેલ ફટાકડાની દુકાન પાસેથી પસાર થયા હતા. જેમાં રસિક જીણા બાંભણિયા બાઇકની પાછળ રૂમાલ બાંધેલો જોવા મળે છે. બાદમાં ઉનાના ગીર ગઢડા રોડ પર આવેલ સિનેમા નીચેની બેંકમાં પૈસાની લેવડ દેવડ અથવા સહી કરવા ગયો હતો, અને આ બેંકના બપોરના 1 થી 1:30 વાગ્યા સુધીના CCTV તપાસવામાં આવે તો સત્ય બહાર આવી શકે તેમ છે.
આરોપી બાઇક લઈને નીકળ્યો, પોલીસ પાર્ટીમાં મસ્ત
દીવની હોટલમાંથી નીકળી બાઇક પર બેસી રસિક જીણા તેના ઘરે 3:31 વાગ્યે ગયો હતો. જે CCTVમાં કેદ થયું છે, તેમજ આ આરોપી દિવથી અંજાર ગામે તેમના સાગરીત નિમિષ તુલસી મેર સાથે બાઈક પર પણ ગયો હતો.
જુનાગઢ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષકને આ બાબત ધ્યાને આવતા પોલીસ અધિકારી અને કર્મચારીને સસ્પેન્ડ કર્યા છે. આ ઘટના ક્રમ બન્યો હતો, ત્યારે પોલીસ દીવની હોટલમાં પાર્ટીમાં મસ્ત હતી. અને આરોપી રસિક જીણા આરામથી 5 કલાક સુધી બહાર ફરતો રહ્યો હતો, ત્યારે પોલીસે આરોપી રસિક જીણાને કલાક સુધી કેમ મુક્ત કર્યો, ક્યાં ક્યાં ગામે અને કોને કોને મળ્યો હતો, એ દિશામાં તપાસ કરવામાં આવે તો આ પ્રકરણમાં હજુ પણ અનેક રહસ્યો બહાર આવી શકે તેમ છે.
