એડવાન્સમાં સફારી પરમીટ બુક કરી ત્રણ ગણા ભાવે વેચતા, ગેરરીતિ કરતા ત્રણ શખ્સો ઝડપાયા
ગીર જંગલ સફારી અને દેવડીયા જીપ્સી સફારી પરમીટનું અનઅધિકૃત રીતે વેચાણ કરતા ત્રણ શખ્સને ગુજરાત CID ક્રાઇમની ટીમે ઝડપી પાડ્યા છે.
Published : October 14, 2025 at 3:14 PM IST
ગાંધીનગર : વર્તમાન સમયમાં વધી રહેલા સાયબર ક્રાઈમને અટકાવવા ગુજરાત પોલીસ અને ગુજરાત CID ક્રાઇમ વિભાગ કાર્યરત છે. ત્યારે સાસણ ગીરમાં ગીર જંગલ સફારી અને દેવડીયા જીપ્સી સફારી માટે બુકિંગ કરવામાં પરમીટનું અનઅધિકૃત રીતે વેચાણ કરતા ત્રણ શખ્સને ગુજરાત CID ક્રાઇમની ટીમે ઝડપી પાડ્યા છે. આરોપીઓ એડવાન્સમાં સ્લોટ બુક કર્યા બાદ, પર્યટકોને વધુ રકમમાં આપી છેતરપિંડી આચરતા હતા.
સફારી પરમીટમાં ગેરરીતિ : આ કેસ અંગેની માહિતી અનુસાર આરોપીઓ સાસણગીર ખાતે ગીર જંગલ સફારી અને દેવડીયા જીપ્સી સફારી બુકિંગ માટે પોતાની ખોટી ઓળખ આપી ઇલેક્ટ્રોનીક્સ ઉપકરણોના માધ્યમથી ગુજરાત સરકારની http://girlion.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર કોઇપણ નામ લખી અને આધારકાર્ડની જગ્યાએ કોઈપણ ફોટાનો ઉપયોગ કરી એડવાન્સમાં બલ્કમાં સ્લોટ બુકિંગ કરી લેતા હતા.
વધુ રકમ લઈ પર્યટકો સાથે છેતરપિંડી
આરોપીઓ સફારી પરમીટની કૃત્રિમ અછત ઉભી કરતા હતા. બાદમાં બુકિંગ કરાવવા ઇચ્છતા પર્યટકોને કન્ફર્મ ટિકિટ બુકિંગ આપવાનું જણાવતા હતા. વધુમાં પર્યટકો પાસેથી સરકાર દ્વારા નક્કી કરાયેલા ધારાધોરણ કરતા વધારે રકમ મેળવી ટુર્સ અને ટ્રાવેલ્સ સાથે સંકળાયેલ વ્યક્તિઓ દ્વારા ટીકીટનું અનઅધિકૃત રીતે વેચાણ કરી પર્યટકો સાથે છેતરપિંડી આચરતા હતા.
એક વર્ષમાં કરી અધધ 12800 પરમીટ બુક
આ કેસની તપાસ દરમિયાન CID ક્રાઇમની ટીમે છેલ્લા એક વર્ષમાં એડવાન્સમાં થયેલ બુકિંગનો ડેટા આ વેબસાઇટના ડેવલોપર GIPL પાસેથી મેળવ્યો હતો. જેમાં 83000 થી વધુ પરમીટ બુકિંગ થઈ હોવાનું જણાઈ આવ્યું હતું. આવેલ છે અને આ કામના આરોપીઓ દ્વારા ભળતા નામવાળી વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરીને 12800 થી વધારે પરમીટ બુકિંગ કરી ચાલુ દિવસોમાં ત્રણ ગણા ભાવમાં તથા જાહેર રજાઓ અને તહેવારોના દિવસોમાં તેનાથી પણ વધારે ભાવમાં પર્યટકોને વેચાણ કરી હોવાનું તપાસમાં જણાઈ આવ્યું હતું.
આરોપીઓની મોડસ ઓપરેન્ડી : આ કેસના આરોપીઓ ગીર જંગલ સફારી અને દેવડીયા જીપ્સી સફારી બુકિંગ માટે ગુજરાત સરકારની વેબસાઇટ http://girlion.gujarat.gov.in પરથી એડવાન્સ બુકિંગ કરી લેતા હતા. આમ પરમીટની અછત ઉભી કરી પોતાની ભળતા નામવાળી પ્રાઇવેટ વેબસાઇટ પર અગાઉથી લીધેલ બુકિંગને કન્ફર્મ ટિકિટમાં કન્વર્ટ કરતા હતા. બાદમાં સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલ ધારાધોરણ કરતા વધારે કિંમત મેળવી લઈ પરમીટનું અનઅધિકૃત રીતે વેચાણ કરી છેતરપિંડી આચરતા હતા.
ત્રણ આરોપીની અટકાયત : ગુજરાત CID ક્રાઇમની ટીમ દ્વારા અમદાવાદના અલ્પેશકુમાર મનસુખલાલ ભલાણી, જૂનાગઢના સુલતાનભાઈ ઉસ્માનભાઈ બલોચ અને એજાજ નુરમહંમદભાઈ શેખની અટકાયત કરવામાં આવી છે. તપાસ દરમિયાન અનઅધિકૃત રીતે બુકિંગ કરતી ભળતા નામવાળી 9 વેબસાઈટ મળી આવી છે. તેમજ ઘણા બધા ઇ-મેઇલ આઇડી અને તેના એલીયાસ ઇ-મેઇલ આઇડીનો વારંવાર ઉપયોગ થયેલ હોવાનું તપાસમાં જણાઈ આવેલ છે.
જાહેર જનતા જોગ અપીલ :
આ પ્રકારના સાયબર ક્રાઇમથી બચવા માટે નાગરિકોએ પણ જાગૃત થઈને સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે. ગુજરાત CID ક્રાઇમ વિભાગે કેટલાક સૂચન કર્યા હતા.
- તમે જ્યારે પણ પરમીટનું બુકિંગ કરાવો ત્યારે ગુજરાત સરકારની સત્તાવાર વેબસાઇટ http://girlion.gujarat.gov.in નો ઉપયોગ કરી બુકીંગ કરવું.
- કોઈપણ સરકારી વેબસાઇટ પર બુકિંગ કરાવતી વખતે દર્શાવવામાં આવેલ સૂચનાઓ ધ્યાનથી વાંચવી.
- ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, વોટ્સએપ તથા ટેલિગ્રામ જેવા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર આવતી ટુરિઝમ બુકિંગ વેબસાઈટની જાહેરાત વાળી લીંક પર ક્લિક કરવું નહીં.
- સત્તાવાર સરકારી વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરવાનો આગ્રહ રાખવો.
- ઉપરોક્ત જણાવેલ પરીસ્થીતીમાં સાયબર ક્રાઇમનો ભોગ બનનાર વ્યક્તિએ તુરંત સાયબર ક્રાઇમ હેલ્પલાઇન 1930 અથવા નજીકના પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કરવો.
