અંકલેશ્વરના સારંગપુર નજીક અમરાવતી નદીમાં દુર્ઘટના: ચારમાંથી એક કિશોર લાપતા, શોધખોળ ચાલુ
સારંગપુર ગામની સીમમાં આવેલા લક્ષ્મણનગર નજીક સોનલ પાર્ક વિસ્તારમાં રહેતા કેટલાક કિશોરો નદીમાં નાહવા ગયા હતા.
Published : September 10, 2025 at 7:47 PM IST
ભરૂચ: અંકલેશ્વર તાલુકાના સારંગપુર ગામ નજીકથી પસાર થતી અમરાવતી નદીમાં આજે એક દુઃખદ ઘટના બની છે. સારંગપુર ગામની સીમમાં આવેલા લક્ષ્મણનગર નજીક સોનલ પાર્ક વિસ્તારમાં રહેતા કેટલાક કિશોરો નદીમાં નાહવા ગયા હતા. આ દરમિયાન પાણીના વહેણમાં ફસાતાં ચારમાંથી એક કિશોર લાપતા થયો છે, જ્યારે બાકીના ત્રણનો આબાદ બચાવ કરવામાં આવ્યો છે. હાલ લાપતા કિશોરની શોધખોળ ઝડપી ગતિએ ચાલુ છે.
ઘટનાની વિગતો
મળતી માહિતી પ્રમાણે, અંકલેશ્વરના સારંગપુર ગામ નજીક અમરાવતી નદીના કાંઠે ચાર મિત્રો બપોર બાદ નાહવા ગયા હતા. આ ચાર કિશોરોમાં 15 વર્ષીય સુમિત રાજપૂત, જે સોનલ પાર્ક, લક્ષ્મણનગર, સારંગપુરનો રહેવાસી છે, તે અચાનક ઊંડા પાણીમાં ખસી ગયો. વહેણની તીવ્રતાને કારણે તે પાણીમાં ગરકાવ થયો. અન્ય ત્રણ મિત્રો કોઈક રીતે બહાર નીકળીને બચી ગયા, પરંતુ સુમિત પાણીમાંથી બહાર આવી શક્યો નહીં.
ઘટનાની જાણ થતાં આસપાસના લોકો એકઠા થયા અને તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સ સેવા, અંકલેશ્વર પાલિકાનો ફાયર વિભાગ તથા DPMCનો સ્ટાફ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો. સાથે જ ગ્રામજનોમાંથી કેટલાક તરવૈયાઓએ પણ નદીમાં કૂદીને શોધખોળ શરૂ કરી.
તંત્રની કાર્યવાહી
DPMC ફાયર વિભાગના અધિકારી જિગ્નેશ બારોટે જણાવ્યું, “ઘટનાની જાણ થતાં જ અમારી ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. સ્થાનિક તરવૈયાઓ સાથે મળીને પાણીમાં શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી છે. નદીના પાણીનું વહેણ થોડું તીવ્ર હોવાથી કામગીરીમાં મુશ્કેલી આવી રહી છે, પરંતુ અમે સતત પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ કે કિશોરને ઝડપથી શોધી શકીએ.”
મિત્રનો આક્ષેપ
લાપતા કિશોરના મિત્ર કિરણભાઈએ જણાવ્યું, “અમે ચાર મિત્રો સાથે મળીને નદીમાં નાહવા ગયા હતા. શરૂઆતમાં બધું ઠીક હતું, પરંતુ અચાનક સુમિત ઊંડા પાણીમાં ખસી ગયો. અમે તેને બચાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ વહેણની તીવ્રતાને કારણે તેને પકડી શક્યા નહીં. અમે જાતે બહાર નીકળ્યા અને તરત જ મદદ માટે બૂમો પાડી.”
પોલીસની તૈનાતી
ઘટનાની જાણ થતાં અંકલેશ્વર તાલુકા પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો. પોલીસે વિસ્તારને કોર્ડન કરીને લોકસમૂહને દૂર રાખ્યો, જેથી શોધખોળમાં કોઈ અવરોધ ન આવે. સ્થાનિક લોકોએ પણ પોલીસને સહકાર આપીને તંત્રને જરૂરી માહિતી પૂરી પાડી.
ગ્રામજનોમાં ચિંતા
આ દુર્ઘટના બાદ સારંગપુર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં શોકનું માહોલ છવાયું છે. અગાઉ પણ નદીમાં નાહવા જવાના મામલામાં આવી ઘટનાઓ બની હોવાની યાદ તાજી થતાં ગ્રામજનોમાં ચિંતા વ્યાપી ગઈ છે. લોકોએ માગણી કરી છે કે નદીના જોખમી સ્થળોએ ચેતવણી બોર્ડ લગાવવામાં આવે અને બાળકોને નદીમાં નાહવા ન જવા માટે જાગૃત કરવામાં આવે.
હાલની પરિસ્થિતિ
આ લખાય છે ત્યાં સુધી (સાંજ સુધી) ફાયર વિભાગ અને સ્થાનિક તરવૈયાઓ દ્વારા શોધખોળ ચાલુ છે. પાણીની ઊંડાઈ અને વહેણને કારણે કામગીરીમાં વિઘ્ન આવી રહ્યું છે. તંત્ર દ્વારા નજીકની ગ્રામ પંચાયતોને પણ સહાય માટે સંપર્ક કરવામાં આવ્યો છે.
અંકલેશ્વરના સારંગપુરમાં બનેલી આ દુર્ઘટનાએ એક પરિવારને ચિંતાના ગર્તામાં ધકેલી દીધો છે. 15 વર્ષીય સુમિત રાજપૂતને ઝડપથી શોધીને પરિવારને સાંત્વના મળે, તેવી સમગ્ર વિસ્તારમાં પ્રાર્થના થઈ રહી છે. આ ઘટના ફરી એકવાર યાદ અપાવે છે કે નદી કે તળાવ જેવા સ્થળોએ નાહતી વખતે ખાસ સાવચેતી રાખવી અત્યંત જરૂરી છે.
