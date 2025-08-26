નવસારીના કરાડી ગામમાં ગણેશોત્સવ દરમિયાન દુર્ઘટના: બેનું મૃત્યુ, પાંચ ગંભીર રીતે દાઝ્યા

નવસારી: જલાલપોર તાલુકાના કરાડી ગામમાં ગણેશોત્સવ દરમિયાન ગઈકાલે મોડી રાત્રે એક દુઃખદ ઘટના બની. ગણપતિની પ્રતિમા ગામમાં લાવવામાં આવી રહી હતી તે દરમિયાન લોખંડનો પાઈપ હાઈટેન્શન વીજળીના તાર સાથે અથડાતાં વીજપ્રવાહ ફેલાયો, જેના કારણે બે યુવાનોનું મૃત્યુ થયું અને પાંચ લોકો ગંભીર રીતે દાઝી ગયા.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ગામના લોકો ગણેશ મહોત્સવ માટે ગણપતિની મૂર્તિ લઈ આવી રહ્યા હતા. મૂર્તિની ઊંચાઈ વધુ હોવાથી હાઈટેન્શન તાર સાથે અથડામણ ન થાય તે માટે લોખંડના પાઈપ વડે તાર ઊંચા કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો. દુર્ભાગ્યવશ, પાઈપ તાર સાથે સંપર્કમાં આવતાં શોર્ટ સર્કિટ થયું, જેના કારણે લારી ખેંચી રહેલા યુવાનોને વીજશોક લાગ્યો.
આ દુર્ઘટનામાં પ્રિતેશ પટેલ અને મિતુલ પટેલ નામના બે યુવાનોનું ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ થયું. જ્યારે કેયુર પટેલ, નિશાંત પટેલ, વિજય પટેલ, કરીશ પટેલ અને નિલેશ પટેલ ગંભીર રીતે દાઝી ગયા. ઈજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક નજીકની ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા. મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે નવસારી સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ જવાયા.
જલાલપોર પોલીસે ઘટનાની તપાસ શરૂ કરી છે. નવસારી જિલ્લામાં 9 ફૂટથી ઊંચી મૂર્તિઓ લાવવા પર પ્રતિબંધ હોવા છતાં, શહેર અને જિલ્લામાં ઠેરઠેર મોટી મૂર્તિઓનું આગમન થઈ રહ્યું છે, જેના કારણે આવી દુર્ઘટનાઓ સર્જાઈ રહી છે. આ ઘટનાએ ગામજનો અને પરિવારોમાં શોકની લાગણી ફેલાવી છે.
નવસારી નાયબ પોલીસ અધિક્ષક એસ. કે. રાયે જણાવ્યું કે, ગણપતિની મૂર્તિ લાવવામાં આવી રહી હતી ત્યારે હાઈટેન્શન તાર નીચે થઈને લારી પસાર થઈ રહી હતી. મૂર્તિ તારમાં ન અથડાય તે માટે યુવાનોએ પીવીસી પાઈપ વડે તાર ઊંચા કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તાર એકબીજા સાથે અથડાતાં સ્પાર્ક થયો અને વીજપ્રવાહ લારી સુધી પહોંચ્યો. આના કારણે વાહન પરના સાત યુવાનોને વીજશોક લાગ્યો, જેમાંથી બેનું મૃત્યુ થયું અને પાંચ ગંભીર રીતે દાઝી ગયા.
આ ઘટનાએ સલામતીના નિયમોના પાલન અંગે ફરી એકવાર સવાલો ઉભા કર્યા છે. પોલીસે અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. આવા ધાર્મિક ઉત્સવોમાં સલામતીના પગલાં યોગ્ય રીતે લેવામાં આવે તે ખૂબ જ જરૂરી છે, જેથી ભવિષ્યમાં આવી દુર્ઘટનાઓ ટળી શકે.
