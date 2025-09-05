ETV Bharat / state

વલસાડના કાંજણરણછોડ ગામમાં ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન દુર્ઘટના: એક યુવાનનું મોત, એક ગંભીર રીતે ઘાયલ

સારંગપુર ફાટક પાસે આવેલા પરશોત ફળિયામાં ટેમ્પોમાં મુકાયેલ ડી.જે.ની ચેનલ ઝાડ સાથે અથડાતા એક ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો હતો.



વલસાડ: કાંજણરણછોડ ગામમાં ગણેશ વિસર્જનની આનંદયાત્રા દુર્ઘટનામાં ફેરવાઈ ગઈ. સારંગપુર ફાટક પાસે આવેલા પરશોત ફળિયામાં ટેમ્પોમાં મુકાયેલ ડી.જે.ની ચેનલ ઝાડ સાથે અથડાતા એક ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ દુર્ઘટનામાં ગામના 21 વર્ષીય રોનક જયેશભાઈ કાકવાનો કરુણ મોત નિપજ્યું છે, જ્યારે તેનો સાથીદાર 19 વર્ષીય આશિષ કાકવા હાલ ગંભીર ઈજાઓ સાથે વલસાડ કસ્તુરબા હોસ્પિટલની ICUમાં સારવાર હેઠળ છે. આ બનાવે ગામ સહિત સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ છે.

ગણેશ વિસર્જન પૂરેપૂરી થઈ જતા ગામના કેટલાક યુવાનો ડી.જે. સાથે ટેમ્પામાં સવાર થઈને પરત ફરી રહ્યા હતા. આઇસર ટેમ્પો ચલાવી રહેલા ડ્રાઇવર વિજય પટેલે વાહન પુરઝડપે હંકાર્યું હોવાનું જોનારાઓએ જણાવ્યું છે. ટેમ્પામાં મુકાયેલ ડી.જે.ની મોટી ચેનલ રસ્તા કિનારે આવેલા ઝાડ સાથે અથડાતા જ ભારે દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી. અથડામણ એટલી જોરદાર હતી કે ટેમ્પો રસ્તાની સાઇડમાં ઉતરી ગયો અને પાછળના ભાગે બેઠેલા યુવાનો પર ચેનલ પડી ગઇ.




21 વર્ષીય યુવકનું સારવાર દરમ્યાન મોત:

આ અકસ્માતમાં રોનક કાકવા (ઉંમર 21 વર્ષ) સીધો જ ચેનલની ઝપેટમાં આવ્યો હતો. માથામાં ગંભીર ઈજા થતાં તે બેભાન હાલતમાં પડ્યો હતો. તરત જ ગ્રામજનો અને સાથી યુવકોની મદદથી 108 એમ્બ્યુલન્સ બોલાવવામાં આવી હતી અને રોનક સાથે આશિષ કાકવા (ઉંમર 19 વર્ષ)ને વલસાડ કસ્તુરબા હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. તબીબોએ તાત્કાલિક સારવાર હાથ ધરી હતી, પરંતુ માથાની ગંભીર ઈજાઓને કારણે રોનકને સાંજે 7:48 કલાકે મૃત જાહેર કરાયો હતો. રોનકના અવસાનના સમાચાર સાથે જ તેના કુટુંબમાં અશ્રુધારા વહેવા લાગી હતી. યુવાન પુત્રના મોતથી પિતા જયેશભાઈ કાકવા સહિત સમગ્ર પરિવારને શોકનો પહાડ તૂટી પડ્યો હતો. ગામના સેકડો લોકો હોસ્પિટલમાં ઉમટી પડ્યા હતા અને સૌની આંખો ભીનાશથી ભરાઈ ગઈ હતી.




અન્ય એક યુવક ICUમાં દાખલ:

આ જ અકસ્માતમાં રોનકનો મિત્ર આશિષ કાકવા (ઉંમર 19 વર્ષ)ને માથા, ખભા, પગ અને હાથમાં ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે. તબીબોએ તેને ICUમાં ખસેડી સારવાર શરૂ કરી છે. પરિવારજનો અને મિત્રો તેના સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. બીજી તરફ ટેમ્પામાં સવાર રહેલા ચિરાગ ઠાકોર અને વિકેશ કાકવા સુરક્ષિત રીતે બચી ગયા છે.

ટેમ્પો ચાલક વિરુદ્ધ થઈ ફરિયાદ:

આ અકસ્માત બાદ મૃતકના પિતા જયેશભાઈ કાકવાએ કડક કાર્યવાહી કરવાની માગણી કરી છે. તેમણે પોલીસ સમક્ષ ફરિયાદ નોંધાવી છે કે ડ્રાઇવર વિજય પટેલે બેદરકારીપૂર્વક અને પુરઝડપે વાહન હંકારતા આ દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. પોલીસે ફરિયાદના આધારે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

પંથકમાં કરુણ ઘટનાને પગલે શોકનો માહોલ:

આ અણધારી ઘટનાથી કાજણરણછોડ ગામ તેમજ આસપાસના વિસ્તારોમાં શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ છે. ગણેશ વિસર્જનનો આનંદ પળવારમાં શોકમાં ફેરવાઈ ગયો હતો. રોનકનો અચાનક થયેલો અવસાન માત્ર તેના પરિવાર માટે જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ગામ માટે મોટો આઘાત સાબિત થયો છે. યુવાન રોનક ગામમાં સૌજન્યપ્રિય અને મૈત્રીભાવ ધરાવતા હોવાથી તેના અવસાનના સમાચાર સાંભળીને ગામવાસીઓ આઘાતમાં મુકાયા હતા.

ઉજવણી વચ્ચે તકેદારીના અભાવે જીવ ગયો:

ગામના લોકોએ દુઃખ વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું કે આવા પ્રસંગોમાં સુરક્ષા તથા સાવચેતીના પગલાં લેવામાં આવવા જોઈએ. ડી.જે. સહિતના સાધનોને યોગ્ય રીતે બાંધી રાખવામાં આવ્યા ન હતા અને ડ્રાઇવરે પણ વાહન ધીમા વેગે હંકારવું જોઈએ હતું. એક ક્ષણની બેદરકારીને કારણે એક યુવાનનું કરુણ મોત નિપજ્યું છે અને બીજો યુવાન હોસ્પિટલમાં જીવન માટે ઝઝૂમી રહ્યો છે.

અંતિમ વિધિમાં અનેક લોકો જોડાયા:

રોનક કાકવાનો અંતિમ સંસ્કાર શોકમય વાતાવરણ વચ્ચે કરવામાં આવ્યો હતો. સેકડો ગ્રામજનો, સગા-સંબંધીઓ અને મિત્રો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ગામના યુવાનોમાં ભારે દુઃખ જોવા મળ્યું હતું. સૌએ રોનકને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી પરિવારજનોને સાંત્વના આપી હતી.

આમ કાંજણરણછોડ ગામની એક ઉત્સાહ પૂર્ણ કાર્યક્રમ ક્ષણોમાં જ દુર્ઘટનામાં ફેરવાઈ ગઈ. યુવાનોની બેદરકારી, ડ્રાઇવરની બેફામ ગતિ અને સુરક્ષાની અવગણનાએ એક હસતાં-ખિલખિલતાં યુવાનને જીવનથી વંચિત કરી દીધો છે. આ બનાવ ગામ માટે કડક ચેતવણીરૂપ છે કે ભવિષ્યમાં આવા પ્રસંગોમાં સલામતીને પ્રથમ પ્રાધાન્ય આપવાની જરૂરી વર્તાઈ રહી છે.

