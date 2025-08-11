ETV Bharat / state

અરવલ્લીમાં ડોનેશન પ્રથાને લઈ ABVP દ્વારા વિરોધ, વાત્રક મહાવીર નર્સિંગ સ્કૂલ સામે આંદોલનની ચીમકી

બાયડ તાલુકાના વાત્રક મહાવીર નર્સિંગ સ્કૂલ સામે મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો ભેગા થઈને સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા.

અરવલ્લીમાં ડોનેશન પ્રથાને લઈને ABVP દ્વારા વિરોધ
અરવલ્લીમાં ડોનેશન પ્રથાને લઈને ABVP દ્વારા વિરોધ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2025 at 4:44 PM IST

2 Min Read

અરવલ્લી : અરવલ્લી જિલ્લામાં ડોનેશન પ્રથાને લઈને વિદ્યાર્થી સંગઠન અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ (ABVP) દ્વારા કડક વિરોધ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. બાયડ તાલુકાના વાત્રક મહાવીર નર્સિંગ સ્કૂલ સામે મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો ભેગા થઈને સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા.

સંસ્થામાં શિક્ષણના હક પર આંચકો પહોંચાડતા અને પારદર્શિતાને ઠેસ પહોંચાડતા, બિનઅધિકૃત રીતે ડોનેશન લેવામાં આવી રહ્યું છે. ABVPના આગેવાનોએ જણાવ્યું કે નર્સિંગ જેવા સેવાભાવી ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે પણ લાખો રૂપિયાની ગેરકાયદેસર ઉઘરાણી થઈ રહી છે. જે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ માટે શિક્ષણના દરવાજા બંધ કરે છે.

અરવલ્લીમાં ડોનેશન પ્રથાને લઈને ABVP દ્વારા વિરોધ (Etv Bharat Gujarat)

ABVPના નેતાઓએ આક્ષેપ કર્યો કે, શાળા તરફથી દરેક વિદ્યાર્થી પાસેથી યુનિફોર્મ માટે આશરે 5 હજાર રૂપિયા વસૂલવામાં આવે છે. જે બજારની સરખામણીમાં અનેકગણી રકમ છે. આ સાથે જ એડમિશન પ્રક્રિયામાં પણ મોટા પાયે ડોનેશન લેવામાં આવે છે. આ રકમ કોઈ સત્તાવાર ફી સ્ટ્રક્ચરમાં દર્શાવવામાં આવતી નથી અને તે રોકડ સ્વરૂપે લેવાઈ રહી છે.

જેથી સંસ્થાના હિસાબમાં તેનો કોઈ પુરાવો રહેતો નથી. અનેક વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓએ પણ દબાણના આક્ષેપો કરતાં જણાવ્યું કે જો તેઓ આ રકમ ચૂકવવા તૈયાર ન હોય તો તેમને પ્રવેશ આપવામાં આવતો નથી, જે સ્પષ્ટપણે શિક્ષણના અધિકારનું હનન છે.

અરવલ્લીમાં ડોનેશન પ્રથાને લઈને ABVP દ્વારા વિરોધ
અરવલ્લીમાં ડોનેશન પ્રથાને લઈને ABVP દ્વારા વિરોધ (Etv Bharat Gujarat)

તાત્કાલિક કાર્યવાહીની માંગ : ABVPના વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન, સંસ્થાના સંચાલન તંત્ર અને જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીને તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવાની માંગ સાથે લેખિત રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. સંગઠને ચેતવણી આપી કે જો આવું ગેરકાયદેસર ડોનેશન ઉઘરાવવાનું ચાલુ રહેશે, તો આગામી દિવસોમાં આંદોલનને વધુ તીવ્ર બનાવવામાં આવશે અને રાજ્યવ્યાપી સ્તરે આ મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવશે.

ABVPના પ્રતિનિધિઓએ સરકારને વિનંતી કરી કે, તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં ફી અને યુનિફોર્મના દરની સ્પષ્ટ અને પારદર્શક નીતિ બનાવવામાં આવે, જેથી ભવિષ્યમાં કોઈપણ વિદ્યાર્થી અથવા વાલી સાથે આર્થિક શોષણ ન થાય. આ ઘટનાએ સમગ્ર જિલ્લામાં શૈક્ષણિક ક્ષેત્રમાં ચાલી રહેલી ગેરરીતિઓ સામે ચર્ચા અને ચિંતા બંનેને વેગ આપ્યો છે.

આ અંગે મહાવીર નર્સિંગ સ્કૂલના ટ્રસ્ટી મંડળનો ETV Bharat દ્વારા સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કરાયો હતો, પરંતુ તેમણે સમગ્ર બાબતે મીડિયા સમક્ષ કંઈપણ બોલવાનો ઈનકાર કરી દીધો હતો.

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

