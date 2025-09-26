ETV Bharat / state

ભાવનગર યુનિ.માં પડતર પ્રશ્નોને લઈને ABVPનો હોબાળો, સદબુદ્ધિ હવન અને આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી

ભાવનગર અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ પરિષદ દ્વારા યુનિવર્સિટીને કેન્ટીનથી એક રેલી યોજવામાં આવી હતી.

ભાવનગર યુનિ.માં ABVPની રેલી
ETV Bharat Gujarati Team

September 26, 2025

ભાવનગર: ભાવનગર યુનિવર્સિટીમાં અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ દ્વારા વિવિધ પ્રશ્નોને લઈને અગાઉ પણ કરેલી રજૂઆતો અને આવેદનપત્ર આપવા છતાં પણ કોઈ કામગીરી નહીં થતા અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ ફરી યુનિવર્સિટી કાર્યાલયમાં પહોંચીને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. જો કે ત્યારબાદ અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પર ત્યાં જ બેસી ગયું હતું.

અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદની રેલી બાદ આવેદન
ભાવનગર અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ પરિષદ દ્વારા યુનિવર્સિટીને કેન્ટીનથી એક રેલી યોજવામાં આવી હતી. આ રેલી યુનિવર્સિટીના મુખ્ય કાર્યાલય સુધી પહોંચી હતી. યુનિવર્સિટી તરફથી અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદના કાર્યક્રમને પગલે પોલીસ તંત્રને જાણ કરતા પોલીસ કાફલો ગોઠવાઈ ગયો હતો. તેના વચ્ચે પણ અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ દ્વારા કુલપતિને મળીને અગાઉ કરેલી રજૂઆતોને પગલે કોઈ કામગીરી ના થઈ હોવાને લઈને પુનઃ લેખિત રજૂઆત કરીને ત્યાં જ અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ દ્વારા ધામાં નાખવામાં આવ્યા હતા.

ભાવનગર યુનિ.માં ABVPની રેલી

વિધાર્થી પરિષદે આ મુદ્દે આક્રોશ ઠાલવ્યો
અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદના પ્રમુખ જયદીપસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, દોઢ મહિનાથી અમે વિવિધ વિષયો ઉપર આવેદનપત્ર આપીએ છીએ. ત્યારબાદ પણ આજ સુધી કોઈ નિર્ણય નહીં આવતા આજે આવેદનપત્ર આપીને અમે કાર્યાલયમાં જ બેસી ગયા છીએ. યુનિવર્સિટી કેટલાક વિષયમાં જેમ કે ઈકોનોમી, એમએ વિષય વગેરેમાં ખરાબ રીઝલ્ટ આવ્યું છે અને સાફ-સફાઈ પણ કરવામાં આવતી નથી. કેમ્પસની અંદરના મુદ્દાને લઈને અમે આવેદન આપ્યું છે.

ભાવનગર યુનિ.માં ABVPની રેલી

આગામી દિવસોમાં ચીમકી ઉચ્ચારી
ઘણા સમયથી યુનિવર્સિટીને આવેદનપત્ર આપીને રજૂઆત કરતા અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ દ્વારા ફરી આવેદનપત્ર આપીને રોષ ઠાલવ્યો છે. ત્યારે અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદના પ્રમુખ જયદીપસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, જો યુનિવર્સિટી દ્વારા કોઈ નિર્ણય 15 દિવસમાં કરવામાં નહીં આવે તો વિવિધ પ્રકારના કાર્યક્રમ અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી દ્વારા આપવામાં આવશે. જેમાં સદબુદ્ધિ હવન તેમજ ઉગ્ર આંદોલન પણ કરવામાં આવી શકે છે.

ભાવનગર યુનિ.માં ABVPની રેલી

