જૂનાગઢમાં બીલાભાઈની દરિયાદિલી, ડિમોલિશન બાદ બેઘર બનેલા લોકોનેે વિનામૂલ્યે રહેવા આમંત્રણ - JUNAGADH DEMOLITION

જૂનાગઢમાં ડિમોલિશન ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : May 1, 2025 at 2:55 PM IST | Updated : May 1, 2025 at 3:03 PM IST 2 Min Read

જુનાગઢ: રોબિન હુડ આ એક એવું નામ છે કે, જે કોઈપણ વ્યક્તિને મુશ્કેલીના સમયમાં મદદ કરીને તેની મુશ્કેલીમાં ઘટાડો થાય તેવા માટે તેવા પ્રયાસો કરતો હતો. રોબીન હુડ જેવું જ પાત્ર જૂનાગઢમાં પણ જોવા મળે છે. બિલ્લાભાઈ રબારી ઘર વિહોણા લોકો માટે તેમણે તેમના ઘરના તમામ દરવાજા ખુલ્લા મુક્યા છે ન માત્ર રહેવાનું, પરંતુ જ્યાં સુધી અસરગ્રસ્ત લોકોને રહેવાની કોઈ વ્યવસ્થા ન થાય ત્યાં સુધી ભોજન કરાવવાની તૈયારી પણ દર્શાવી છે. જૂનાગઢમાં પણ છે રોબીન હુડ: ગઈ કાલે ધારાગઢ દરવાજા નજીક જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા, પાછલા ઘણા વર્ષોથી સરકારી સર્વે નંબર 1484 પર થયેલા દબાણો ને દૂર કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. આજે પણ આ વિસ્તારમાંથી કાટમાળ હટાવવાની કામગીરી પ્રગતિમાં છે, આવા સમયે જૂનાગઢના રોબિનહૂડ તરીકે બિલ્લાભાઈ રબારી સામે આવ્યા છે. 60 જેટલા પરિવારો ગઈ કાલે દબાણ તૂટી જતા ઘર વિહોણા બન્યા છે, આવા સર્વે સમાજના લોકો માટે બિલાભાઈ રબારીએ પોતાની માલિકીનો આખું કોમ્પ્લેક્સ ઘરવિહોણા બનેલા પરિવારો પૈકી કોઈપણને રહેવા માટે ખુલ્લી ઓફર કરી છે ન માત્ર રહેવાનું પરંતુ જ્યાં સુધી આ 60 પરિવારો તેમના કોઈ કાયમી અને પાકા નિવાસસ્થાની વ્યવસ્થા ન કરે ત્યાં સુધી તેને વિનામૂલ્ય રહેવા અને જમવાની સુવિધા આપવાની તૈયારી રોબીન હુડ સમાન બિલ્લાભાઈ રબારી એ દર્શાવી છે. જૂનાગઢમાં બીલાભાઈની દરિયાદિલી (Etv Bharat Gujarat) ઘર વિહોણા બનેલા પરિવારોની ચિંતા: ગઈકાલે દબાણ દૂર થતા 60 જેટલા પરિવારો ઘર વિહોણા થયા છે, તેની ચિંતા બીલાભાઈ રબારીએ કરી છે. એક તરફ ગરમીનું પ્રચંડ મોજું બીજી તરફ દૈનિક મજૂરી કરીને ઘર ચલાવતા તમામ ધર્મના લોકો આજે બે ઘર થયા છે. ગરમીમાં પાંચ મિનિટ રોડ ઉપર ઉભા રહી શકાય તેવી સ્થિતિ નથી આવા સમયે નાના-નાના બાળકો મહિલાઓ વૃદ્ધો ઘર તૂટી જતા આશરા વિહોણા બન્યા છે, તેની ચિંતા કરીને ઘર વિહોણા બનેલા 60 પરિવારો માટે રહેવાની અને જમવાની પૂરું પાડવાની તૈયારી દર્શાવી છે. બે મહિના પછી ચોમાસુ પણ આવશે આવા સમયે બે ઘર બનેલા 60 પરિવારો ઉપર આભ અને નીચે ધરતીને ઘર બનાવીને કઈ રીતે રહી શકે તેની ચિંતા કરીને કળિયુગમાં પણ રોબીન હુડ હોઈ શકે છે, તેવી કલ્પનાને સાકાર કરી છે. આ પણ વાંચો: જૂનાગઢમાં બુલડોઝરવાળી 3.0 : ઉપરકોટ વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર દબાણો જમીનદોસ્ત, જુઓ વીડિયો સૌરાષ્ટ્રના આગવા નેતા ઉચ્છંગરાય ઢેબરનો અમૂલ્ય ફાળો, ગુજરાતની સ્થાપના પહેલા અને પછી...

Last Updated : May 1, 2025 at 3:03 PM IST