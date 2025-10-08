ગુજરાતમાં સ્થાનિક ચૂંટણી પહેલાં AAPનો મોટો નિર્ણય: કોંગ્રેસ સાથે ગઠબંધન નહીં
સંભવિત ગઠબંધનને લઈને AAPના પ્રદેશ અધ્યક્ષ ઇસુદાન ગઢવીએ મહત્ત્વનું નિવેદન આપ્યું છે.
Published : October 8, 2025 at 7:45 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ નજીક આવતાં રાજકીય ગરમાવો વધી ગયો છે. આ ચૂંટણીઓમાં કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી (AAP) વચ્ચે ગઠબંધન થશે કે નહીં, તે અંગે ચર્ચાઓ અને અટકળો ચાલી રહી છે. આ સંભવિત ગઠબંધનને લઈને AAPના પ્રદેશ અધ્યક્ષ ઇસુદાન ગઢવીએ મહત્ત્વનું નિવેદન આપ્યું છે.
ઇસુદાન ગઢવીએ આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓને લઈને જણાવ્યું કે, "કોંગ્રેસ સાથે ગઠબંધન નહીં થાય, કારણ કે કોંગ્રેસે ગુજરાતની જનતાની આશાઓ પર પાણી ફેરવ્યું છે. વિસાવદર પેટાચૂંટણીમાં કોંગ્રેસે ઉમેદવાર ઉભો રાખ્યો, જેનાથી જનતાનો વિશ્વાસ તૂટ્યો. પેટાચૂંટણી દરમિયાન ચાર કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો અને એક AAPના ધારાસભ્યએ રાજીનામું આપ્યું હતું. અમે લોકસભા ચૂંટણીમાં ગઠબંધન કર્યું અને વાવની પેટાચૂંટણીમાં પણ કોંગ્રેસને સમર્થન આપ્યું. પરંતુ વિસાવદરમાં કોંગ્રેસે ભાજપના કહેવાથી ઉમેદવાર ઉભો રાખ્યો, જેનું ગુજરાતની જનતાએ જોયું. આમ આદમી પાર્ટી પર લોકોનો વિશ્વાસ છે, કારણ કે અમે વંચિત અને ગરીબ લોકોની પાર્ટી છીએ."
ગઢવીએ વધુમાં જણાવ્યું, "ગુજરાતની જનતાએ અમને વિનંતી કરી છે કે કોંગ્રેસ સાથે ગઠબંધન ન કરવું. છેલ્લા બે મહિનામાં કોંગ્રેસના 10,000થી વધુ કાર્યકર્તાઓ AAPમાં જોડાયા છે. ગુજરાતની જનતાની લાગણી છે કે છેલ્લાં 30 વર્ષથી કોંગ્રેસ વિપક્ષની ભૂમિકા નિભાવી શકી નથી. લોકો માને છે કે ભાજપને એકમાત્ર આમ આદમી પાર્ટી જ હરાવી શકે. કોંગ્રેસના ઉમેદવારો ભાજપની ઓફિસમાંથી નક્કી થાય છે. આથી AAP કોંગ્રેસ સાથે ગઠબંધન કરીને જનતાનો વિશ્વાસ ગુમાવવા માગતી નથી. તેથી, આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં AAP કોંગ્રેસ સાથે ગઠબંધન નહીં કરે."
આમ આદમી પાર્ટી ભાજપની બી-ટીમ છે: મનીષ દોશી - કોંગ્રેસ, પ્રવક્તા
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે ત્યારે આમ આદમી પાર્ટી (આપ) ગુજરાતના પ્રમુખ ઇશુદાન ગઢવીએ મોટું નિવેદન આપીને કોંગ્રેસ સાથે ગઠબંધન કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. આ નિવેદનના પગલે કોંગ્રેસે પણ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી છે.
આમ આદમી પાર્ટીના પ્રમુખ ઇશુદાન ગઢવીના નિવેદન પર પ્રતિક્રિયા આપતાં કોંગ્રેસના પ્રવક્તા મનીષ દોશીએ જણાવ્યું કે, "ગુજરાતમાં ગાંધી અને સરદારના મૂલ્યો પર આધારિત કોંગ્રેસ પાર્ટી વર્ષોથી જનતાના હિતો માટે લડત આપી રહી છે. ગુજરાતના નાગરિકોને શિક્ષણનો અધિકાર, ખેડૂતોના હકો, યુવાનો માટે રોજગાર, મહિલાઓની સુરક્ષા અને નાના વેપારીઓને ધંધા-રોજગારની તકો મળે તે માટે કોંગ્રેસ સતત સંઘર્ષ કરી રહી છે."
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "કોંગ્રેસે પહેલેથી જ સ્પષ્ટ કરી દીધું હતું કે આમ આદમી પાર્ટી ભાજપની બી-ટીમ છે અને તેની સાથે અમે ગઠબંધન કરવાના નથી. આપ ઘણા સમયથી માત્ર કોંગ્રેસને નુકસાન પહોંચાડવાના ઉદ્દેશ્યથી કામ કરે છે. તેમનો એજન્ડા દિલ્હીમાં બેસીને નક્કી થયેલી સ્ક્રિપ્ટ પ્રમાણે ચાલે છે. આવી પાર્ટી વ્યવસ્થામાં કઈ રીતે સાચી ગણાય?"
કોંગ્રેસ પક્ષના અધ્યક્ષ અમિત ચાવડા અને તુષાર ચૌધરી સહિત સમગ્ર કોંગ્રેસે પહેલેથી જ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આમ આદમી પાર્ટી સાથે કોઈ પણ પ્રકારનું ગઠબંધન નહીં કરવામાં આવે. મનીષ દોશીએ ઉમેર્યું, "ભાજપ સાથે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે જોડાયેલી કોઈ પણ પાર્ટી સાથે અમે ગઠબંધન નહીં કરીએ. તમામ ચૂંટણીઓમાં કોંગ્રેસ પોતાની વિચારધારા સાથે મજબૂતીથી લડશે અને ગુજરાતના નાગરિકોના હિતો માટે સંપૂર્ણ પ્રતિબદ્ધતા સાથે કામ કરશે."
