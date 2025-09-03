AAPનું ખેડૂતોના સમર્થનમાં ચોટીલા ખાતે મહાસંમેલન, અરવિંદ કેજરીવાલ આપશે હાજરી

અમદાવાદ: આમ આદમી પાર્ટી (AAP)એ અમદાવાદ ખાતે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજીને ભારત સરકારના કપાસની આયાત વેરામુક્ત કરવાના નિર્ણયનો વિરોધ કર્યો છે. પાર્ટીના જણાવ્યા અનુસાર, આ નિર્ણયથી ગુજરાત સહિત સમગ્ર ભારતના ખેડૂતોને મોટું નુકસાન થશે. આ સંદર્ભે, 7 સપ્ટેમ્બરે ચોટીલા ખાતે AAP દ્વારા ખેડૂત મહાસંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવશે, જેમાં પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ હાજર રહેશે.
પ્રદેશ કાર્યાલય ખાતે યોજાયેલી પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં AAPના પ્રદેશ મહામંત્રી સાગર રબારી અને કિસાન સેલના પ્રદેશ પ્રમુખ રાજુભાઈ કરપડાએ ભાગ લીધો. સાગર રબારીએ જણાવ્યું કે, ભાજપ સરકારના શાસનમાં નાના ધંધા અને રોજગાર ખોરવાયા છે, જેના કારણે લોકો ખેતી તરફ વળ્યા છે. આવા સમયે કપાસની આયાત વેરામુક્ત કરવાના નિર્ણયથી અમેરિકા, ચીન સહિત અન્ય દેશો ભારતમાં કપાસ મોકલશે, જેનાથી ગુજરાતના ખેડૂતોના કપાસનું બજાર ખોરવાશે. તેમણે આશંકા વ્યક્ત કરી કે, આ નિર્ણયથી ખેડૂતોનો કપાસ ખરીદનાર કોઈ નહીં મળે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, 2024ના અતિવૃષ્ટિ રાહત પેકેજની જાહેરાત થઈ હોવા છતાં ખેડૂતોને હજુ સુધી નાણાં મળ્યા નથી.
રાજુભાઈ કરપડાએ આરોપ લગાવ્યો કે, સરકારે વિકસિત દેશોના દબાણમાં અને કેટલાક ભારતીય વેપારીઓને ફાયદો પહોંચાડવા આ નિર્ણય લીધો છે, જે ખેડૂતો માટે નુકસાનકારક છે. તેમણે જણાવ્યું કે, 7 સપ્ટેમ્બરે ચોટીલા ખાતે યોજાનાર ખેડૂત મહાસંમેલન છેલ્લા 35 વર્ષમાં સૌથી મોટું હશે. આ સંમેલનમાં ખેડૂતોના હિત માટે કપાસના પ્રતિ મણ રૂ. 2100નો ભાવ ચૂકવવાની માંગ ઉઠાવવામાં આવશે. અરવિંદ કેજરીવાલ આ સંમેલનમાં ખેડૂતોના સમર્થનમાં અવાજ ઉઠાવશે. તેમણે ચેતવણી આપી કે, જો સરકાર ખેડૂતોની માંગ નહીં સ્વીકારે તો AAP ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં ખેડૂત મહાસંમેલનોનું આયોજન કરશે.
