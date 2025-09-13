AAPની વિદ્યાર્થી પાંખ ASAPમાં નવા પદાધિકારીઓની નિમણૂક, ગુજરાતમાં શિક્ષણની સ્થિતિને લઈને ઉઠાવશે સવાલ
Published : September 13, 2025 at 8:48 PM IST
અમદાવાદ : આમ આદમી પાર્ટી (AAP)એ ગુજરાતમાં તેની વિદ્યાર્થી પાંખ, એસોસિએશન ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ ફોર ઓલ્ટરનેટિવ પોલિટિક્સ (ASAP)માં નવા પદાધિકારીઓની નિમણૂક કરી છે. AAPના ફ્રન્ટલ સંગઠન પ્રદેશ મહામંત્રી સામત ગઢવીએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ દ્વારા આ નિમણૂકોની જાહેરાત કરી. તેમણે જણાવ્યું કે ASAP વિદ્યાર્થીઓના હક અને શિક્ષણના મુદ્દાઓ માટે એક મજબૂત અવાજ બનશે.
ASAPમાં નવા પદાધિકારીઓની નિમણૂક
આ નિમણૂકોમાં ધાર્મિક માથુકિયાને ASAPના પ્રદેશ પ્રમુખ અને સુરજ બગડાને સંગઠન મહામંત્રી તરીકેની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, ચિરાગ અમીનને ઉત્તર ગુજરાત, પ્રદીપ કાકડીયાને દક્ષિણ ગુજરાત, યાત્રિક પટેલને મધ્ય ઝોન, પ્રણવ ગઢવીને સૌરાષ્ટ્ર ઝોન 1 અને અભિષેક સોલંકીને સૌરાષ્ટ્ર ઝોન 2ના પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. કેયુર દેસાઇ, કિશન સોલંકી, અને ઉવેશ કારીયાણીયાને પ્રદેશ મંત્રી પદ અને તેજશ દેલવાડીયાને સોશિયલ મીડિયા ઇન્ચાર્જની જવાબદારી મળી છે.
AAPના ફ્રન્ટલ સંગઠન પ્રદેશ મહામંત્રી સામત ગઢવીએ જણાવ્યું
સામત ગઢવીએ જણાવ્યું કે, "ASAPનો મુખ્ય ઉદ્દેશ માત્ર વિરોધ પ્રદર્શનો કરવાનો નથી, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓને રાજકારણ અને તેમના અધિકારોની સાચી સમજ આપવાનો છે. AAP યુવાનોને રાજનીતિમાં જોડાવા અને સકારાત્મક પરિવર્તન લાવવા માટે એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડશે. તેમણે ઉમેર્યું કે આગામી સમયમાં ASAP દ્વારા 1 લાખ યુવાનોને પાર્ટી સાથે જોડવામાં આવશે. જેઓ ભવિષ્યમાં તાલુકા, જિલ્લા, અને નગરપાલિકાની ચૂંટણીઓ લડીને ગુજરાતના રાજકારણમાં નવો ઇતિહાસ રચશે.
આમ આદમી પાર્ટીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, "અન્ય પક્ષોની જેમ તેઓ ભાઈ-ભત્રીજાવાદને બદલે, દેશ અને રાજ્ય માટે કંઈક કરી બતાવવાની ઈચ્છા ધરાવતા યુવાનોને તક આપશે. સામત ગઢવીએ ગુજરાતની શિક્ષણ વ્યવસ્થાની કથળેલી સ્થિતિ પર પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી અને કહ્યું કે દેશની ટોપ 100 કોલેજોમાં ગુજરાતની એક પણ કોલેજનો સમાવેશ થતો નથી. ASAPના યુવાનો આ તમામ સમસ્યાઓ સામે અવાજ ઉઠાવશે અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે થતા અન્યાય વિરુદ્ધ લડત ચલાવશે.
