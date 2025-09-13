ETV Bharat / state

AAPની વિદ્યાર્થી પાંખ ASAPમાં નવા પદાધિકારીઓની નિમણૂક, ગુજરાતમાં શિક્ષણની સ્થિતિને લઈને ઉઠાવશે સવાલ

એસોસિએશન ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ ફોર ઓલ્ટરનેટિવ પોલિટિક્સ (ASAP)માં નવા પદાધિકારીઓની નિમણૂક

ASAPમાં નવા પદાધિકારીઓની નિમણૂક
ASAPમાં નવા પદાધિકારીઓની નિમણૂક (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 13, 2025 at 8:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : આમ આદમી પાર્ટી (AAP)એ ગુજરાતમાં તેની વિદ્યાર્થી પાંખ, એસોસિએશન ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ ફોર ઓલ્ટરનેટિવ પોલિટિક્સ (ASAP)માં નવા પદાધિકારીઓની નિમણૂક કરી છે. AAPના ફ્રન્ટલ સંગઠન પ્રદેશ મહામંત્રી સામત ગઢવીએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ દ્વારા આ નિમણૂકોની જાહેરાત કરી. તેમણે જણાવ્યું કે ASAP વિદ્યાર્થીઓના હક અને શિક્ષણના મુદ્દાઓ માટે એક મજબૂત અવાજ બનશે.

ASAPમાં નવા પદાધિકારીઓની નિમણૂક

આ નિમણૂકોમાં ધાર્મિક માથુકિયાને ASAPના પ્રદેશ પ્રમુખ અને સુરજ બગડાને સંગઠન મહામંત્રી તરીકેની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, ચિરાગ અમીનને ઉત્તર ગુજરાત, પ્રદીપ કાકડીયાને દક્ષિણ ગુજરાત, યાત્રિક પટેલને મધ્ય ઝોન, પ્રણવ ગઢવીને સૌરાષ્ટ્ર ઝોન 1 અને અભિષેક સોલંકીને સૌરાષ્ટ્ર ઝોન 2ના પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. કેયુર દેસાઇ, કિશન સોલંકી, અને ઉવેશ કારીયાણીયાને પ્રદેશ મંત્રી પદ અને તેજશ દેલવાડીયાને સોશિયલ મીડિયા ઇન્ચાર્જની જવાબદારી મળી છે.

ASAPમાં નવા પદાધિકારીઓની નિમણૂક (Etv Bharat Gujarat)

AAPના ફ્રન્ટલ સંગઠન પ્રદેશ મહામંત્રી સામત ગઢવીએ જણાવ્યું

સામત ગઢવીએ જણાવ્યું કે, "ASAPનો મુખ્ય ઉદ્દેશ માત્ર વિરોધ પ્રદર્શનો કરવાનો નથી, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓને રાજકારણ અને તેમના અધિકારોની સાચી સમજ આપવાનો છે. AAP યુવાનોને રાજનીતિમાં જોડાવા અને સકારાત્મક પરિવર્તન લાવવા માટે એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડશે. તેમણે ઉમેર્યું કે આગામી સમયમાં ASAP દ્વારા 1 લાખ યુવાનોને પાર્ટી સાથે જોડવામાં આવશે. જેઓ ભવિષ્યમાં તાલુકા, જિલ્લા, અને નગરપાલિકાની ચૂંટણીઓ લડીને ગુજરાતના રાજકારણમાં નવો ઇતિહાસ રચશે.

ASAPમાં નવા પદાધિકારીઓની નિમણૂક
ASAPમાં નવા પદાધિકારીઓની નિમણૂક (Etv Bharat Gujarat)

આમ આદમી પાર્ટીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, "અન્ય પક્ષોની જેમ તેઓ ભાઈ-ભત્રીજાવાદને બદલે, દેશ અને રાજ્ય માટે કંઈક કરી બતાવવાની ઈચ્છા ધરાવતા યુવાનોને તક આપશે. સામત ગઢવીએ ગુજરાતની શિક્ષણ વ્યવસ્થાની કથળેલી સ્થિતિ પર પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી અને કહ્યું કે દેશની ટોપ 100 કોલેજોમાં ગુજરાતની એક પણ કોલેજનો સમાવેશ થતો નથી. ASAPના યુવાનો આ તમામ સમસ્યાઓ સામે અવાજ ઉઠાવશે અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે થતા અન્યાય વિરુદ્ધ લડત ચલાવશે.

આ પણ વાંચો :

  1. AAPનું ખેડૂતોના સમર્થનમાં ચોટીલા ખાતે મહાસંમેલન, અરવિંદ કેજરીવાલ આપશે હાજરી
  2. આમ આદમી પાર્ટી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી એકલા હાથે લડશે, કોંગ્રેસ સાથે કોઈ ગઠબંધન કરશે નહીં: ઈસુદાન ગઢવી

For All Latest Updates

TAGGED:

ASAP GUJARATAAM AADMI PARTYSAMAT GADHAVIAAP GUJARATASAP GUJARAT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.