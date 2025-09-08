વિધાનસભામાં MLA ગોપાલ ઇટાલિયાનો પહેલો દિવસ, જૂના સંભારણા-નવી ઈનિંગ અને ચૈતર વસાવા વિશે શું બોલ્યા, જુઓ
ગોપાલ ઇટાલિયાએ વિધાનસભાના જૂના સંભારણાની સાથે સાથે વિસાવદરની જનતા માટે કયા-કયા પ્રશ્ન પૂછ્યા તેને લઈને ખુલીને ETV Bharat સાથે વાત કરી હતી.
Published : September 8, 2025 at 8:24 PM IST
ગાંધીનગર: પાટનગર ગાંધીનગરમાં આજથી 3 દિવસના ચોમાસા સત્રનો પ્રારંભ થયો છે. વિધાનસભામાં ચોમાસું સત્રનો પ્રથમ દિવસ ખૂબ જ ચર્ચામાં રહ્યો. કોંગ્રેસ દ્વારા ભાજપના મંત્રી બચુ ખાબડના રાજીનામાની માંગ સાથે વિરોધ કરાયો તો AAP દ્વારા રસ્તાની સ્થિતિ અંગે વિરોધ કરાયો. આ બધાની વચ્ચે પહેલીવાર ધારાસભ્ય બનીને વિધાનસભા પગથિયું ચડનારા AAPના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયા પણ ચર્ચામાં રહ્યા. ગોપાલ ઇટાલિયાએ વિધાનસભામાં જઈને ધારાસભ્ય તરીકેની પહેલી ઈનિંગનો પહેલો બોલ રમ્યા. ત્યારે તેમણે વિધાનસભાના જૂના સંભારણાની સાથે સાથે વિસાવદરની જનતા માટે કયા-કયા પ્રશ્ન પૂછ્યા તેને લઈને ખુલીને ETV Bharat સાથે વાત કરી હતી.
ગુજરાત વિધાનસભામાં પહેલા દિવસ અને અત્યાર સુધીની રાજકિય સફર અને પહેલી ઈનિંગનો પહેલો બોલ રમવા પર ગોપાલ ઇટાલિયાએ કહ્યું કે, મોજ આવી ગઈ. આ એક ગૌરવશાળી ભવન છે. અહીંથી ગુજરાતના ખેડૂતો, શ્રમિકો, પશુપાલકો, વેપારીઓ, કર્મચારીઓ સૌના જીવન સાથે જોડાયેલી બાબતોના નિર્ણય અહીંથી થાય છે. ગુજરાતમાં જીવતા વ્યક્તિનું જીવન કેવું હશે, તેની સુખ-સમૃદ્ધિ અને સલામતી કેવી હશે એ બધી બાબતોના નિર્ણયો અને ચર્ચાઓ આ ભવનમાં થાય છે. એવા શક્તિશાળી અને ગૌરવશાળી ભવનની અંદર બેસવાની, ઊભા થઈને બોલવાની મને જે તક અને અધિકાર વિસાવદરની જનતાએ આપ્યો છે તેના માટે હું સૌથી પહેલા વિસાવદરના મતદારોનો ઋુણી છું. તેમણે મને અહીં બેસાડ્યો છે.
વિધાનસભામાં પોતાની જગ્યાએ બેઠા બાદ પહેલો કયો સવાલ મનમાં આવ્યો જે સરકારને દોરવો જોઈએ?
આ સવાલ પર ગોપાલ ઇટાલિયાએ કહ્યું, છૂટા છવાયા પ્રશ્નો તમે આમાં પૂછી નથી શકતા. એડવાન્સમાં પૂછવા પડે. મંત્રી મુજબ વારો હોય. જેમકે 8 તારીખે કોઈ પ્રશ્ન તમારે પૂછવો હોય તો મુખ્યમંત્રી અને ગૃહમંત્રી પાસે જેટલા વિભાગ હોય એ જ પ્રશ્ન 8 તારીખે પૂછી શકાય. 9 તારીખે પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો પાણી પુરવઠા મંત્રી છે, શિક્ષણ મંત્રી છે, આરોગ્ય મંત્રી છે એ બધાનો વારો 9 તારીખે છે.
વિધાનસભામાં વિસાવદરના કયા પ્રશ્નો કરશો?
મેં વિધાનસભામાં અમારા વિસાવદરના પ્રશ્નોમાં અમારા કાના વડલા ફુલઝર ડેમનો પ્રશ્ન મૂકેલો છે. એક જૂનાગઢ કો-ઓપરેટિવ બેંક દ્વારા ખેડૂતો સાથે ખોટું કરવામાં આવ્યું છે એનો પ્રશ્ન મૂકેલો છે. એક અમારા વિસાવદરના ખેડૂતોને પાક નુકસાની નથી મળતી એ પ્રશ્ન મેં વિધાનસભામાં મૂકેલો છે. એ સિવાય અમારા વિસાવદર ટાઉન પ્લાનિંગનો પ્રશ્ન મેં વિધાનસભામાં મૂકેલો છે. આ સિવાય વિસાવદરના જંગલના ગામડાઓ છે એના સેટલમેન્ટનો પ્રશ્ન પણ મેં મૂકેલો છે.
ગુજરાત વિધાનસભામાં પ્રશ્ન પૂછવાની ડ્રો સિસ્ટમ પર ગોપાલ ઇટાલિયાએ કહ્યું કે, ભાજપના ધારાસભ્યોને પાર્ટી તરફથી પ્રશ્નો પૂછવાની મનાઈ છે. કાગળ પર ભાજપના ધારાસભ્યોના પ્રશ્નો હોય વાસ્તવિક રીતે ધારાસભ્ય પોતે પ્રશ્નો પૂછતા નથી. ભાજપના કોઈ ધારાસભ્ય પોતાની મરજી પ્રમાણે પ્રશ્ન નથી પૂછી શકતા. તો કેવી રીતે પ્રશ્ન પૂછે. તમને પ્રશ્ન પૂછવાનું ફોર્મ હોય તેમાં પ્રદેશ પ્રમુખ સવાલ લખી આપે અને ધારાસભ્ય સહી કરી દે. આમ પ્રદેશ પ્રમુખ નક્કી કરે છે કે ધારાસભ્ય કયા સવાલ પૂછશે. સાથે તેમણે એમ પણ કહ્યું કે AAPનું સંખ્યાબળ ઓછું હોવાના કારણે તેમની પાર્ટીને પ્રશ્ન પૂછવાનો નિયમ મુજબ ઓછો સમય મળે છે. જ્યારે ભાજપ પાસે વધારે સંખ્યાબળ હોવાથી તેમને વધુ સમય મળે છે.
એક બાજુ ગોપાલ ઇટાલિયા અને એક બાજુ ચૈતર વસાવા, તો હવે પ્રજાના પ્રશ્નો કરવાનો તમારો વ્યૂહ શું હશે?
એ જાહેરમાં ન કહી દેવાય. ભાજપવાળા સાંભળી જાય તો તેને ક્રેક કરી નાખે એમ છે. બધી વ્યવસ્થા છે પણ થોડી વાર લાગશે. પણ ખૂબ મજા આવશે એ અમારી જવાબદારી છે.
