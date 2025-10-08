પંચમહાલમાં AAPની ગૂજરાત જોડો યાત્રા સભા, ગોપાલ ઈટાલીયાના સરકાર પર પ્રહારો
આમ આદમી પાર્ટીના યુવા નેતા અને વિસાવદર વિધાનસભાના ધારાસભ્ય ગોપાલભાઈ ઈટાલીયાએ જાહેરસભા સંબોધન કરી હતી.
પંચમહાલ : ગુજરાતમાં આવનારા સમયમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી હોવીથી આમ આદમી પાર્ટી હવે જનતાની વચ્ચે જઈ રહી છે. ગૂજરાત જોડો યાત્રા અંર્તગત શહેરા તાલુકાના વાઘજીપુર ગામે આમ આદમી પાર્ટીના યુવા નેતા અને વિસાવદર વિધાનસભાના ધારાસભ્ય ગોપાલભાઈ ઈટાલીયાએ જાહેરસભા સંબોધન કરી હતી.
આમ જનમત પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ સૂરેશભાઈ પરમાર સહિત અન્ય પાર્ટી હોદેદારો પણ આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા હતા. તેમને ગોપાલ ઇટાલિયાએ ખેસ પહેરાવ્યો હતો.
વિસાવદરના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલીયા વાઘજીપુર ખાતે આવી પહોંચતા તેમના હોદ્દેદારો દ્વારા સાફો પહેરાવી અને સાલ ઓઢાડીને સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. મહીસાગર, પંચમહાલ, અને દાહોદ જિલ્લાના હોદ્દેદારો દ્વારા પણ તેમનું હાર પહેરાવીને સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. તેમને પોતાના ભાષણમાં ભાજપ સરકાર પર ચાબખા માર્યા હતા.
ગોપાલ ઇટાલિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "ગુજરાત જોડો યાત્રા અંતર્ગત આયોજન કરવામાં આવેલી મિટિંગમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો આવ્યા છે, ત્યારે આ યુદ્ધ પહેલાંની શાંતિ છે. પરિવર્તનનો પવન ફુકાવાનો છે. વાવાઝોડું આવવાનું છે અને વિસાવદરવાળી થવાની છે. અમારી સાથે સુરેશભાઈ સહિત અન્ય કાર્યકરો પણ આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા છે. ગુજરાતની ભાજપ સરકાર પર આક્ષેપ કરતાં જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતમાં ભય ભૂખ અને ભ્રષ્ટાચાર અને દંડાવાળું શાસન ચાલે છે. ગુજરાત આખું આદમી પાર્ટીની સરકાર બનાવવા થનગની રહ્યું છે. આ વખતે ભાજપની હાર નક્કી છે."
ગુજરાત વિધાનસભામાં ભાજપના ધારાસભ્યોની હેસિયત પટાવાળા કરતા ઓછી છે, તેઓ પણ આક્ષેપ કર્યો હતો અને તેમને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે હું ખોટો હોઉં તો વિધાનસભાના વિડીયો જાહેર કરવા જોઈએ. તેમણે સુપ્રિમ કોર્ટના જજ પરના હુમલાને દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટના ગણાવી હતી.
આવનારી વિધાનસભાની સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈને જણાવ્યું હતું કે આમ આદમી પાર્ટીની પૂરી તૈયારી છે. આખા ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારો નગરપાલિકા, મહાનગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત,અને તાલુકા પંચાયતમાં ઉભા રહેવાના છે, અને જનતા તેમના તરફેણમાં મત આપવાની છે. જાહેરસભામાં આમ આદમી પાર્ટીના દાહોદ, પંચમહાલ,અને મહિસાગર જીલ્લાના કાર્યકરો અને હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
