અરવિંદ કેજરીવાલ સપ્ટેમ્બરમાં આવશે ગુજરાતના પ્રવાસે, કપાસના ખેડૂતો સાથે કરશે સંવાદ - KEJRIWAL GUJARAT VISIT

અરવિંદ કેજરીવાલ 7 સપ્ટેમ્બરે ગુજરાતના સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલા ખાતે વિશાળ જાહેર સભાને સંબોધશે.

અરવિંદ કેજરીવાલ
અરવિંદ કેજરીવાલ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 30, 2025 at 7:17 PM IST

નવી દિલ્હી: આમ આદમી પાર્ટીના કન્વીનર અરવિંદ કેજરીવાલ આવતા અઠવાડિયે ગુજરાતની મુલાકાત લેશે. છેલ્લા છ મહિનામાં ગુજરાતની આ તેમની ચોથી મુલાકાત હશે. છેલ્લા મહિનાઓમાં ગુજરાત અને પંજાબમાં યોજાયેલી વિધાનસભા પેટાચૂંટણીઓમાં સકારાત્મક ચૂંટણી પરિણામો બાદ, આમ આદમી પાર્ટીના કન્વીનર અરવિંદ કેજરીવાલ બંને રાજ્યોમાં સમાન પ્રવાસ કરી રહ્યા છે.

અરવિંદ કેજરીવાલ 7 સપ્ટેમ્બરે ગુજરાતના સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલા ખાતે ખૂબ મોટી જાહેર સભાને સંબોધિત કરશે. આ સભા માટે આમ આદમી પાર્ટીએ ગુજરાત એકમને ખેડૂતોને ભેગા કરવાની જવાબદારી સોંપી છે. ગુજરાતના મોટાભાગના કપાસ ઉગાડતા ખેડૂતો આ જિલ્લામાં રહે છે. અમેરિકા દ્વારા લાદવામાં આવેલા ટેરિફ અંગે અરવિંદ કેજરીવાલે બે દિવસ પહેલા કેન્દ્રમાં ભાજપ સરકાર પર જોરદાર પ્રહારો કર્યા હતા. કેજરીવાલે દેશભરના પક્ષો અને ખેડૂત સંગઠનોને કહ્યું હતું કે મોદી સરકારના આ નિર્ણય સામે બધાએ એક થવું પડશે અને અવાજ ઉઠાવવો પડશે.

આપણે મોદી સરકારના નિર્ણય સામે એક થવું પડશે: ખેડૂતો દ્વારા ઉગાડવામાં આવતા કપાસનું ઉદાહરણ આપતા કેજરીવાલે કહ્યું હતું કે કેન્દ્ર સરકારે અમેરિકાથી ભારતમાં આવતા કપાસ પરની આયાત ડ્યુટી માફ કરી દીધી છે. કેન્દ્ર સરકારે અગાઉ 19 ઓગસ્ટથી 30 સપ્ટેમ્બર સુધી આયાત ડ્યુટી દૂર કરી હતી, જે હવે 31 ડિસેમ્બર સુધી લંબાવવામાં આવી છે. આના કારણે, અમેરિકન કપાસ ભારતના આપણા ખેડૂતોના કપાસ કરતાં 15-20 ટકા સસ્તો થઈ જશે. ઓક્ટોબરમાં આપણા ખેડૂતોનો કપાસ બજારમાં આવે ત્યાં સુધીમાં, કાપડ ઉદ્યોગ તેને જોઈતો કપાસ ખરીદી ચૂક્યો હશે. પછી આપણા ખેડૂતને ખૂબ જ ઓછા ભાવે પોતાનો કપાસ વેચવાની ફરજ પડશે. ખેડૂત ખૂબ જ લાચાર અને ગરીબ માણસ છે. આપણે બધાએ ખેડૂતોની સાથે ઊભા રહેવું પડશે.

અમેરિકા પર પણ 50 ટકા ટેરિફ લાદવો જોઈએ: અરવિંદ કેજરીવાલ આ વખતે ગુજરાત જઈને આ વાત રૂબરૂ જણાવવા જઈ રહ્યા છે. પાર્ટી તરફથી મળેલી માહિતી મુજબ, કેજરીવાલ ખેડૂતોને એમ પણ કહેશે કે ટ્રમ્પની ગુંડાગીરી અને દાદાગીરીનો સામનો કરવા માટે, આપણે અમેરિકાથી આવતા માલ પર ટેરિફ લાદીને યોગ્ય જવાબ આપવો જોઈએ. જો અમેરિકાએ ભારત પર 50 ટકા ટેરિફ લાદ્યો હોય, તો કેન્દ્ર સરકારે પણ અમેરિકા પર 50 ટકા ટેરિફ લાદવો જોઈએ. જો આ ન થઈ શકે, તો ઓછામાં ઓછું કપાસના ખેડૂતોને બચાવો.

આપને જણાવી દઈએ કે ગુજરાતની વિસાવદર બેઠક પર યોજાયેલી પેટાચૂંટણીમાં આપ ઉમેદવાર ગોપાલ ઇટાલિયાની જીત બાદ, આમ આદમી પાર્ટીએ જુલાઈ મહિનામાં કેજરીવાલની હાજરીમાં અમદાવાદથી ગુજરાત જોડો સભ્યપદ અભિયાન શરૂ કર્યું હતું. સભ્યપદ અભિયાન હજુ પણ ચાલુ છે, કેજરીવાલ તેમના ગુજરાત પ્રવાસ દરમિયાન તેની સમીક્ષા પણ કરશે.

છેલ્લા છ મહિનામાં ગુજરાતની ત્રણ મોટી મુલાકાતો

  • 31 મે 2025 – (વિસાવદર રોડ શો) અરવિંદ કેજરીવાલ, પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન અને અન્ય નેતાઓએ જૂનાગઢના વિસાવદરમાં એક રોડ શોનું આયોજન કર્યું હતું, જે ગોપાલ ઇટાલિયાના પ્રચારનો ભાગ હતો.
  • 1–3 જુલાઈ 2025 – (ત્રણ દિવસની ગુજરાત મુલાકાત) વિસાવદર પેટાચૂંટણીમાં પાર્ટી ઉમેદવારની જીત બાદ, કેજરીવાલ ત્રણ દિવસની મુલાકાત માટે ગુજરાત ગયા હતા. આ દરમિયાન, પાર્ટીની સંગઠનાત્મક બેઠકો યોજાઈ હતી અને "ગુજરાત જોડો" સભ્યપદ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
  • 23–24 જુલાઈ 2025 – (ખેડૂતો-પશુપાલકો મહાપંચાયત અને જાહેર સભા) આ બે દિવસીય પ્રવાસમાં તેમની સાથે પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન પણ હતા. તેમણે મોડાસા અને ડેડિયાપાડામાં જાહેર સભાઓને સંબોધિત કરી હતી. આ પ્રવાસ મુખ્યત્વે AAP ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાની ધરપકડના વિરોધમાં હતો.

TAGGED:

